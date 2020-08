L’incertitude des familles avant ce cours covid se reflète dans les doutes sur l’acquisition de manuels, car beaucoup se demandent s’il ne vaut pas mieux attendre de voir comment les classes évoluent, tandis que les éditeurs défendent qu’ils sont l’outil pour continuer le processus d’apprentissage.

« Nous vous recommandons d’attendre le mois de septembre pour discuter avec le professeur de chaque matière de l’utilisation des livres avant de les acheter. »

Il est conseillé à ses lycéens par un lycée madrilène sur son site internet, mais c’est une question qui concerne les élèves de tous les niveaux d’enseignement.

De l’Association nationale des éditeurs de livres et de matériel didactique (Anele), son président, José Moyano, dit à Efe qu ‘ »au-delà de la situation d’incertitude générale, les manuels et le reste des documents produits par les maisons d’édition dédiés à l’éducation viennent offrir la certitude, puisqu’ils sont un outil qui permet de donner une continuité au processus d’apprentissage « .

Souvenez-vous que pendant l’accouchement, il y a eu «deux événements significatifs» qui marquent l’importance des manuels scolaires:

Premièrement, dans de nombreux endroits, la police et la protection civile ont dû collecter des livres dans les écoles pour les distribuer aux élèves confinés, et deuxièmement, l’augmentation de l’accès aux plateformes de contenu des éditeurs a augmenté de façon exponentielle.

AU SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE

Faute de savoir quel a été l’impact sur les plateformes des éditeurs et les chiffres de vente du cours terminé, Anele estime qu’il est «important» de souligner que les manuels sont «une proposition au service de la communauté éducative».

Le confinement « a montré que les circonstances personnelles et la dotation technologique des étudiants sont hétérogènes » et, face à cette réalité, les éditeurs ont fourni un « cadre cohérent d’homogénéité » qui permet à tous les étudiants d’accéder sur un pied d’égalité aux mêmes contenus, de manière simple et quel que soit le degré de connectivité dont ils disposent.

«Les éditeurs de contenus éducatifs ont travaillé et travaillent pour apporter une réponse adéquate à tous les scénarios – en raison du covid – qui sont traités, à la fois en personne, en cours partiel ou non en face à face», souligne-t-il.

En outre, il souligne que ces dernières années, les manuels « n’ont pas été un produit inflationniste et les prix ont généralement été autour de l’IPC ou en dessous de celui-ci ».

L’année dernière, la dépense moyenne par étudiant était de 98,10 euros, un montant qui variait selon les communautés autonomes, qui ont des systèmes d’aide pour le financement des manuels et un modèle de prêt, donc de nombreuses familles n’ont pas à effectuer le décaissement.

RÉSERVE GRADUELLE DE LIVRES

Dans cette campagne de rentrée scolaire atypique marquée par la pandémie, les grands magasins comme El Corte Inglés ont enregistré une reprise de la collecte et de la vente de manuels le week-end dernier et ont confiance que les clients sont incités à se rendre dans leurs centres pour acquérir, en outre, d’autres types de matériel tels que des uniformes, de la technologie, etc., font remarquer des sources de l’entreprise à Efe.

Après l’accord conclu jeudi dernier entre le gouvernement et les communautés autonomes pour un retour en classe en personne, au moins jusqu’à la 2ème année de l’ESO, cette société s’attend à ce que ces jours-ci il y ait une croissance des ventes de livres, uniformes, papeterie, technologie. , la mode enfantine et dans tous les départements liés à l’enseignement.

Dans les chaînes Carrefour, les clients effectuent progressivement des réservations de manuels.

De plus, compte tenu de la situation actuelle et pour s’adapter aux besoins, l’entreprise a prolongé les réservations de manuels jusqu’au 30 septembre.

Quant aux fournitures scolaires, les ventes restent stables puisque pendant ces mois les familles ont acheté des produits tels que des crayons, des cahiers ou des marqueurs.

Cette société a connu une augmentation des ventes d’ordinateurs, de tablettes et d’accessoires pour le télétravail et l’enseignement de la télématique à domicile.

Dans le cas des textiles, il y a également eu une croissance des ventes de vêtements confortables pour la maison et la salle de sport, ainsi que dans les bureaux, les chaises d’étude, les étagères et les accessoires de rangement pour la maison.

L’achat de livres d’occasion est une option que de nombreuses familles envisagent chaque année et, selon le portail Milanuncios, une augmentation de 186% devrait atteindre 690 000 euros en septembre.

Au cours des douze derniers mois, ce marché a atteint une valeur de plus de 2,4 millions d’euros.

Sur le marché de l’occasion en Espagne, le prix moyen des manuels est de 17,9 euros, ceux de l’ESO étant plus chers que ceux du primaire et du baccalauréat.

Par Pilar Rodríguez Veiga