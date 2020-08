Deux pays d’Europe – où la pandémie gagne du terrain – sont parmi les dix au monde avec le plus de cas d’infections au COVID-19: la Russie à la quatrième place avec près d’un million d’infectés et l’Espagne à la neuvième avec 419.849, selon les dernières données de l’Université américaine John Hopkins et qui contiennent quelques oscillations avec les chiffres donnés par les autorités sanitaires de chaque pays.

Sur la liste avec les dix pays avec le plus de décès sont: le Royaume-Uni en cinquième place, avec 41 552; L’Italie, sixième, avec 35 458; La France est septième, avec 30 549 et l’Espagne huitième avec 28 971.

La première place pour les infections dans ce classement est menée par les États-Unis avec 5 822 927 et aussi celle des décès avec 179 735.

La situation en Europe est la suivante:

LA RUSSIE FAIT CONFIANCE À SON VACCIN

La Russie a enregistré 4711 nouvelles infections au COVID-19 au cours des dernières 24 heures, un chiffre qui n’a guère changé le mois dernier, selon le cabinet de crise chargé de gérer la pandémie dans ce pays et qui a précisé que les nouveaux cas ont été détectés en les 85 régions du pays eurasien. Dans le même temps, dans la journée de mercredi, le nombre de décès dus à des causes liées au coronavirus est passé à 121, selon les données officielles.

Le solde total des personnes infectées en Russie s’élevait à 975 576, celui des décès en 16 804 et celui des guéris en 792 561.

A Moscou, avec une population de près de 13 millions d’habitants, le plus grand foyer de COVID-19 en Russie, en un jour 637 nouveaux cas de coronavirus et 12 décès ont été détectés. Selon le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, ces chiffres, qui ne constituent pas une menace pour le système de santé de la ville, le resteront jusqu’à ce que la pandémie se calme ou que la vaccination contre le nouveau coronavirus commence.

L’ESPAGNE EN PLEINE SECONDE VAGUE

L’Espagne enregistre 3594 nouveaux cas de coronavirus et ajoute un total de 419 849 infections depuis le début de la pandémie, selon les données officielles fournies ce mercredi par le ministère espagnol de la Santé. Le nombre de décès augmente également, 129 la semaine dernière, ce qui porte un total de 28 971 décès dus au COVID-19.

Concernant les nouveaux cas, 42% d’entre eux (3 594) correspondent à la Communauté de Madrid, la région la plus touchée par la pandémie en Espagne.

Au milieu de la deuxième vague de la pandémie, l’Espagne se prépare à faire face à l’un des problèmes les plus urgents, le retour à l’école à la manière de milliers d’enfants et de jeunes dès les premiers jours de septembre.

L’ITALIE DOUBLE LES CAS EN UNE SEMAINE

Les nouvelles infections à coronavirus en Italie ont pratiquement doublé dans la semaine du 19 au 25 août, augmentant de 92,4% par rapport aux sept jours précédents, coïncidant avec le début du retour des vacances, selon le suivi effectué par l’Institut Gimbe de Bologne. Au cours de cette semaine, les nouveaux positifs détectés sont passés à 6 538 contre 3 399 la semaine précédente, bien que les tests effectués soient également passés d’un peu plus de 180 000 à 309 000.

Selon les dernières données du ministère de la Santé, l’Italie a enregistré ce mercredi un fort rebond des nouvelles infections, avec 1 367 au cours des dernières 24 heures, même si un nombre record de tests ont également été effectués. Il y a eu 13 morts le dernier jour, un chiffre qui a triplé les quatre mardi. Depuis le début de la pandémie en Italie, il y a eu 262 540 cas au total et 35 458 décès par coronavirus.

LA FRANCE, O L’ÉPIDÉMIE GAINE

Le gouvernement français a déclaré ce jeudi 19 autres de ses 101 départements en «zone rouge» en raison d’une plus grande circulation du coronavirus, en plus de ceux de Paris et des Bouches du Rhône, dont la capitale est Marseille, et permettre aux autorités locales de prendre mesures de contention supplémentaires. La décision annoncée par le Premier ministre, Jean Castex, autorise les préfets à limiter la circulation des personnes et des véhicules, à interdire certaines concentrations de personnes ou à fermer provisoirement des restaurants, des musées ou des marchés, entre autres, lorsque cela est jugé nécessaire.

