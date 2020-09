FIBA Europe il possède dates confirmées des compétitions européennes féminines, parmi lesquelles Euroligue maintient le début de la saison régulière à la mi-octobre et le Eurocup il est retardé jusqu’en janvier.

Perfumerías Avenida participera à l’Euroligue féminine et à la Spar Gérone s’il bat l’ACS Sepsi SIC de Roumanie au tour de qualification. Ces tours de qualification, y compris le match des Catalans, se joueront à la fin du mois de septembre, pour commencer la saison régulière au mois d’octobre. La FIBA ​​a pris la décision de conserver ces dates après la réunion de visioconférence de son comité exécutif.

De son côté, l’Eurocup reportera son début à décembre, lorsque les tours précédents se joueront entre 10 et 17, pour commencer sa saison régulière le 7 janvier 2021. Jusqu’à quatre équipes espagnoles peuvent participer à cette compétition: celles déjà classées Panier de Valence, Lointek Gernika et Cadi La Seu vous pouvez rejoindre le Clarinos City of La Laguna Tenerife s’ils battent le Belgian Kangoeroes Basket Mechelen lors de leur tour de qualification.

Parmi les autres décisions, les déplacements

La FIBA ​​a également confirmé qu’il y aura un rrencontre avec les clubs et les fédérations nationales essayer d’établir des solutions possibles aux restrictions sanitaires dans les mouvements internationaux en raison de COVID-19[FEMININE, et qui affectent les clubs qui participent aux compétitions européennes. Il a également assuré qu’ils continueraient à > de la pandémie mondiale et que Les éventuels « ajustements » du calendrier ne sont pas exclus comme l’exige la situation sanitaire.

Parmi les autres décisions adoptées lors de cette réunion virtuelle, il a été convenu de retarder la Coupe d’Europe, quatrième compétition continentale masculine, à 6 janvier 2021, et la plupart des sites organisateurs des championnats de formation par équipes ont été établis, à l’exception de ceux du championnats hommes et femmes des moins de 20 ans, qui ont deux tournois, un par division, et qui seront décidés au mois de novembre.

