Trouver la solution à l’expérience du chat de Schrödinger serait d’une grande aide pour la mécanique quantique. Pour cette raison, l’auteur explore dans son nouveau livre le célèbre paradoxe du chat de Schrödinger et propose une solution au dilemme basé sur les idées d’Einstein.

Tout a son propre mouvement et son temps, sauf ce qui est encore, comme le disait Einstein dans l’exemple de la lumière, du train et des observateurs de la Théorie de la relativité spécialel. Cette déclaration tourne autour de l’idée que même ce qui est bouge encore.

« Il Le chat de Schrödinger problème résolu »est le nouveau livre de Salvador Sánchez, dans lequel il parle du célèbre paradoxe et explore ses solutions basées sur la célèbre théorie de la relativité d’Albert Einstein.

De plus, l’auteur consacre également quelques pages à l’exploration de l’idée de téléportation comme réalité future, également basée sur la relativité restreinte et générale.

«Si tout est mouvement et temps, tout a un espace avec son propre mouvement et son temps, tout a sa propre identité. Rien ne peut être à deux endroits en même temps car chaque lieu a son propre mouvement, son temps et sa propre identité. Donc, il n’y a pas de telles superpositions ou ces 50% de probabilités dans lesquelles le chat dans l’expérience de Schrödinger est vivant ou mort en même temps, puisque chaque particule est mouvement, temps et sa propre identité », Sánchez explique dans son roman.

Sur cette base, toute superposition d’une particule ne peut pas être la même particule à deux ou plusieurs endroits en même temps, il ne peut s’agir que de copies de particules. L’auteur conclut également que le présent ne peut pas exister, puisque, si tout est constamment en mouvement, deux existences ne peuvent pas être au même endroit.

Le paradoxe de Le chat de Schrödinger Il se compose d’une boîte opaque dans laquelle se trouve un chat, une fiole de poison et une particule qui a 50% de chances d’être activée, brisant le cristal du poison et tuant le chat.

Pour l’auteur, empoisonner le chat et éviter son empoisonnement peut se produire des millions de fois en même temps, mais que le chat soit vivant ou mort en même temps ne peut se produire. La théorie de Salvador Sánchez il se termine par l’affirmation que le chat peut être mort parce qu’il ne peut pas être vivant s’il est mort, mais il peut être mort s’il est vivant.

