Les autorités sanitaires colombiennes ont signalé 8 235 nouveaux cas de coronavirus et 270 décès jeudi, portant le pays à 641 574 infections et 20 618 décès dus à la pandémie COVID-19.

Selon le ministère colombien de la Santé, 130 471 cas sont toujours actifs, tandis que 489 151 sont guéris.

Sur les 2 931 nouvellement infectés se trouvent à Bogotá, suivis par les départements d’Antioquia (1 517), de Santander (683), de Valle del Cauca (344) et de l’Atlántico (338).

Il y avait également un nombre élevé d’infections à Cundinamarca (306), Córdoba (269), Nariño (221), Cauca (189), Magdalena (168), Cesar (167), Meta (145), Norte de Santander (120), Boyacá et Huila (115) et Risaralda (98).

Le nombre le plus bas de résultats positifs pour le COVID-19 a été signalé sur l’île de San Andrés (2) et dans le département de la jungle d’Amazonas (1).

Avec les nouvelles données, Bogotá accumule 219 584 cas confirmés. Derrière se trouvent les départements d’Antioquia (84 765), d’Atlántico (64 696), de Valle del Cauca (48 471), de Bolívar (25 614), de Cundinamarca (24 690).

En outre, il y a des chiffres élevés Santander (20 358), Córdoba (20 328), Nariño (14 667), Magdalena (12 817), Norte de Santander (12 288), Sucre (12 022) et Cesar (11 964).

Selon le rapport d’aujourd’hui, le plus grand nombre de décès était à Bogotá (59), suivi d’Antioquia (25), Santander et Valle del Cauca (24) et Cundinamarca (18).

Des patients sont également décédés à Norte de Santander et Huila (13), Meta (12), Cesar (11), Atlántico (10), Tolima (8), Nariño (7), Sucre (6), Bolívar, Magdalena et Cauca (5 ).

Il y a eu également des morts à Cordoue, La Guajira et Caquetá (4); Risaralda et Boyacá (3), Putumayo et Casanare (2), et Chocó, Quindío et Arauca (1).

L’entité sanitaire a détaillé que sur les 270 décès de la journée, 246 appartiennent aux jours précédents, dont seulement 24 correspondent à ceux rapportés ce jeudi.

Ce jour-là, 34 008 échantillons ont été traités, dont 23 735 de type PCR et 10 273 d’antigène, soit le nombre le plus élevé de cette modalité à ce jour, pour un total de 2,84 millions de tests réalisés dans le pays.