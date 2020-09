Querétaro, 2 septembre 2020. – L’innovation dans le fraisage en a fait une option pour l’usinage d’un large éventail d’opérations aujourd’hui. Il existe un certain nombre d’opérations de fraisage, notamment: le fraisage d’épaulements, le surfaçage, le fraisage de profilés, le fraisage de rainures et le tronçonnage, le fraisage de chanfreins, le fraisage de tournage, l’usinage d’engrenages, ainsi que l’usinage de trous et de poches / usinage de cavités.

Grâce aux outils de fraisage «faits pour le fraisage» proposés par Sandvik Coromant, à travers la gamme CoroMill®, il garantit un coût par pièce réduit, des vibrations réduites, des performances prévisibles, une productivité élevée, une consommation d’énergie réduite, ainsi qu’une manipulation simplifiée.

Au sein de la gamme CoroMill®, CoroMill®745 se démarque, offrant un équilibre parfait entre performance et rentabilité grâce à son concept multi-tranchant à deux faces, qui vous permet de profiter d’une action de coupe légère avec un son doux, ainsi qu’une plus grande rentabilité, grâce à une plus grande utilisation de la machine, un coût par pièce réduit et une consommation d’énergie moindre.

L’entreprise mondiale suédoise se distingue également par la fraise en bout innovante CoroMill®390, qui, avec de petits diamètres, combine le savoir-faire de fraisage dans un seul outil de fraisage polyvalent. Cette solution permet d’obtenir un travail de haute productivité et sans incidents. Les résultats sont surprenants car la fraise CoroMill®390 est accompagnée de nuances de fraisage d’acier GC1130, créées avec la technologie Zertivo ™; une combinaison parfaite d’outil et de qualité innovante qui garantit la sécurité et une prévisibilité supplémentaire du processus d’usinage.

Sandvik Coromant prouve une fois encore qu’il dispose de solutions et d’outils adaptés aux besoins.

Pour plus d’informations, veuillez visiter: https://www.sandvik.coromant.com/es-es/campaigns/pages/made-for-milling.aspx

Sandvik Coromant

Sandvik Coromant, qui fait partie du groupe technologique mondial Sandvik, est un précurseur dans le domaine des outils de coupe et des solutions d’usinage, ainsi que du développement et de l’innovation dans la découpe des métaux. Le programme de formation fourni par Sandvik Coromant, ainsi que le développement et la recherche et grâce à une forte collaboration avec nos clients pour développer des technologies d’usinage plus innovantes et avant-gardistes. Sandvik Coromant possède plus de 3 100 brevets dans le monde, avec plus de 8 500 employés et une représentation dans 150 pays.