Actuellement, il y a environ 3 000 infections par jour en France, contre 1 000 à la fin de l’accouchement en mai, et environ 39 positifs sont détectés pour 100 000 personnes, un niveau quatre fois plus élevé qu’il y a un mois.

«Ces indicateurs montrent que l’épidémie gagne du terrain et qu’il faut intervenir ou continuer à le faire en masse», a déclaré Castex, précisant néanmoins que son alerte ne signifie pas que le pays est dans une situation «grave» comme celle du début d’année. . « Notre objectif est de tout faire pour éviter une reconfiguration », a-t-il ajouté.

ALLEMAGNE: LA TENDANCE À LA HAUSSE SE CONTINUE

L’Allemagne reste sur la bande de 1 500 nouvelles infections par jour, tandis que la chancelière Angela Merkel cherche un consensus avec les puissances régionales pour harmoniser les mesures conjointes pour arrêter la pandémie. Le décompte des nouvelles infections s’élevait à 1507 au cours des dernières 24 heures, selon les chiffres publiés ce jeudi par le Robert Koch Institut (RKI).

Le nombre total d’infections depuis le premier enregistrement en janvier s’élève donc à 237 936, dont 211 900 sont des patients récupérés, tandis que le bilan est de 9 285 morts.

Depuis quelques semaines, la tendance à la hausse se poursuit, dont, selon les estimations du RKI, le retour à l’école n’a pas été le principal facteur de l’augmentation des nouvelles infections. Celles-ci proviennent principalement de réunions de famille, d’événements religieux, de fêtes ou de vacances à l’étranger.

LE ROYAUME-UNI RENFORCE LES MESURES

Le Royaume-Uni a enregistré 1048 nouveaux positifs pour le COVID-19, selon les dernières données fournies par les autorités sanitaires, et le nombre total de décès depuis le début de la pandémie s’élève désormais à 41465. Au cours du dernier jour, 16 personnes sont mortes de la maladie, alors que le nombre total d’infectés depuis le début de la crise s’élève à 328 846, selon les données du British Health.

Face à cette situation, le Royaume-Uni a renforcé les mesures de lutte contre les coronavirus avec l’obligation de se conformer à une quarantaine de 14 jours pour ceux qui viennent de pays à forte augmentation des infections, comme l’Espagne, la France ou la Croatie.

De plus, de nombreuses entreprises ont indiqué que le télétravail se poursuivra pour une grande partie de leurs employés car il permet aux entreprises de réduire les coûts de location de bureaux, de gaz et d’électricité.

LE PORTUGAL EXPÉRIENCE UNE AUGMENTATION DES CONTAGES

Le Portugal, qui compte à ce jour 1807 décès et 56 274 positifs du COVID-19, enregistre une recrudescence des infections qui affectent particulièrement Lisbonne et la vallée du Tage.

Les autorités surveillent de près les épidémies dans les maisons de retraite et les hôpitaux, comme celle détectée ces dernières heures à l’hôpital de Vila Franca de Xira, au nord de Lisbonne, avec 42 personnes infectées, 23 agents de santé et 19 patients.

Au total, selon les calculs officiels, le pays a 13 283 cas actifs de COVID-19 et 41 184 récupérés. La région de Lisbonne et de la vallée du Tage a accumulé 29.146 personnes infectées et 654 décès depuis mars, tandis que le nord du Portugal (Porto et Braga) ajoute 20130 positifs et 846 décès, tandis que la zone continentale portugaise la moins touchée est l’Algarve (sud). où 1 044 positifs et 17 décès ont été enregistrés depuis le début de la pandémie.

LA BELGIQUE SUIT

Le nombre d’infections et d’hospitalisations liées à la crise sanitaire des coronavirus continue de baisser en Belgique, a rapporté ce jeudi l’institut de santé publique Sciensano. Plus précisément, en prenant comme référence le dernier ensemble de données (17 au 23 août), la moyenne quotidienne des infections était de 492,3, soit 8% de moins que la semaine précédente. Les hospitalisations, en revanche, ont diminué de 35% sur cette même période par rapport à la semaine précédente et s’établissent à 19,9 en moyenne par jour.

