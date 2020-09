Les écoles de toute l’Espagne se sont intéressées à un tampon avec une encre spéciale qui est estampée sur les mains des écoliers et qui permet de ne pas oublier le lavage des mains nécessaire pour éviter la transmission du virus covid-19 au retour au salles de classe.

C’est un tampon avec une encre hypoallergénique et approuvé par l’UE pour la peau des mineurs qui vise à être un moyen « amusant et détendu » d’apprendre et de ne pas oublier de se laver les mains au moins cinq fois pendant la longue journée au école.

La société alicante The Good Stamp vend ce produit vendu sous le nom Protect Kids Stamp et breveté par la société autrichienne Colop, et a reçu une avalanche de commandes d’écoles ces derniers jours, comme l’explique à Efe Televisión par son directeur, Javier Martínez, ce mardi.

Quatre tampons sont réalisés sur la paume des mains et le revers de sorte qu’à chaque fois que les mains sont lavées, chaque tampon est effacé avec un frottement complet.

« Ils vont complètement en une minute de lavage normal avec n’importe quel savon au PH neutre, et le but est que, lorsque les petits terminent la journée d’école, il n’y aura plus de restes possibles du virus », a déclaré Martínez, dans son bureau au centre de la ville. Ville d’Alicante.

Chaque tampon a des charges d’encre pour 20 000 tampons, et il y a la possibilité de recharger.

Jusqu’à présent cette semaine, les commandes ont été « folles », selon les mots du responsable du distributeur, qui a souligné que les clients sont dans une plus large mesure des centres éducatifs soucieux de « protéger leurs élèves », bien qu’il y ait aussi des parents et mères privées.