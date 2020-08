La confection impeccable de Giuliva Heritage sera présente à H&M en Espagne à partir du 3 septembre, grâce à une collaboration que la firme suédoise a signée avec l’italien.

H&M rejoint la marque italienne de haute couture Patrimoine Giuliva, fondée en 2017 par le mariage Gerardo Cavalière et Margherita Cardelli, Et depuis lors, il est tombé amoureux de personnalités du monde entier pour son savoir-faire pur et son esthétique vintage.

« Ce fut merveilleux de pouvoir travailler avec H&M sur cette collection », ont souligné Margherita Cardelli et Gerardo Cavaliere.

Les fondateurs et directeurs créatifs de la firme italienne ont expliqué qu’avec cette collaboration, ils ont pu créer des vêtements de transition simples « capables de résister au passage du temps, sur lesquels en plus » nous étions particulièrement ravis d’utiliser des matériaux d’origine recyclée dans chacun des les tenues « .

« Nous avons toujours été passionnés par la création d’une mode qui soit authentique, significative et capable de durer dans le temps, et cette collection, sans aucun doute, parvient à rassembler tout cela », expliquent-ils dans le communiqué.

Avec cette collaboration, Giuliva Heritage arrive en Espagne avec une collection de 14 modèles uniques et intemporels fabriqués à partir de matériaux plus durables tels que la laine recyclée, le polyester recyclé et le coton biologique.

Les vestes ajustées, les chemises de style classique et les trenchs contemporains se démarquent comme des vêtements clé de collecte avec des chemisiers fluides, des robes et des jupes assorties. Les tons beige, bleu marine et bordeaux sont associés à des rayures et des tissus plissés, ainsi qu’avec des détails tels que cols de cygne, manches évasées ou taille haute.

L’objectif de Giuliva Heritage pour H&M est de démocratiser la couture italienne à travers des pièces durables et accessibles qui se transmettent de génération en génération.