Il VII Trophée Diputación de Castellón Memorial José Antonio Cansino, dans lequel il a brillé au test du 1500 mètres Ignacio Fontes, rencontré sur la piste Gaetà Huguet certains des meilleurs athlètes nationaux dans la perspective du Championnat d’Espagne qui se déroulera les 12 et 13 septembre dans un format quatre en un avec Madrid (Vallehermoso et Moratalaz), Alcobendas et Getafe comme centre d’attention.

Sous la direction de Plages de CastellónCette «réunion» a rassemblé une liste vraiment spectaculaire d’inscrits dans laquelle plusieurs détenteurs de records nationaux étaient présents, tels que Javier Cienfuegos, María Vicente, Pablo Torrijos et Salma Celeste Paralluelo.

Détenteur du record espagnol du triple saut Pablo Torrijos Il est revenu sur sa piste de talisman, la même où il y a un peu plus de trois semaines il a réalisé les deux meilleurs sauts de sa carrière en extérieur et au-dessus de 17 mètres (17.06 et 17.09). A cette occasion, l’Espagnol avait comme principaux rivaux l’actuel champion d’Espagne en plein air, Marcos Ruiz et Sergio Solanas.

Torrijos a réalisé son meilleur saut lors de la deuxième tentative, dans laquelle il a atteint 16,81 mètres. Cette marque était inaccessible pour ses rivaux et aucun d’entre eux n’a même atteint seize mètres. Le deuxième était Marcos Ruiz (15,91) et le troisième Sergio Solanas (15,52).

Javier Cienfuegos, Détenteur du record national du marteau, il a lancé 77,52 en février, la meilleure marque espagnole de l’année, et à Castellón, bien qu’il soit resté à 72,84, il n’a rencontré aucune opposition. Très loin, comme deuxième, se trouvait Jaime Manrique.

Dans le test 800, Javier Mirón Il a donné la surprise et a passé le test avec 1: 46,74 devant Pablo Sánchez et Eduardo Romero, tous deux du FC Barcelone.

Beau duel aussi celui qui joue dans les 110 mètres haies entre Enrique Llopis et Kevin Sanchez avec une victoire pour la première avec un temps de 13,61, très proche du record de l’Espagne des moins de 23 ans et trente centièmes de moins que son rival.

Dans les 3000 mètres haies, le domaine était complètement pour Sébastien Martos (8: 18,31 en 2014), qui a gagné avec autorité et est entré seul dans la ligne d’arrivée avec un temps de 8: 30,46.

Vitesse masculine

Dans le sprint de 100 mètres, on s’attendait à voir le retour de Yunier Pérez, détenteur du record national du 60 mètres sur la piste en salle, mais n’a finalement pas commencé.

La victoire est revenue au coureur gambien Tijan keita, qui avait sa meilleure note à 10,45 en 2019 et l’a abaissée à Castellón à 10,39. Derrière lui se trouvaient Sergio López, qui a couru à 10,41, et Dani Rodríguez, qui l’a fait à 10,43.

Au 200 mètres, le duel vécu par le triple champion d’Espagne de distance en salle, l’homme né à Grenade, était magnifique. Daniel Rodriguez, qui a affronté le canari Samuel García, tombé pour l’occasion.

La victoire est revenue à Daniel Rodríguez, qui a remporté la victoire avec une note de 20,73 devant Tijan Keita (20,82) et Samuel Garcia (21.02).

Dans les 400 mètres, Bernat Erta, qui a couru à 46,98 cette année (PM 46,24 en 2019), a abaissé son meilleur temps de 2020 à 46,84, bien que ce record ne lui ait pas valu une victoire, car il était deuxième derrière Kennedy Luchembe de Zambie.

Fontes, valeur à la hausse

Les 1500 mètres promettaient un beau duel entre Kevin Lopez, Ignacio Fontes et Fernando Carro et la course n’a pas déçu. Fontes, qui a récemment réalisé la meilleure marque espagnole sous 23 de 1000 mètres que Reyes Estévez détenait depuis 1995, a pris les rênes avec 600 mètres pour aller gagner avec autorité avec un temps de 3: 33,72, devant Saúl Ordoñez et Fernando. Carro, qui a atteint la ligne d’arrivée en 3: 35.90.

