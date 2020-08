Les travaux d’extinction du feu de forêt déclaré jeudi dernier à Almonaster la Real (Huelva) ont été favorisés ce soir par une petite baisse de la vitesse du vent, qui a permis d’en attaquer plus efficacement la tête.

De cette manière, les flammes ont été directement attaquées depuis La Zarza, une ville qui a été complètement évacuée hier pour des raisons de prévention, et des engins lourds ont été utilisés et des incendies de plus en plus contrôlés ont été effectués.

Des sources du plan Infoca ont informé Efe que sur la base de ces travaux réalisés pendant la nuit, les stratégies pour toute la matinée seront fixées lors de la prochaine réunion de coordination.

De même, le poste de commandement avancé (PMA), qui est l’endroit où toutes les opérations sont dirigées et d’où partent les équipes d’extinction, a été transféré à la ville de Valverde del Camino (Huelva) en raison d’une question d’opérabilité depuis « Le feu n’est plus tant dans la partie supérieure – située à Almonaster – si la partie inférieure inquiète plus, plus vers Valverde et Zalamea la Real ».

Plus d’un demi-millier de professionnels ont participé aux travaux menés pendant la nuit, environ 300 du Plan Infoca, aux côtés de 148 militaires de l’Unité militaire d’urgence (UME).

Ils sont rejoints par 20 pompiers du Consortium provincial de lutte contre les incendies, ainsi que des membres de la protection civile, de la garde civile et de la police locale de différentes villes touchées par l’incendie.

Pour le moment, les 9 000 hectares mentionnés sont une estimation compliquée en raison du fait que le périmètre est très irrégulier et qu’il contient des zones qui n’ont pas été brûlées.

Le nombre d’expulsions réalisées à titre préventif en raison de l’incendie en fin de journée ce samedi s’élève à 2 400 personnes, dont 713 ont dû être relocalisées par l’administration régionale. .

