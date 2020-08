À seulement 17 ans en mai dernier, Carlos Alcaraz c’est déjà une excellente réalité du tennis espagnol en remportant son premier titre ce dimanche ATPChallenger à Trieste (Italie).

Le court central de Giorgi dans la ville italienne a été témoin du premier titre du Murcien, qu’il a remporté par 6-4 et 6-3 au joueur local Riccardio Bonadio.

Le triomphe a été complété par un retour spectaculaire dans le deuxième set, lorsque l’Espagnol a perdu 0-3 et a marqué les six derniers matchs du match.

La grande progression de Carlos Alcaraz, issu de la phase préliminaire, s’est concrétisé à Trieste, où il s’est qualifié samedi pour sa première finale en battant le joueur de tennis italien Lorenzo Musetti dans un match pair résolu en sa faveur en trois sets: 7-5, 2-6 et 6-3.

Avec ce titre, il montera de demain lundi à top 300 de la classification ATP

Il n’y a pas eu de finale espagnole aujourd’hui, puisque dans l’autre demi-finale l’Italien Riccardo Bonadio battre l’ilicitano Mario Vilella, qui a combattu le premier set jusqu’à l’abandonner dans le bris d’égalité 7-6 (5) et dans le second, il a été plus clairement surpassé 6-2 par le joueur transalpin.

« Je suis très heureux de remporter mon premier titre ATPChallenger à Citta di Trieste, je tiens à remercier ma famille et mon équipe qui m’aident chaque jour à être meilleur à la fois professionnellement et personnellement! », A écrit Alcaraz sur son compte Twitter .

Semaine parfaite

Les demi-finales de vendredi avaient clairement un rôle hispano-italien. Alcaraz a battu l’Argentin 7-6 (2) et 6-3 Tomás Martín Etcheverry, tandis que la Vilella d’Elche était défaite lors d’un bon retour des Britanniques Liam Broady par 6-7 (9), 6-4 et 6-4.

Carlos Alcaraz, né à El Palmar le 5 mai 2003, termine la meilleure semaine de sa courte carrière dans un tournoi ATP Challenger.

C’était la demi-finale chez les jeunes joueurs depuis que Denis Shapovalov (17) et Felix Auger-Aliassime (16) se sont rencontrés à Drummondville 2017.

Le 1er août, Carlos Alcaraz a une nouvelle fois démontré que ses limites dans le monde du tennis sont inconnues et plus que prometteuses. Il a donné une exposition de jeu contre l’Australien Alex de Miñaur un joueur de tennis, déjà dans l’élite du tennis mondial choisi, qu’il a battu 6-3, 2-6 et 6-4, et qualifié pour la finale du tournoi anniversaire de la Académie Equelite JC Ferrero, à Villena (Alicante), dans lequel il est tombé à Pablo Carreño 6-1 et 6-4.

Précisément Pablo Carreño et l’Australien Alex de Miñaur Ils ont remporté leur premier Masters 1000 en double hier soir au tournoi de Cincinnati.

