L’augmentation continue des infections à covid-19 en août conditionnera la dernière semaine de préparation de la rentrée scolaire et universitaire, qui sera rapportée demain lors du Congrès et de la Conférence générale sur la politique universitaire par les ministres de l’éducation et des universités, Isabel Celaá et Manuel Castells, respectivement.

Le gouvernement, les communautés et le système universitaire devront finaliser les détails du retour à l’activité académique dans un scénario de rebond dans des cas comme celui qui clôturera en août. A titre d’exemple, les 1 527 contagions quotidiennes notifiées ce dimanche en Catalogne équivalent aux 1 500 du 31 juillet dans les régions autonomes.

Malgré cette augmentation, que les autorités lient à la fin de l’isolement mais aussi, dans une large mesure, à l’augmentation des tests PCR, le ministre de la Santé, Salvador Illa, a souligné que ce plus grand nombre de positifs « aujourd’hui ne menace pas le système santé »et a exclu un retour au confinement total au printemps:« Rien ne laisse penser que l’Espagne reviendra à une situation comme celle de mars ».

Le retour dans les salles de classe en septembre et la nécessité d’organiser un début de cours avec des garanties hygiéno-sanitaires amèneront Celaá au Congrès ce lundi, où la ministre comparaîtra à sa propre demande et à la demande de plusieurs partis d’opposition pour rendre compte aux groupes de les accords adoptés la semaine dernière avec le ministère de la Santé et les communautés autonomes.

Masque à partir de 6 ans, cours en présentiel au moins jusqu’à la deuxième année de secondaire, lavage des mains au centre au moins cinq fois par jour et fermeture des écoles uniquement en cas d’infections non contrôlées sont des mesures connues un autre que le ministre a avancé ce dimanche, celui de donner une autonomie aux enseignants afin qu’ils puissent autoriser des pauses dans l’utilisation du masque obligatoire à certaines heures d’ouverture des fenêtres.

En parallèle, Castells rencontrera les autonomies au sein de la commission des délégués de la Conférence générale sur la politique universitaire, dans le but d’assurer une bonne coordination au début de l’année universitaire 2020-2021.

Son département a publié en juin un document cadre de recommandations sanitaires et pédagogiques pour que les universités préparent leurs plans d’actions respectifs pendant la période estivale, en tenant compte des indications de chaque communauté.

Voici comment les communautés arrivent à la fin du mois d’août:

ANDALOUSIE

———

Il ajoute 619 nouvelles infections au cours des dernières 24 heures, bien que le nombre de personnes hospitalisées soit passé de 416 à 413, ce qui représente la première baisse du mois. Le nombre d’admis à l’UCI est passé de 57 samedi à 61 ce dimanche.

ARAGON

——-

La Direction générale de la santé publique a notifié 331 nouveaux cas, 54 de moins que la veille, avec un pourcentage plus élevé d’asymptomatiques, 71%. Dans les centres, il y a actuellement 508 lits occupés par des patients atteints de coronavirus ou suspectés d’être infectés, dont 67 en unité de soins intensifs.

ASTURIES

——–

Les Asturies ont signalé 31 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, treize de moins que samedi. Sur les 868 infections détectées depuis le 1er juillet, 773 correspondent à août. La surveillance est intensifiée dans les cinq communes de la région orientale – Parres, Cangas de Onís, Cabrales, Ribadesella et Llanes – dans lesquelles la soi-disant «alerte orange» a été décrétée mercredi dernier.

BALÉARES

——–

Le ministère de la Santé des Baléares a compté vendredi, lorsqu’il a fourni ses dernières données, 185 nouvelles infections. Il y en a 7 555 dans les îles depuis le début de la pandémie.

LES ÎLES CANARIES

——–

Les îles Canaries ont enregistré 367 nouveaux positifs au cours des dernières 24 heures, le nombre le plus élevé des îles depuis le début de la crise sanitaire.

CANTABRIA

———

La Cantabrie rapporte deux nouveaux décès de personnes atteintes de coronavirus au cours des dernières 24 heures et 146 nouvelles infections: 114 jusqu’à 24h00 samedi et 32 ​​autres jusqu’à 8 dimanche, ce qui porte le nombre total de cas actifs à 1050.

