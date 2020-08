• Priorité aux enjeux de numérisation par Alibaba et gestion responsable des talents humains par GINgroup, en se concentrant sur la fourniture d’éléments permettant aux entreprises de se conformer aux aspects juridiques, sociaux et juridiques établis par la loi

Mexico, 28 août. – Cet après-midi, le Dr Raúl Beyruti Sánchez, président de GINgroup, et Andrés Díaz Bedolla, co-fondateur d’Atomic88, l’accélérateur d’affaires d’Alibaba.com au Mexique, ont signé un accord avec lequel ils ont renforcé les liens de coopération et de travail, pour certifier entreprises et former des leaders qui utilisent les avantages et les bénéfices de la transformation numérique.

La signature électronique a été réalisée dans les bureaux de GINgroup, lors d’un événement privé, animé par Mtra. Elena Achar Samra, directrice des affaires publiques de GINgroup. Cette certification combine l’expérience et les histoires de réussite de 20 ans dans plus de 150 pays d’Alibaba, avec les connaissances et la consolidation que GINgroup a depuis plus de 39 ans au Mexique, en Amérique latine et en Europe, offrant des solutions de pointe complètes dans la gestion globale de la talent humain.

L’objectif principal de l’accord est la génération de nouveaux produits et matériels de certification dans diverses branches, en donnant la priorité aux problèmes de numérisation par Alibaba et à la gestion responsable des talents humains par GINgroup, en se concentrant sur la fourniture d’éléments permettant aux entreprises de se conformer. des aspects juridiques, du travail et juridiques que la loi instaure dans l’environnement de la «nouvelle réalité»; en plus de préparer du matériel avec des experts dans des domaines tels que le développement humain (Leadership, modèle OSAR), la nouvelle configuration ou les nouvelles formes de travail (travail à distance et sa réglementation, formation professionnelle dans le nouvel environnement de travail à distance, nouvelles organisations productives, flexibilité travail et sous-traitance, ainsi que les questions juridiques et fiscales (taxes sur les plateformes numériques, Fintech, T-MEC, Fiscal Web, Blockchain, signature électronique et transformation numérique) et enfin, la gestion des données (protection des données des utilisateurs, accès , confidentialité et sécurité des données).

Cela permettra à l’entreprise Beyruti Sánchez de valider et de reconnaître à travers la certification, les étudiants, les hommes d’affaires ou les entrepreneurs qui l’obtiennent, avec des avantages et des opportunités considérés comme pertinents dans le domaine du travail, académique ou dans tout autre domaine, comme Ils pourront faire les connaissances via Atomic88.

«Pour GINgroup, c’est un plaisir de s’associer à des actions qui profitent aux talents de notre pays. Générer des stratégies entre les mains de professionnels comme Alibaba est pour notre entreprise un pas ferme vers la construction d’un écosystème d’innovation ouvert et collaboratif, dans lequel le Mexique est le centre de certification mondial officiel des talents du commerce électronique (GET). Chez GINgroup, nous disposons de toutes les plateformes nécessaires pour fournir des services de conseil, des formations, des cours, des ateliers et des experts pour consolider ce projet avec succès », a déclaré Beyruti Sánchez.

Pour sa part, Bedolla a mentionné que «l’importance de ce projet et d’Alibaba, n’est pas seulement une plate-forme qui permet d’acheter et de vendre des produits, mais aussi l’une des 10 entreprises les plus importantes du monde technologique dans le monde, voyant la formation des talents comme fondement de toute société. » Avec cet accord, GINgroup confirme son engagement en faveur de la numérisation et de l’amélioration du pays, en promouvant que chaque jour de plus en plus d’entreprises rejoignent un écosystème numérique qui facilite et profite aux échanges commerciaux par voie électronique. Et c’est que cette alliance permettra à l’information d’atteindre les entreprises, et que la transformation numérique n’est pas une cause de peur.

C’est une entreprise mexicaine spécialisée dans la gestion intégrale des talents humains, avec plus de 39 ans d’expérience dans la création de solutions qui rendent la gestion du personnel d’une entreprise plus efficace, offrant à ses collaborateurs des valeurs ajoutées uniques sur le marché et contribuant à accroître leur qualité de vie, ainsi que productivité et réussite commerciale. Son équipe multidisciplinaire de spécialistes sert tous ses clients en République mexicaine. GINgroup contribue à la création d’emplois au niveau national, à travers le personnel qu’il gère ses clients. Outre le Mexique, elle opère en République dominicaine, au Honduras, au Panama, en Colombie, à Miami, Los Angeles, New York et Houston, au Texas, aux États-Unis, en Espagne, au Canada et évalue la présence au Pérou, au Chili et dans d’autres pays d’Amérique latine.