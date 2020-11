COVID-19 :

Un total de 43 zones de santé de base de la Communauté de Madrid devront être régies par un confinement périmétrique à partir du lundi 9 novembre prochain et pendant 14 jours. C’est le nouvel ordre que la présidente Isabel Díaz Ayuso et toute son équipe ont pris pour continuer d’appliquer des restrictions à Madrid.

Aux 35 zones de santé de base qui avaient déjà des restrictions de mobilité, il y a maintenant huit autres municipalités. Il leur est interdit à tous de quitter le territoire, de la même manière que le reste des habitants ne peut y pénétrer.. Seules quelques exceptions permettent la mobilité entre les zones confinées.

D’un autre côté, vous devez vous rappeler que Le couvre-feu est maintenu dans la Communauté de Madrid à compter du 9 novembre, ce qui limite également la mobilité par créneau horaire, dans ce cas de 0h00 à 6h00., avec la possibilité d’étudier son expansion en fonction de la situation épidémiologique, comme le confirme Antonio Zapatero, Vice-Ministre de la Santé Publique et du Plan COVID-19.

Restrictions de mobilité

À la fois en raison du couvre-feu et du confinement du périmètre, les zones touchées annoncées ont divers facteurs à prendre en compte pour ne pas enfreindre les règles. Tout d’abord, le confinement, comme déjà mentionné, empêche de quitter votre zone, mais permet la mobilité dans les périmètres des zones touchées.

Seulement le entrée et sortie de ces zones pour raisons professionnelles ou médicales, pour accéder à un école, pour revenir au zone de résidence habituelle, pour aider les personnes âgées, vulnérables, les mineurs ou personnes à charge, pour accéder Entités bancaires ou une assurance, juridique ou administrative, à réaliser examens, ou par besoin prioritaire, urgence ou force majeure.

Aussi, eLe couvre-feu empêche la libre circulation entre 0h00 et 6h00 avec les mêmes exceptions. Oui, vous pouvez être dans des maisons avec des non-partenaires tant que vous ne sortez pas de là, mais précisément Antonio Zapatero a recommandé que cela ne se produise pas car «l’optimum, le recommandé et le plus bénéfique pour tous est que chacun de nous réduise les mouvements à ce qui est nécessaire. et essentiel ».

Autres mesures à prendre en compte

Toutes les mesures déjà imposées dans les zones de santé de base sont étendues et étendues aux nouvelles zones. Cela suppose, par exemple, que dans les lieux de culte, la capacité est d’un tiers et en veille, un maximum de 15 personnes peuvent être à l’extérieur et 10 à l’intérieur.

Pour la activité commerciale, les locaux et établissements suivent les même horaire que le reste avec une capacité maximale de 50%. Se référant à Accueil, le service du bar est fermé, la capacité intérieure et extérieure est de 50%, et les heures ferment à 0h00 sans pouvoir servir de nouveaux clients à partir de 23h00.

Académies, auto-écoles et centres privés d’enseignement non réglementé doit également se conformer à la 50% de capacité, la même chose que les installations sportives à l’intérieur, même si pour l’extérieur, il est de 60%. De plus, l’exercice physique en groupe ne peut excéder six personnes, comme pour les réunions à domicile, tandis que l’activité dans les terrains de jeux à usage public est suspendue.