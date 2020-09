Le madrilène Gema Morales, qui a pratiquement toute sa vie liée à karaté, est maintenant avec « de réelles possibilités« Pour se qualifier pour Jeux olympiques de Tokyo 2021.

Depuis sa création, il combine les modalités de kata et kumite, au point de faire l’histoire en 2018 en se qualifiant pour les finales nationales des deux disciplines individuellement et en équipe. Morales affirme qu’il « aime les deux » et que pouvoir les combiner est « une de ces petites choses qui lui font profiter beaucoup plus du karaté ». Pour elle, les deux modalités « ont leurs nuances, mais les deux se complètent très bien », explique-t-elle dans un entretien avec le Comité olympique espagnol (COE).

Cependant, face à Tokyo, il a décidé se concentrer sur le kumite parce que « ils existaient de réelles possibilités de participer à certains Jeux Olímpicos », alors il a décidé avec son entraîneur de faire ce« pari personnel ». S’il réussit, ce sera un exploit qui peut être unique, puisque le karaté fait ses débuts pour la première fois dans certains Jeux de la capitale japonaise, mais il a été confirmé que ce ne sera pas dans les suivants, Paris 2024. Pour Morales, l’inclusion à Tokyo semblait être «un rêve devenu réalité», par opposition à son exclusion des Jeux olympiques suivants.

«Ce fut un coup dur et une surprise à laquelle nous ne nous attendions pas, car Nous n’avions pas pu faire nos débuts et nous avions déjà été exclus des Jeux suivants. Donc tout cela me laisse beaucoup plus de peau, donne beaucoup plus de moi-même pour pouvoir participer à Tokyo 2020 et vivre cette expérience comme ce qu’elle sera, quelque chose d’unique », explique-t-il.

Ses débuts, un coup de cœur instantané

Le madrilène est champion d’Espagne et d’Europe en kumite individuel, Champion d’Europe en kata par équipe et a plusieurs médailles internationales, mais ses débuts dans le monde du karaté n’auraient pas pu être plus occasionnels. Cela a commencé dans le Club de la ville de Rome formé par Eduardo Flores presque quatre ans et aujourd’hui, 20 ans plus tard, il est toujours là avec Flores.

«Un jour, au lieu de quitter l’école et d’aller à la porte pour rentrer chez moi, je suis allé au gymnase, j’ai vu qu’ils pratiquaient le karaté et je me suis mis dans un coin pour les imiter. Quand ma mère est venue me chercher, elle est allée au gymnase, elle et l’entraîneur ont parlé et de ce jour à aujourd’hui, nous sommes toujours là », se souvient-elle.

Sur le plan personnel, elle a dû suspendre ses études à deux reprises, même si maintenant elle est prête à ce que la troisième fois soit le charme. Elle a toujours voulu devenir « professeur d’éducation physique », mais après avoir étudié TAFAD la carrière de Physiothérapie, jusqu’à ce qu’il doive le quitter pour ne pas pouvoir le combiner avec le sport. «Je ne l’aimais pas assez pour être au fond du canyon», admet-il, alors il a décidé de passer à «quelque chose qui était un contrepoint» et a commencé Langue et littérature, qui a également dû abandonner pour le concours.

«Lorsque vous êtes passionné par quelque chose et que vous l’aimez, cela vous frustre de ne pas pouvoir le faire. Enfin je l’ai laissé et j’ai vu ces deux moments comme des signes pour clôturer le cycle de formation, cette année je me suis inscrit à CAFYD (Sciences de l’activité physique et du sport), ce sera le troisième et j’espère le dernier », dit-il.

L’arrêt dû à la pandémie

Le karatéka espagnol croit que le report de Tokyo à 2021 cela lui a servi de «prendre un peu d’air», car il avait été «pratiquement deux ans sans s’arrêter, physiquement et mentalement». Maintenant, il est « plus excité et plus impatient de revenir un peu plus fort pour ce classement ». Il voulait également évaluer ce changement de date en raison de la situation sanitaire.

«La nouvelle du report des Jeux était connue en pleine pandémie, en confinement total, et après toute l’incertitude que nous avons traîné depuis l’arrêt des championnats, la vérité est que Cela semblait être une décision assez prudente et justeDe mon point de vue, pour tous les athlètes », estime-t-il.

Avec l’annulation de nombreux événements de karaté en raison du coronavirus, Moreno commente désormais que ses objectifs « sont les championnats nationaux qui se dérouleront jusqu’à la fin de l’année et les championnats prévus à partir de 2021 lorsque les qualifications pour les Jeux commenceront », mais il le sait « la situation rend tout un peu incertain« , Donc ils ne peuvent pas être complètement » sûrs « . Pour les Espagnols, la motivation pour continuer est de «s’améliorer chaque jour».

«Je me regarde, j’essaye de m’améliorer un peu plus chaque jour, je m’exige et me met au défi. Toutes ces petites choses, en plus de me motiver, me font plaisir. Et je pense que c’est l’une des choses les plus importantes, surtout en ce moment », avoue-t-il.

Un des jeunes talents espagnols

Son potentiel et ses excellentes performances en ont fait une partie intégrante du ‘Équipe espagnole d’athlètes anonymes‘, Une campagne menée par le COE et Joma, quelque chose qui pour Morales a été « une joie brutale ». «Cela m’a semblé merveilleux de promouvoir le sport dans ces moments que nous vivons et dans lesquels nous avons vécu il y a quelques mois qui étaient super durs. De plus, je pense que pour tout athlète, participer à quelque chose comme ça est une immense fierté », estime-t-il.

Morales est également l’un des bénéficiaires de la bourses podium, ce qui lui a permis de «se concentrer à 300%» sur le karaté, ainsi que d ‘«améliorer» ses performances et de «participer à des championnats, des événements, des cours, des voyages et de faire beaucoup d’activités», des choses qu’elle ne pouvait pas se permettre auparavant. «Manque de moyens», dit-elle donc qu’elle est «infiniment reconnaissante» au programme, car elle le considère comme «un immense luxe».

En plus du soutien de ces bourses, le Karateka de Madrid apprécie également le soutien de Alexander White, le président du COE, pour le « traitement proche et familier qu’il a avec nous, qui est toujours au pied du canyon, soucieux pour nous, que nous ne manquions de rien, que nous soyons aussi bons que possible ». Cela permet à son parcours sportif « d’être beaucoup plus supportable et agréable ». Enfin, Morales a voulu se rappeler ce qu’elle se bat tous les jours.

«Le rêve de Gema Morales reste le même qu’elle avait quand elle a commencé, le même qu’elle a eu tout ce temps et le même qui la motive à continuer à s’entraîner. J’ai toujours voulu être un champion du monde, Je l’avais super clair depuis que j’étais petite. En fait, c’était la première chose que je me disais que j’allais réaliser et je ne l’ai pas encore atteint, mais j’ai toujours le même enthousiasme que lorsque j’ai commencé. Je sais qu’un jour ça deviendra réalité», Conclut-il.