Selon les données de Sciensano, la Belgique est le septième pays de l’Union européenne (UE) à avoir la plus forte incidence du virus avec 50 cas pour 100 000 habitants au cours des deux dernières semaines. L’Espagne, Malte, le Luxembourg, la Roumanie, la Croatie et la France devancent la Belgique dans le taux relatif de positifs.

LA FINLANDE MAÎTRISE LA PANDÉMIE

Les autorités sanitaires finlandaises ont rapporté ce jeudi que le nombre de nouvelles infections au COVID-19 dans le pays nordique reste à des niveaux relativement bas, de sorte qu’elles ne voient actuellement aucun signe qu’un sérieux rebond pourrait se produire à court terme. Selon l’Institut national de la santé et du bien-être (THL), la pandémie continue de progresser lentement et dépasse désormais 8 000 cas, mais le nombre de nouvelles infections est resté stable ces trois dernières semaines à environ 160 par semaine.

La Finlande, avec une population de 5,5 millions d’habitants, a jusqu’à présent enregistré 8 019 cas confirmés et 335 décès dus au COVID-19, avec un taux de 145 infections et 6,1 décès pour 100 000 habitants. Et il a réussi à contenir l’importation de contagions de l’étranger grâce à sa politique de restrictions sur le trafic transfrontalier, la plus stricte d’Europe, selon la ministre de l’Intérieur, Maria Ohisalo.

LA GRÈCE SOUFFRE UN ÉCLAIR

La Grèce a connu une forte augmentation des cas en août qui, à quelques exceptions près, dépassent les 200 par jour, et ces derniers jours, les décès parmi les groupes les plus vulnérables ont également augmenté.

Au cours des dernières 24 heures, trois nouveaux décès ont été enregistrés, tous résidents d’un centre pour personnes âgées de la ville de Thessalonique, portant le nombre total dans le pays à 252.

Le nombre d’infections était de 8 987.

CHYPRE AUSSI AVEC REPUNTA

Chypre, qui a amorcé le cours de la pandémie avec une évolution très favorable, grâce principalement aux mesures strictes appliquées rapidement, a également connu un net rebond.

Arrivée fin mai avec pratiquement aucun cas, après l’assouplissement des mesures et l’ouverture de ses aéroports, cette île de 850 000 habitants, compte actuellement au total 1 484 infectés et 20 décès.

Seulement au cours des dernières 24 heures, 14 nouveaux cas ont été enregistrés, la plupart « importés ». Les autorités se sont désormais fixé pour objectif de revenir à des chiffres d’infection quotidiens à un chiffre, comme ce fut le cas en avril dernier.

ALBANIE AVEC AUGMENTATION DES CAS

En Albanie, les cas de COVID-19 continuent de croître, avec 168 nouveaux cas et quatre décès enregistrés le dernier jour, selon les données du ministère de la Santé. Depuis le début de la pandémie, 263 personnes sont décédées des suites d’un coronavirus.

Dans le pays des Balkans, un total de 58 752 tests ont été effectués, qui ont confirmé 8 927 infections, dont 4 031 sont toujours actives, dont près de la moitié dans la capitale Tirana.

Cependant, on pense que le nombre d’infections est beaucoup plus élevé, en raison du nombre limité de tests effectués dans les centres publics.

MACÉDOINE DU NORD AVEC DU DUVET

L’Institut de santé publique de Skopje a rapporté aujourd’hui que cette semaine, il y avait eu une diminution de 7% par rapport à la semaine précédente du nombre de nouvelles infections au COVID-19 dans le pays.

Cependant, la situation reste grave dans ce petit pays de deux millions d’habitants, où 13 914 cas et 578 décès ont été confirmés depuis le début de la pandémie. Mercredi seulement, 5 personnes sont mortes et 119 nouvelles infections ont été annoncées.

Par précaution pour éviter une nouvelle propagation de la pandémie, le gouvernement macédonien a décidé de reporter la rentrée scolaire.

