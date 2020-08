Avec plus de 200 millions de visites dans son « école » YouTube, David Calle considère la pandémie comme « un défi » pour évoluer vers un modèle numérique mixte face-à-face dans la salle de classe, bien qu’il estime que le système éducatif n’est pas prêt à faire face à une cours « en ligne », et que, une fois pour toutes, il vous faut « un plan ».

« La pandémie a été utile pour qu’on découvre qu’il y a un long chemin à parcourir en termes de numérisation des classes un peu plus », explique cet ingénieur converti en professeur, qui figurait parmi les 10 finalistes du Global, dans un entretien avec Efe. Teacher Prize 2017, un prix qui récompense le meilleur enseignant du monde.

Bien qu’il se définisse comme un «optimiste compulsif», le fondateur et créateur des plateformes gratuites Unicoos et Beunicoos reconnaît et partage l’inquiétude des enseignants et des familles face à un «retour à l’école» incertain en raison de la menace du coronavirus.

« C’est une incertitude totale » qui fait « une brèche » aussi bien chez les enseignants, qui « ne savent pas s’ils vont devoir donner des cours en présentiel, avec combien d’élèves ou les mesures à adopter », et chez les parents qui, inquiets de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et la famille, ils ne savent pas si leurs enfants iront ou non à l’école, dans quelles conditions ou selon le protocole contre les infections.

PLUS D’ENSEIGNANTS ET « CLASSES D’URGENCE »

Il est urgent, à son avis, une solution «ambitieuse» à partir d’une approche «globale» qui implique d’investir davantage dans l’Education, et où les administrations, les parents, les enseignants et les élèves rament dans le même sens.

«Si nous réduisons le ratio (d’élèves par enseignant) et embauchons des enseignants, le problème est résolu sur place, mais ce n’est pas fait», déclare Calle, très critique du retard dans les instructions pour le nouveau cours.

Au moment de la distance de sécurité obligatoire, Calle se tourne vers Pythagore et son célèbre théorème pour conclure qu’il n’est « pas faisable » pour une classe standard de contenir plus de « 7 ou 8 » élèves: « C’est aussi simple que de faire des triangles et de pythagoraniser » .

Ensuite, plus d’espaces devraient être activés, dit-il, tout en étant convaincu que s’il y a « volonté », la solution sera trouvée: « Tout comme les USI ont été construites, les classes d’urgence peuvent être utilisées. »

VERS UN MODÈLE MIXTE, AVEC OU SANS COVID

Dans son cas, avec plus de 800 vidéos qui cumulent environ 250 millions de visites et 1,4 million d’abonnés sur sa chaîne YouTube, Calle admet que, comme beaucoup d’enseignants, il lui manque d’être avec les étudiants de son académie de Madrid. , fermé depuis mars, et avoue être « très inquiet » de ne pas savoir « ce qui va se passer ».

Son expérience devant une caméra enregistrant des vidéos de mathématiques, de physique ou de chimie l’a amené à conclure que les concepts théoriques peuvent être acquis à distance – «si vous voulez apprendre une intégrale, vous pouvez regarder une vidéo YouTube» – mais la partie «humaine» l’apprentissage et le partage des valeurs ne peuvent pas être enseignés «en ligne» car «jouer et se disputer avec vos amis est beaucoup plus difficile avec une tablette».

Cela rend les cours en présentiel, souligne-t-il, «irremplaçables», de sorte qu’il est peut-être «temps que la partie technologique soit introduite dans l’éducation et que ce modèle mixte se perpétue dans le temps, qu’il y ait COVID ou non. « .

Mais, à son avis, à ce jour, le système n’est pas prêt pour un cours «en ligne». Après «l’improvisation» vécue lors de l’accouchement, affirme-t-il, «les devoirs n’ont pas été faits» pour s’assurer qu’en cette nouvelle année tous les élèves soient dans les mêmes conditions.

Si ce modèle mixte est la solution, prévient-il, « il ne peut y avoir des étudiants qui ne peuvent pas se connecter » à Internet, des familles qui ne disposent pas des conditions de logement appropriées pour étudier à distance ou que tous les enseignants n’ont pas la formation nécessaire nouvelles technologies, ni recevoir de directives claires de l’administration.

Un scénario complexe vécu ces derniers mois, où la tâche de télétravail des parents a été rejointe par celle d’un enseignant improvisé sans que beaucoup d’entre eux aient le temps et la formation nécessaires, indique Calle.

Il ne peut pas être, ajoute cet enseignant, que l’évolution scolaire d’un enfant dépende du niveau socio-économique ou des connaissances de sa famille, et il souligne qu’il faut repenser non seulement «ce» qui est enseigné, mais «comment».

Parce que l’envoi de devoirs sur Internet ne donne pas des cours «en ligne», dit Calle, qui préconise de revoir la charge de travail des étudiants et d’arrêter d’insister sur la «mémorisation» des concepts pour approfondir les valeurs et les compétences telles que le travail d’équipe ou la résilience.

C’est la part «humaine» qui a été perdue dans ces quatre mois, un «problème» qui ne doit pas se perpétuer dans le temps, affirme cet enseignant et entrepreneur qui a mis l’expérience de ses plateformes, avec des outils aussi bien pour les enseignants que pour les étudiants. , à la disposition du ministère de l’Éducation.

Votre recette pour le nouveau cours? « Laissez-les écouter les professeurs, laissez-les nous écouter. »

Miriam Mejias