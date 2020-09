Le ministre de la Santé, Salvador Illa, considère actuellement un confinement généralisé de la population inutile, comme cela s’est produit en mars en raison de la pandémie de COVID-19, et il ne voit pas non plus un «confinement périphérique» de Madrid viable en raison de l’augmentation des infections. .

« Maintenant, le confinement du périmètre de Madrid ne se poursuit pas », a déclaré Illa dans une interview à Ser Catalunya, interrogé sur les déclarations du président de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, qui a déclaré hier que 80% des cas de les infections de la communauté leur viennent «de la bombe virale radioactive qui a été posée à Madrid».

Le ministre a expliqué que les grandes agglomérations, comme Barcelone ou Madrid, sont des espaces où les mesures de confinement du virus « doivent être très bien pensées », mais il a souligné qu’en général, « un bon travail est fait partout. « .

Ainsi, bien qu’il y ait une augmentation soutenue des cas de coronavirus dans toutes les communautés, sauf en Aragon, qui est en déclin, et en Catalogne et au Pays basque, qui s’orientent vers la stabilisation, cette situation ne se traduit pas par une pression hospitalière. comme celui de mars et avril, en état d’alerte.

« Nous sommes dans un scénario de contrôle. Nous devons détecter les cas et agir avec rapidité et force pour briser les chaînes de transmission », a déclaré Illa, qui estime que maintenant il n’est pas pratique d’appliquer des mesures généralisées et que personne ne devrait prendre la mise en œuvre de mesures régionalisées ou local comme «signe».

En ce sens, il a déclaré qu’à l’heure actuelle, compte tenu des critères de santé publique, il ne voit pas la nécessité d’un confinement généralisé en Espagne.

« Nous assistons à une augmentation des cas, mais cela n’a aucun point de comparaison avec ce que nous avons vécu en mars, il n’y a pas de saturation du système. Nous devons prendre des mesures concrètes, comme nous le faisons », a influencé le chef de la Santé, qui a fait remarquer que « Il n’y a pas de contradiction entre l’économie et la santé publique. »

Concernant la rentrée scolaire, Salvador Illa a réaffirmé que les cours pourront commencer normalement en septembre et qu’en cas de contagion, la manière de réagir est déjà prévue.