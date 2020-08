Il Championnat d’échecs individuel espagnol dans les catégories masculine et féminine commence demain, lundi à Linares (Jaén) et se terminera le 8 septembre avec 146 inscrits et David Antón de Madrid et Sabrina Vega des îles Canaries comme premières têtes de série dans les deux catégories.

David Anton Il est la première tête de série dans la catégorie masculine avec un Elo de 2688 points, suivi par Alexei Shirov (2647), Manuel Pérez (2612), Iván Salgado (2584), Jaime Santos (2575), Daniel Forcén (2556), Josep Manuel López (2 545), José Fernando Cuenca (2 535) et Salvador del Río (2 503).

Shirov Il défendra le titre obtenu en 2019 à Marbella, le seul qu’il ait sur son palmarès depuis que le Letton est devenu ressortissant espagnol, tandis qu’Antón n’a pas de succès et a trois secondes places en 2015, 2016 et 2017.

Sabrina vegaDe son côté, elle tentera de décrocher son sixième championnat après avoir terminé première sur le board féminin en 2008, 2015, 2017, 2018 et 2019.

Marta García, Sonia Gil, Anabel Guadamuro et Cecilia Guilló ont fixé leur présence à Nacional et se présentent comme leurs grandes rivales.

À la 85e édition des Championnats d’Espagne, ils se sont inscrits 146 joueurs d’échecs qui jouera le tournoi dans deux salles avec des mesures de sécurité strictes en raison de la crise sanitaire.

Cinquième à l’Olympiade

L’équipe d’échecs espagnole a terminé cinquième, à égalité à 13 points avec Ukraine (3e) et Kazakhstan (4e), dans le groupe B de la «Top Division» de l’Olympiade en ligne, pour laquelle ils n’ont pas réussi à accéder à l’étape.

Au septième tour, l’Espagne a été battue 4-2 par l’Azerbaïdjan. Immédiatement après, ils ont réussi à s’imposer contre la Hongrie par 4 à 2. Enfin, au dernier tour, ils ont ajouté une nouvelle victoire contre l’Afrique du Sud 6-0.

Ce dimanche, le président de la Fédération internationale des échecs (FIDE), le Arkady Dvorkovitch, a résolu de décerner des médailles d’or aux deux équipes finalistes de l’Olympiade d’échecs Internet, Russie et la Inde, après l’affirmation de ce dernier, qu’il avait perdu deux matchs en raison d’une déconnexion.

Club Nacional de Segunda, première compétition

Le premier concours de ces ressortissants a été le Championnat d’Espagne pour les équipes de clubs de deuxième division, qui s’est déroulée du 24 au 28 août dans les halls de l’hôtel «RL Aníbal» à Linares. Le championnat a été disputé par le système suisse avec 6 tours et 5 planches avec une participation de 27 équipes, rapporte la Fédération espagnole des échecs (FEDA).

L’équipe Barcelone a été proclamé champion avec 11 points, tandis que l’équipe de Castille-Manchego Excalibur Albacete Sports Club il occupait la deuxième place avec 10 points.

En 2021, les deux clubs participeront au Championnat d’Espagne des équipes de clubs dans la catégorie de première division. Les équipes Xeraco Valence (9 points) et Chess V Centennial San Sebastián de los Reyes de Madrid (9 points) ont maintenu la catégorie en terminant respectivement en troisième et quatrième position.

