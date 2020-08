Une équipe de chercheurs de l’Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) a observé pour la première fois l’émission constante dans la gamme infrarouge des vents produits lors de l’éruption d’un trou noir dans une radiographie binaire.

À ce jour, ces flux de matière n’avaient été détectés que dans d’autres gammes spectrales, comme les rayons X et le visible, selon le moment où le trou noir consomme la masse qui l’entoure, a rapporté l’IAC dans un communiqué.

L’étude montre le première preuve que les vents sont présents tout au long de l’évolution de l’éruption, quelle que soit la phase dans laquelle elle se trouve, ce qui représente une étape supplémentaire vers la compréhension du fonctionnement de ces énigmatiques processus d’accrétion dans les trous noirs de masse stellaire.

Un trou noir et une étoile compagnon

Les binaires à rayons X sont un type de système binaire qui émet un rayonnement intense et se compose d’un objet compact, généralement un trou noir, et d’une étoile compagnon.

Tel que publié Lettres d’astronomie et d’astrophysique, Les binaires à rayons X massifs faibles (LMXB) ont une étoile compagnon avec une masse égale ou inférieure à la masse de notre Soleil.

Dans ces systèmes, les deux composants gravitent si près l’un de l’autre qu’une partie de la masse de l’étoile tombe dans le puits gravitationnel du trou noir, formant un disque plat de matière autour de lui.

Ce processus est appelé accrétion et le disque résultant est appelé disque d’accrétion.

Certains binaires à rayons X appelés transitoires alternent au cours de leur existence des états d’immobilité, dans lesquels la quantité de masse qui accrétère le trou noir est faible et sa luminosité est trop faible pour être observée depuis la Terre, avec des états éruptifs dans lesquels le Le trou noir augmente son taux d’accrétion et le matériau du disque se réchauffe, atteignant des températures comprises entre un et dix millions de degrés Kelvin.

Au cours de ces éruptions, qui peuvent durer de plusieurs semaines à plusieurs mois, le système émet une grande quantité de rayonnement dans les rayons X et augmente sa luminosité de diverses amplitudes.

Les processus physiques qui se produisent dans ces épisodes d’accrétion ne sont pas encore connus avec précision.

«Ces systèmes sont des lieux où la matière est soumise à l’un des champs gravitationnels les plus extrêmes de l’univers, les binaires à rayons X sont donc des laboratoires de physique uniques que la nature nous offre pour l’étude des objets compacts et du comportement du la matière autour de lui », explique Javier Sánchez, chercheur prédoctoral de l’IAC et premier auteur de l’article.

L’un des processus physiques les plus importants que les scientifiques doivent comprendre est l’éjection de matière ou de vents pendant les épisodes d’accrétion.

Selon Teo Muñoz Darias, chercheur à l’IAC et co-auteur du travail, «l’étude des vents dans ces systèmes est essentielle pour comprendre le fonctionnement des processus d’accrétion, car ces vents peuvent entraîner encore plus de matière que le qui est accrétée par le trou noir ».

Même vent, états différents

Plus précisément, l’éruption qui a fait l’objet d’études a eu lieu dans la période 2018-2019.

Au cours des deux dernières décennies, des vents de rayons X ont été découverts et observés lors d’un état d’éruption dit doux, dans lequel le rayonnement émis par le disque d’accrétion domine et présente une luminosité élevée.

Plus récemment, ce même groupe IAC a découvert, dans le domaine du visible, des vents à l’état d’accrétion dur, qui se caractérise par l’apparition d’un jet qui se pose dans des directions approximativement perpendiculaires au disque d’accrétion et émet une forte composante en les ondes radio.

Dans le travail actuel, souligne Sánchez, la découverte des vents infrarouges qui sont présents pendant les deux états d’accrétion, dur et doux, tout au long de l’évolution de l’éruption, a été présentée, de sorte que leur présence est indépendante de l’état de l’accrétion, et c’est la première fois qu’un tel vent est observé. .