CASTILLA LA MANCHA

——————

En Castille-La Manche, 507 cas d’infection et un décès ont été confirmés vendredi, les dernières données disponibles. Là, la ville d’Alcoba de los Montes est devenue la sixième municipalité de Ciudad Real à adopter des mesures spéciales pour arrêter la propagation des infections.

CASTILLE ET LEON

—————-

La communauté a ajouté 507 nouveaux cas et cinq décès ce dimanche. Le nombre d’épidémies est passé de 190 cas enregistrés avec 1005 cas liés hier à 184 flambées avec un millier de cas liés ce dimanche.

CATALOGNE

——–

Le risque de repousse dépasse déjà 200 points, trois de plus qu’hier, et le nombre de cas confirmés s’élève à 129923, avec 1527 nouveaux positifs au cours des dernières 24 heures, le quatrième jour consécutif avec plus d’un millier de nouveaux infectés et le deuxième Chiffre le plus élevé – après celui d’hier – de diagnostics depuis le 27 mars, au plus fort de l’épidémie, même si à cette époque il y avait environ 4 000 RAP par jour et maintenant il y en a plus de 16 000.

ESTREMADURA

———–

L’Estrémadure a enregistré le décès d’une personne du coronavirus, une femme de 90 ans et 106 cas positifs confirmés. Jusqu’à 40 personnes sont toujours admises, huit d’entre elles aux soins intensifs et deux nouvelles épidémies ont été déclarées, une à Badajoz (avec cinq positifs et 11 contacts étroits) et une autre à Talavera de la Real (avec cinq positifs et six contacts étroits).

GALICIE

——-

Il continue d’incorporer des cas actifs avec la somme de 190 dans les dernières vingt-quatre heures, soit un total de 3 484 touchés. Parmi les nouvelles infections, 139 sont des utilisateurs de maisons de retraite médicalisées, qui enregistrent 38 de plus que le samedi, et 51 sont des travailleurs de ces centres (quatre de plus que la veille). Il y a également eu un nouveau décès, le sixième, parmi les détenus de la maison de retraite à O Inicio (Lugo), où la Xunta a pris le contrôle.

LA RIOJA

——–

Le nombre de cas actifs atteint 909, 108 de plus que samedi, dont 57 correspondent à Alfaro, une ville où, avec 153 positifs, un dispositif de test PCR spécial a été activé ce week-end et une demande a été faite à la population qui s’auto-confine trois jours pour couper la chaîne de transmission. Le nombre d’épidémies actives dans la région reste à 25.

MADRID

——

Le dernier chiffre notifié par la Communauté de Madrid correspond aux 936 cas quotidiens de vendredi, auxquels il faut ajouter 3 507 autres positifs des jours précédents qui étaient désormais inclus dans le décompte. Les décès dans les hôpitaux sont passés de 15 à 17 dans ce dernier décompte.

MURCIE

——

La Région a enregistré 245 nouveaux cas positifs, 180 de plus que la veille, et cela passe à 3 317 personnes infectées, alors que 5 personnes de plus sont admises à l’hôpital et 4 autres en unités de soins intensifs. De plus, 11 des 184 immigrants arrivés en bateau sur les côtes ces derniers jours ont été testés positifs.

NAVARRE

——-

Avec 155 nouveaux cas positifs, l’incidence cumulée est de 9881, selon les dernières données fournies, qui ont également enregistré un nouveau décès, portant à 534 le nombre total de décès confirmés depuis le début de la pandémie.

PAYS BASQUE

———-

Le nombre d’infections a donné un petit répit en abaissant le nombre de positifs détectés par les tests PCR à 673, 193 de moins que la veille, une diminution qui se produit après trois jours consécutifs avec le plus grand nombre d’infections de toute la pandémie.

COMMUNAUTÉ VALENCIENNE

——————–

Le dernier bilan de la Communauté valencienne enregistre 386 foyers de coronavirus en août qui ont touché 1821 personnes, dont la plus importante a été celle mise en évidence à Benigànim (Valence) le 22 août, avec 24 infectées.