ROUMANIE, AVEC LE PLUS GRAND INCIDENT DE DÉCÈS DANS L’UE

En Roumanie, 1504 nouveaux cas et 38 décès de porteurs de coronavirus au cours des dernières 24 heures ont été annoncés ce jeudi. Le pays des Balkans enregistre ainsi le plus grand incident de décès quotidiens dans l’Union européenne (UE) avec 3,2 décès pour 100 000 habitants. Un demi-millier de personnes se trouvent en Roumanie, un pays d’environ 19 millions d’habitants, en soins intensifs.

Le nombre total d’infections depuis le déclenchement de la pandémie en février s’élève actuellement à 83 150 cas, tandis qu’un peu moins de 3 500 personnes sont décédées jusqu’à présent. LA CROATIE DANS LES MAXIMS HISTORIQUES

Pour sa part, la Croatie, l’une des destinations touristiques les plus importantes de la région, a enregistré cette semaine de nouveaux maximums historiques de positifs quotidiens dus au coronavirus. Les données les plus récentes, publiées aujourd’hui, parlent de 358 infections enregistrées au cours des dernières 24 heures.

Des centaines de milliers de touristes européens sont toujours en vacances en Croatie, en particulier des Allemands, des Autrichiens et des Tchèques.

AUTRICHE, PEUR DES AFFAIRES IMPORTÉES

En Autriche, les autorités sanitaires ont annoncé aujourd’hui 286 nouvelles infections enregistrées, une part importante de personnes rentrées de Croatie en vacances d’été. Bien que le nombre de cas actifs de coronavirus continue d’augmenter, pour dépasser les 3000 cas, le nombre d’hospitalisés est stable depuis plusieurs mois entre 100 et 140 personnes, dont une trentaine en réanimation.

SLOVÉNIE, LENTE AUGMENTATION DES CONTAGES

En Slovénie, qui s’est déclarée indemne de coronavirus au début de l’été, le nombre d’infections augmente plus lentement, avec environ 30 cas par jour, détectés avec environ 1300 tests quotidiens, alors que seule une vingtaine de personnes sont admises en clinique , aucun de ceux-ci en soins intensifs.

LA HONGRIE ÉTABLIT DE NOUVEAUX RECORDS

La Hongrie a également enregistré plusieurs nouveaux records d’infection quotidiens cette semaine, le plus élevé aujourd’hui avec 91 nouveaux cas, le plus élevé depuis avril.

Si seulement environ 5 400 infections ont été enregistrées depuis février, il y a actuellement environ un millier de cas actifs, avec 69 personnes hospitalisées, dont huit en soins intensifs. Le gouvernement hongrois prévoit d’annoncer demain de nouvelles restrictions à l’entrée dans le pays, pour éviter une « importation » d’infections, notamment de Croatie.

LA SERBIE DANS UNE SITUATION STABLE

En Serbie, voisin méridional de la Hongrie, le nombre de nouvelles infections s’est stabilisé autour de 100 cas par jour cette semaine, après plusieurs semaines avec plus d’infections.

Bien sûr, dans ce pays des Balkans, d’environ 7 millions d’habitants, il y a plus de 700 personnes hospitalisées pour le coronavirus, dont 37 reliées à un respirateur.

LA TURQUIE COMMENCE À SOUFFRIR L’ÉTRANGER DE LA PANDÉMIE

La Turquie, l’un des pays où la pandémie du nouveau coronavirus a fait le moins jusqu’à présent, a commencé à enregistrer une recrudescence des infections, avec quelque 1500 infections par jour cette semaine.

Il s’agit du nombre le plus élevé depuis la mi-juin, portant le nombre total d’infections à plus de 262 500 cas, tandis qu’environ 6 200 personnes sont décédées jusqu’à présent.

La plupart des provinces de Turquie, y compris les plus peuplées comme Istanbul, Ankara ou Izmir, imposent l’utilisation obligatoire des masques dans tout lieu public, bien que les clients des restaurants, cafés et bars aient tendance à les supprimer, à l’intérieur comme à l’extérieur. terrasses.