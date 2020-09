La Colombie a commencé à revenir à la «normalité» ce mardi avec la réouverture d’aéroports, de restaurants, d’églises et de gymnases fermés depuis plus de cinq mois en raison de la mise en quarantaine pour lutter contre le COVID-19, malgré le fait que le pays commence à peine à passer le sommet de la pandémie.

Hier soir, le pays a fermé la quarantaine de 160 jours ordonnée par le gouvernement et a entamé aujourd’hui une étape que le président colombien, Iván Duque, a qualifiée d ‘ »isolement sélectif » dans laquelle, bien que les premières mesures soient prises pour reprendre les activités quotidiennes interrompues en mars , certaines restrictions sont toujours en place pour empêcher une nouvelle propagation du coronavirus.

« Dans la nouvelle phase que nous entamons, nous voulons être clairs sur les restrictions: il n’y a pas de foule, il n’y a pas de vente d’alcool dans les établissements, des protocoles peuvent être demandés par les maires pour cette vente, mais, pour l’instant, ce n’est pas le schéma général » , a déclaré le chef de l’Etat.

À ce jour, a déclaré le ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme, les autorités ont permis à 308 553 entreprises des secteurs de la fabrication, du commerce et des services de reprendre leurs activités car elles respectent les protocoles de biosécurité établis pour fonctionner.

Cette réouverture intervient après la fermeture de la Colombie en août, le pire mois de la pandémie, avec 615 168 infections confirmées et 19 663 décès, selon les données du ministère de la Santé.

Dans leurs rapports quotidiens, les autorités sanitaires signalent encore plus de 7 000 nouveaux cas et près de 300 décès par jour, indiquant que la fin de la crise sanitaire est encore loin.

AILES POUR LE TOURISME

Le changement le plus visible par rapport à la quarantaine entamée le 25 mars et terminée hier est le retour des vols intérieurs, bien que moins fréquents compte tenu des restrictions sanitaires toujours en vigueur, une stratégie fondamentale pour réactiver le tourisme.

Les aéroports de villes comme Bogotá, Cartagena de Indias, Medellín, Cali, Barranquilla ou Santa Marta, qui ont été fermés ces derniers mois à l’exception des vols humanitaires, ont aujourd’hui un visage très différent puisque seule la capitale colombienne comptait environ 80 vols prévus. pour dix destinations qui ont amené environ 8 000 voyageurs au terminal El Dorado.

Tous les voyageurs doivent porter en permanence le masque et ne peuvent pas emmener des compagnons à l’aéroport, à l’entrée duquel ils prennent leur température, entre autres mesures sanitaires.

À l’aéroport Rafael Núñez, à Carthagène des Indes, le protocole est similaire et Carmen Muñoz, une femme plus âgée qui se rendait avec enthousiasme à Medellín pour rencontrer les petits-enfants qu’elle n’avait pas vus depuis presque six mois, y est arrivée.

« Je vais passer du temps là-bas avec eux, même s’ils sont enfermés. Mais j’aime aller les voir car je ne les ai pas vus depuis un moment », a déclaré la femme à Efe avant de monter à bord.

PLUS DE VOYAGES TERRESTRE

Les portes des gares routières de Bogotá ont également été rouvertes ce mardi avec la campagne « En bus pour la Colombie », avec laquelle ils cherchent à encourager le transport routier après avoir fonctionné pendant cinq mois uniquement pour les personnes ayant rencontré l’une des 46 exceptions autorisées par le gouvernement.

Depuis le terminal du quartier de Ciudad Salitre, le principal de Bogotá, 14 100 passagers devraient voyager quotidiennement vers d’autres régions du pays à bord de 1 220 bus, une opération qui réactivera environ 32 000 emplois directs et indirects.

Dans les autres villes du pays, le transport routier de passagers a également repris, et même dans certaines, comme Medellín, des églises et des gymnases ont été rouverts aujourd’hui, toujours en suivant les protocoles de biosécurité.

« BOGOTÁ POUR OPEN SKY »

La maire de Bogotá, Claudia López, a présenté ce mardi « Bogotá à ciel ouvert », une initiative avec laquelle elle cherche à réactiver le secteur gastronomique.

« C’est un secteur qui non seulement réactive l’emploi mais aussi la vie. Nous sommes très enthousiasmés par cette stratégie que nous préparons depuis de nombreuses semaines et nous espérons qu’elle se déroulera très bien », a déclaré le maire.

Avec cette proposition, qui entrera en vigueur jeudi, les restaurants, cafés, cafés et bars gastronomiques qui offrent un service à table dans des lieux ouverts pourront à nouveau servir avec une occupation de 30% de leur capacité à l’extérieur et de 25% à l’intérieur.

Le plan pilote de cette initiative a été conçu pour être exécuté dans 100 rues de sept des 20 villes de la ville et, selon López, «cela fonctionnera si nous faisons tous notre part».

« Nous devons apprendre à profiter de ces espaces d’une manière différente, et les atteindre à vélo ou à pied », a déclaré le maire.

Pour servir, les restaurants doivent avoir des méthodes de paiement virtuelles activées, avoir des systèmes de réservation, désinfecter constamment les tables et s’assurer que les employés et les serveurs utilisent des éléments de protection et de biosécurité.

« Bogotá sous le ciel ouvert » fait partie de la nouvelle réalité pour profiter de la ville autrement. La culture citoyenne, le soin de soi et la coresponsabilité sont 50% du succès de cette stratégie de relance économique qui aura une vocation permanente jusqu’en décembre « A conclu Lopez.