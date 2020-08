Cela peut vous intéresser: si le test sérologique indique que j’ai des anticorps, ne suis-je plus contagieux ou m’infectent-ils?

Il y a 100 ans, Georges Clemenceau, homme intelligent et progressiste, médecin de profession, devenu Premier ministre et chef du gouvernement sous la Troisième République française, a prononcé quelques mots qui seraient évoqués plus d’une fois lors de la grande pandémie de grippe. Espagnol: « De victoire en victoire, nous allons tête baissée vers la catastrophe ». Ils sont toujours d’actualité:

Après tant de mois de pandémie, il nous est facile de nous souvenir d’un moment d’enfermement ou de ce qu’ils ont insisté pour appeler une «nouvelle normalité» dans laquelle nous avons toussé, éternué ou eu une légère fièvre légère.

De plus, étant donné l’abondance relative des cas asymptomatiques, nous constatons que de nombreuses personnes sont emportées par l’optimisme et chantent la victoire sur Covid-19.

Qui n’a pas écouté cet été un ami ou un parent qui nous raconte: « Je l’ai eu c’est sûr, parce que j’ai eu un énorme rhume en avril, mais de façon incompréhensible mes anticorps sont négatifs. »

Des milliers et des milliers de personnes sont convaincues qu’elles ont surmonté Covid-19 sans problèmes majeurs. Donc, pour confirmer leur conviction, ils commencent à payer pour un test d’anticorps pour confirmer leur certitude.

Mais… pouvons-nous vraiment savoir si nous avons déjà vaincu la maladie?

A New York, une étude scientifique a inclus 719 personnes convaincues d’avoir réussi Covid-19 en raison des symptômes et de l’exposition au virus, mais chez qui la maladie n’avait pas été diagnostiquée. Et la réalité était que la grande majorité a probablement confondu la grippe, une autre infection virale, ou même des allergies, avec Covid-19.

Au point que Le Dr Wajnberg a déclaré: « Je pense que littéralement tout le monde à New York pense avoir eu le virus, et les gens ne devraient pas supposer que la fièvre qu’ils avaient en janvier était Covid et c’est pourquoi ils sont maintenant immunisés. ».

La réalité est que dans une maladie aussi récente, la science, qui consacre des milliers d’heures de recherche sans repos, a encore peu de certitudes absolues.

Mais pour comprendre un peu de quoi nous parlons, donnez-nous un petit tour d’horizon des notions de base:

– Après contagion avec le coronavirus, Les premiers anticorps que notre système immunitaire fabrique pour lutter contre la nouvelle infection sont les immunoglobulines M (IgM).

– Plus tard, le système immunitaire produira immunoglobuline G (IgG), qui est le type d’anticorps le plus abondant.

Par conséquent, mais pour dissiper les doutes, nous faisons un test d’anticorps contre le SRAS-CoV-2, et l’interprétation de base des résultats semble très simple:

– Si nous avons des niveaux élevés d’immunoglobulines M, Il y a peu de temps que nous avons passé le Covid-19 (ou nous sommes même encore dans les derniers stades de la maladie).

– Si nous avons des immunoglobulines G nous avons dépassé la pandémie plus longtemps. Et ce résultat sera ce que les gens comprennent généralement par «avoir des anticorps».

Le problème apparaît lorsque nous n’avons ni immunoglobuline M ni immunoglobulines G. Parce que la première interprétation et presque toujours correcte de ce résultat est qu’en principe nous n’avons pas eu la maladie.

Et si cette affirmation est vraie dans la grande, grande majorité des cas, ce n’est pas toujours le cas. Il est possible que quelqu’un ait passé la pandémie il y a longtemps et que nous n’ayons plus de niveaux détectables d’immunoglobulines contre le SRAS-CoV-2.

Dans ces cas, nous pouvons continuer à être protégés, car le système immunitaire dispose d’une autre arme efficace pour lutter contre le coronavirus: les lymphocytes T, qui durent beaucoup plus longtemps que les immunoglobulines.

Nous pouvons donc être sans immunoglobulines tout en étant protégés des maladies. Et par conséquent que négatif à un test d’immunoglobuline G ne garantit pas que nous n’avons pas eu la maladie.

Mais mieux vaut ne pas oublier que c’est très probable. Et bien que nous insistions sur le fait que ce n’est pas totalement sûr, nous devons également insister sur le fait que la grande majorité des personnes dont le test est négatif pour les lymphocytes G n’ont pas eu Covid.

Nous sommes déjà désolés de décevoir tant de ceux qui se considèrent immunisés, mais notre recommandation est qu’ils devraient maintenir les mêmes normes de prudence que ceux qui ne l’ont pas adopté… car c’est très probable.

Si j’ai déjà guéri, puis-je avoir à nouveau Covid-19?

C’est la deuxième question à un million de dollars: si j’ai déjà passé la maladie … Combien de temps durera la protection contre elle? Puis-je le repasser?

Malheureusement, à ce jour, nous ne connaissons pas la réponse.

Il y a des maladies, comme la variole, que quiconque en a eu une fois obtenu l’immunité à vie. Cela a permis au vaccin d’être si efficace que nous avons fini par l’éteindre.

Mais d’autres maladies ne renforcent pas l’immunité pour toujours. Tout au long de sa vie, une personne peut avoir la grippe plusieurs fois. Vous devrez donc vous faire vacciner une fois par an et le vaccin n’est pas efficace à 100%.

Pour le moment, il est trop tôt pour savoir comment notre système immunitaire réagira au SRAS-CoV-2: Vous pourriez le faire comme la variole et tous ceux qui ont traversé Covid-19 auraient une immunité pour toujours ou vous pourriez le faire comme la grippe et tous ceux qui ont traversé Covid-19 n’auraient l’immunité que pendant un certain temps.

Pour savoir avec certitude, nous devons attendre. Il n’y a pas d’autre chemin. La patience.

Mais ce que nous pouvons faire, c’est essayer de faire des prédictions, bien qu’il y ait encore peu de données. La mauvaise nouvelle est qu’il y a eu des cas (très, très peu) dans lesquels des personnes qui en théorie avaient déjà passé le Covid-19 ont été à nouveau infectées. Ce qui est bien beaucoup de ceux qui ont passé le Covid-19 n’ont pas été infectés même lorsqu’ils ont été de nouveau exposés à la maladie dans des endroits aussi dangereux qu’un bateau de pêcheou, là où ils vivaient, sans prendre de précautions, avec des dizaines d’infectés.

Il semble même que certaines personnes qui n’ont été exposées qu’au coronavirus du rhume auraient développé une immunité contre Covid-19.

Nous comprenons que nous voulons tous nous débarrasser immédiatement du foutu coronavirus et revenir à la vie d’avant. Mais il faut être prudent et retenir les propos de Georges Clemenceau.

Espérons que de bons signes ne nous conduisent pas à la catastrophe.

Dans ce sens, La Suède a tenté d’atteindre un taux élevé de personnes immunisées contre le Covid-19 dès que possible en adoptant très peu de mesures restrictivess. Ils pensaient que leur excellente santé mentale pouvait résister à des taux élevés d’infection. Ils espéraient obtenir une immunité de groupe relativement rapidement qui leur permettrait de revenir à la normale. Mais leurs experts mettent en garde: ils avaient tort. La Suède a de loin le taux de mortalité le plus élevé en 150 ans.

Soyons prudents. Soyons patients. Il n’y en a pas d’autre.