Avec ce temps, Ignacio Fontes a réalisé la troisième meilleure note de l’histoire de la distance en 1500 mètres dans la catégorie des sous-23 après Reyes Estévez (3: 30,87) et Fermín Cacho (3: 32,03).

« Depuis l’hiver, tout va dans l’ordre. Je suis heureux que le travail porte ses fruits et j’ai hâte de continuer ainsi. C’était très important de faire une marque pour affronter l’année olympique d’une manière différente », a-t-il déclaré à la fin de son Essayez Fontes.

?? @ IgnacioFontes (??) 3’33 « 72 en 1500m à Castellón ? 3? .Er ?? sous-?? ???? de l’histoire après @ RunReyes (3’30 « 87) et Fermín Cacho (3’32 » 03) Meilleure note ???? sous-?? du dernier ?? ans (août 1998)

?? JJOO 3’35 « 00 (maintenant hors délai)

Entraîneur @ JesusMontiel59 pic.twitter.com/XcIwVxuFTS – | Joaquín Carmona | (@ Jokin4318) 24 août 2020

Hauteur, poteau et longueur

Dans le test de hauteur, il y aura un duel intéressant entre Miguel Angel Sancho et l’actuel champion d’Espagne sur la piste en salle Alexis Tailleur, qui a finalement remporté la victoire avec 2,12, un meilleur saut trois centimètres de mieux que celui de Adrian Neveu.

Le pôle était un nouveau défi entre Adrián Valles et Igor Bychkov, mais finalement l’Ukrainien n’a pas montré son meilleur niveau et n’est même pas entré dans le top six. L’Espagnol est passé à 5,26 et le deuxième était Vicent Fabra avec 5.16.

La longueur mettait en vedette les cavaliers les plus actifs de cette saison et parmi tous se distinguait l’Allemand Maximiliam Entholzner, qui a atteint 7,97 mètres.

Beaucoup de niveau féminin

L’équipe de test des femmes avait également une affiche de haute qualité.

En 100 mètres haies, le polyvalent a concouru Maria Vicente, arrivé avec son tout nouveau record d’Espagne des moins de 20 ans (13,60 à Lisbonne). A Castellón, il a menacé de l’améliorer mais cela ne pouvait pas être. Il a remporté la victoire avec une victoire très serrée sur la ligne d’arrivée avec 13,80. Seulement trois centièmes plus tard, il est entré Elba Parmo et Sanae Zouine, récemment nationalisé espagnol, avait l’espoir de retomber sous les quatorze secondes, même s’il a finalement enregistré 14,39 secondes.

Un autre attrait des épreuves féminines était le concours de la jeune femme Salma paralluelo dans ses premiers 400 m haies de la saison. Il y a quelques semaines, après son retour en compétition, il a fait une marque de 41,97 dans une exposition personnelle et cette fois il a arrêté le chronomètre à 58,76 en obtenant la meilleure note espagnole de l’année et le quatrième meilleur de sa carrière personnelle.

La vitesse était représentée par la présence de Jaël Bestué au 100 mètres, qui était devant la bulgare Inna Eftimova, qui a gagné avec un temps de 11,47, vingt centièmes de moins que la coureuse catalane.

Au 200 mètres, le duel entre Bestué et Eftimova s’est répété avec une victoire de Bestué, tandis que dans le 400 mètres, Laura Bueno a réapparu après plus d’un an et demi à sec en raison de blessures pour être deuxième dans une course qu’elle dominait Andrea Jimenez Il a arrêté le chronomètre à 53,39, à seulement dix-sept centièmes du record des moins de 23 ans d’Espagne.

Dans les 1500 mètres, Solange Andrea Pereira elle a gagné avec une finale serrée (4: 12,63) contre Lucía Rodríguez (4: 12,75) de Madrid, qui a réalisé son record personnel pour vaincre la jeune Portugaise Mariana Machado.

Le Grand Prix s’est clôturé par les deux essais de 5 000 mètres. La course féminine a été gagnée avec autorité Irène Sánchez Escribano, de C.A.Adidas, qui a atteint seul la ligne d’arrivée, tandis que l’athlète masculin du Burundi l’a emporté Thierry Ndikumwenayo, qui a effectué la moitié du test seul.

José Antonio ‘Chiki’ Pérez a pris sa retraite au milieu de la course et le triathlète Mario Mola terminé à 13h41.

