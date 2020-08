La pandémie comprend les classes et cela se traduit par des contagions à Madrid, avec une incidence du virus multipliée dans les quartiers les plus pauvres, où la précarité et les emplois en face-à-face exposent davantage à la contagion, un phénomène qui se répète dans le monde entier et nécessite une réponse qui protège davantage les plus vulnérables.

A Madrid, quatre districts du sud accumulent plus de cas. Ce sont Usera, Puente de Vallecas, Villaverde et Carabanchel. Ils ont en commun la pauvreté et la précarité, car ce sont les territoires avec les revenus les plus faibles de la capitale, des logements de moins bonne qualité et de plus petite taille et un faible pourcentage de diplômés plus élevés qui laissent peu d’options pour le télétravail.

La population née hors d’Espagne est également concentrée dans ces zones, encore plus vulnérable. De plus, beaucoup ne peuvent pas partir en vacances.

Las Calesas, dans le district madrilène d’Usera, est la zone où l’incidence du virus est la plus élevée de toute la région. Avec 552 cas pour 100000 habitants en deux semaines, le coronavirus est six fois plus présent que dans le quartier de Salamanque, le plus riche de Madrid.

Seulement 17% de la population est diplômée de l’enseignement supérieur, il y a 11% de chômage et le revenu moyen est de 17 476 euros par an. A Salamanque, les diplômés supérieurs sont de 57%, le chômage est de 6,5% et le revenu moyen est de 61 562 euros, soit quatre fois celui d’Usera. Dans le quartier pauvre, les appartements font en moyenne 80 mètres carrés, il y en a, bien sûr, beaucoup plus petits; dans le quartier aisé, la moyenne est de 133.

Ce n’est pas un phénomène madrilène: « Le processus se déroule exactement de la même manière dans d’autres villes d’Espagne, à l’étranger également. Il se produit dans les villes capitalistes modernes », explique Manuel Franco, épidémiologiste social et l’un des scientifiques qui ont demandé une Évaluation indépendante de la gestion du coronavirus en Espagne.

PLUS EXPOSÉ À LA TRANSMISSION

Deux causes expliquent l’inégalité des infections. Les travailleurs pauvres sont «plus exposés» parce que leurs tâches souvent essentielles ne peuvent pas être effectuées à distance. De plus, ils sont moins protégés et leur difficulté à faire face à l’isolement est plus grande. Dans la loterie de contagion, ils portent plus de billets.

«On accorde beaucoup d’importance au problème que les gens sont inconscients, qu’ils sortent dans la rue, qu’ils ne portent pas de masque, mais peu d’attention est accordée au sujet de l’exposition. Les personnes qui doivent sortir pour travailler par rapport à celles qui restent à la maison et le type de travail, des emplois précaires qu’il y a un risque de perdre et vers lesquels vous allez même si vous êtes malade », explique Javier Segura del Pozo.

Ce médecin de santé publique, épidémiologiste et membre de l’Association de santé publique de Madrid (Amasap) n’est pas surpris par la carte de contagion, un «gradient social» que l’on retrouve également dans d’autres maladies. Ceux qui ne sont pas protégés tombent malades et meurent plus tôt.

Présentialité – plus les revenus sont bas, moins le télétravail, comme l’a confirmé une enquête de la mairie de Madrid – la plus grande mobilité dans les transports publics, où la distance ne peut être respectée, ce qui est nécessaire – soulignent les experts – avec le masque, ou les espaces de Le travail mal ventilé ou à distance favorise la contagion.

Ces conditions se produisent chez les travailleurs saisonniers ou dans les industries de la viande, mais des études supplémentaires sont nécessaires pour savoir où se trouvent les foyers dans les grandes villes.

La variable de la profession et le type de travail sont absents. Segura del Pozo veut éclaircir ces inconnues et savoir « si ces occupations que nous avons qualifiées d’essentielles pendant la détention sont celles qui diminuent ». C’est sa théorie: « les supermarchés réapprovisionnent, les transporteurs, les cavaliers, les femmes qui s’occupent ou nettoient et que si elles tombent malades elles perdent la maison dans laquelle elles nettoient ».

«S’ils arrêtent, ils n’ont pas l’argent nécessaire pour pouvoir manger» et ils risquent d’être licenciés, comme l’explique Silvia Durán, médecin de famille et porte-parole du syndicat Amyts.

Les problèmes ne s’arrêtent pas aux arrêts maladie. Les personnes infectées ont du mal à s’isoler dans les étages où la salle de bain est partagée et où il ne reste plus de chambre, une situation qui multiplie les cas secondaires. «Des appartements, pour la plupart 40 mètres carrés», dit Durán, faisant allusion à la surpopulation qui «augmente la charge virale».

AIDER PLUS LES PLUS VULNÉRABLES

Le problème dans ces quartiers n’est pas résolu en faisant appel à la responsabilité individuelle ou en donnant des conseils génériques, les épidémiologistes consultés par l’Efe en conviennent.

«Il y a des gens qui ont beaucoup de peur, tout comme des gens qui ont plus de possibilités», déclare le Dr Paula Chao, médecin de famille, qui nie que les différents niveaux d’infections soient liés au «fait d’être une population plus irresponsable».

«Il ne suffit pas de donner des messages, il ne suffit pas de dire si vous êtes malade, restez à la maison. Ce sont des messages simplistes, difficiles à réaliser s’ils ne sont pas accompagnés de mesures facilitant leur suivi », ajoute Segura del Pozo.

Et c’est cette vulnérabilité qui marque, brandit Franco, c’est « qui a besoin de plus ». La vérification des inégalités doit être un levier pour les politiques publiques puisque le virus doit être éliminé «dans toutes les strates», sinon il continuera à se propager.

«Nous devons savoir qui en a et qui a le plus pour mettre plus de ressources dans ces domaines», explique l’épidémiologiste, qui souligne qu’il devrait y avoir plus de médecins, PCR ou PEV là où il y a plus de besoin.

«La première chose à faire est de s’assurer que les emplois ne sont pas menacés si vous avez un contact ou un positif et nécessitent un isolement adéquat», explique le Dr Chao.

Même appeler les «employeurs» à s’assurer qu’ils ne forcent pas leurs employés à partir, comme le propose l’agent de santé Segura del Pozo, qui souligne que le «bouclier social», par exemple le revenu vital minimum, n’est pas encore arrivé.

De plus, les experts s’accordent pour exiger que le réseau des hôtels médicalisés soit repris à Madrid afin que ceux qui n’ont pas les conditions pour pouvoir faire un isolement sûr chez eux viennent.

Pour le moment, la stratégie de soins est uniforme, malgré le fait que ce sont les centres de santé du sud qui subissent le plus de pression sanitaire.

A Puente de Vallecas, les files d’attente, attisées par PCR aléatoire interrogée par certains experts, sont arrivées ce samedi à une heure d’attente et les médecins ont notifié aux patients le retard des résultats. À Almendrales, Usera, seuls quatre médecins sur 16 travaillent en raison de congés maladie, de vacances et de professionnels du risque.

Ne pas prendre en compte les différentes situations, c’est «terriblement myopie», souligne Franco, en donnant comme exemple Singapour, où ils ont contrôlé le virus avec la haute technologie et n’ont pas pris en compte les quartiers où vivent les industriels ou qui se rendent chez eux: « Le virus a de nouveau éclaté. »

Par María López