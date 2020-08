• Initiative du secteur privé en faveur du tourisme, ainsi qu’un moteur important de l’économie nationale.

• Des espaces de promotion de la richesse d’Atlixco, conformément à ses politiques organisationnelles et opérationnelles.

Mexico, 26 août – Afin de réactiver le tourisme à Atlixco, Puebla, cette semaine Valerie Barch Aburto, Miss Puebla 2019; Linda Torres, International Queen of the Seas and Classic Lady Tourism 2019, et l’enseignant Guillermo Casas, qui a servi d’hôtes pour recevoir ceux qui participeraient en tant que témoins et alliés pour réactiver le tourisme à Atlixco, Puebla, en plus de C. Valente Constantino Sevilla Bravo, signataire de l’alliance et présidente de l’USTA AC

Parmi les participants, la présence du consortium GINgroup et de México Travel Channel s’est démarquée, tous deux présidés par le Dr Raúl Beyruti Sánchez, un homme d’affaires de cette ville, qui, en tant que figure importante du secteur privé, a participé à la signature de l’accord dans lequel, Entre autres contributions, il a promis de fournir des espaces dans ses médias pour la promotion d’Atlixco, conformément à ses politiques organisationnelles et opérationnelles pour atteindre les objectifs de diffusion au niveau national et, le cas échéant, à l’international.

Le but de cet accord est de diffuser les attraits touristiques tangibles et immatériels de la destination, de réactiver l’économie de la société Atlisquense à travers la campagne «Atlixco Magia y Encanto», que l’Unión Empresarial de Servicios y Turismo de Atlixco A.C. s’est développé grâce au système de communication Transmedia, avec la participation d’Operadora de Viajes Bojórquez S.A. de CV / ACTUAL, afin que GINgroup, avec sa proposition médiatique, qui comprend des médias tels que Mexico Travel Channel lui-même, Grupo Mundo Ejecutivo, Central FM Radio, GINmedia, GINtv et VIBEtv, réalisera des programmes, des reportages et des capsules spéciales sur la destination, et utilisera le matériel vidéo réalisé par l’Unión Empresarial de Servicios y Turismo de Atlixco AC Pour qui, il aura le soutien de l’USTA A.C. obtenir les installations logistiques et de production nécessaires à la réalisation des matériaux nécessaires, et bénéficiera également du soutien de gestion des autorités locales et étatiques; un aspect pertinent pour la diffusion de la richesse d’Atlixco et en général, de tout l’état de Puebla.

L’événement qui s’est tenu au Boutique Hotel and Spa de la ville a réuni des personnalités importantes telles que le Dr Armando Bojórquez, président de «ACTUAL» et de «Viajes Bojórquez TPV»; Lic. Minerva Schiavón, présidente du comité d’organisation d’Atlixcayotontli; l’acteur de Puebla Luis Felipe Tovar, en tant que témoin d’honneur; l’enseignant Christian Berguer, président des comités de citoyens des villes magiques; et Juan Carlos Miranda, représentant de GINgroup et Mexico Travel Channel. Une rencontre très prometteuse pour le tourisme dans la région de Puebla, dans laquelle, en plus, des plats typiques, des boissons comme le mexcal et de la musique ont été dégustés pour animer la rencontre qui encadre un effort unique entre le secteur privé, et qui profitera également au économie de la région.

GINgroup

C’est une entreprise mexicaine spécialisée dans la gestion intégrale des talents humains, avec plus de 39 ans d’expérience dans la création de solutions qui rendent la gestion du personnel d’une entreprise plus efficace, offrant à ses collaborateurs des valeurs ajoutées uniques sur le marché et contribuant à accroître leur qualité de vie, ainsi que productivité et réussite commerciale. Son équipe multidisciplinaire de spécialistes sert tous ses clients en République mexicaine. GINgroup contribue à la création d’emplois au niveau national, à travers le personnel qu’il gère ses clients. Outre le Mexique, elle opère en République dominicaine, au Honduras, au Panama, en Colombie, à Miami, Los Angeles, New York et Houston, au Texas, aux États-Unis, en Espagne, au Canada et évalue la présence au Pérou, au Chili et dans d’autres pays d’Amérique latine.