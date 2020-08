L’origine de l’eau sur notre planète reste une énigme, mais une nouvelle étude souligne qu’un type de météorite, les chondrites enstatites, pourrait fournir à la proto-Terre au moins trois fois la masse d’eau de ses océans, selon publie Science.

La recherche se concentre sur l’étude des météorites à chondrite enstatite (CE), formées à l’intérieur du système solaire et qui seraient l’un des «blocs» avec lesquels notre planète a commencé à se former.

Les modèles de formation du système solaire indiquent que la Terre devrait être sèche, mais ses océans et son atmosphère contredisent cela, et jusqu’à présent, on considérait que l’eau arrivait après sa formation, peut-être par des matériaux tels que les météorites carbonites, qui provenaient de le système solaire externe, où l’eau était la plus abondante.

Teneur en hydrogène

Des chercheurs français et américains ont analysé certaines météorites CE, qui sont très rares et supposées trop sèches pour fournir de l’eau à la Terre, car elles se sont formées près du Soleil, où la glace ne pouvait pas survivre.

L’équipe dirigée par Laurette Piani du Centre français de recherche pétrographique et géochimique a mesuré la teneur en hydrogène et le rapport deutérium / hydrogène de treize météorites et a constaté qu’elles renfermaient beaucoup plus d’hydrogène qu’on ne le supposait auparavant.

Les auteurs estiment que les matériaux de type CE qui ont fusionné pendant la formation initiale de la planète « auraient pu fournir suffisamment d’hydrogène à la proto-Terre en croissance pour fournir au moins trois fois la quantité d’eau dans les océans d’aujourd’hui. »

Le rapport du deutérium à l’hydrogène et les compositions isotopiques de l’azote des CE analysés « s’alignent étroitement avec ceux du manteau terrestre », soutenant les affirmations selon lesquelles les origines de l’eau se trouvent dans les roches dont elle est dérivée. construit la planète, note le magazine.

Les CE sont constitués de matériaux provenant du système solaire interne, essentiellement ce qui a fait la Terre à l’origine, et cette découverte montre que les éléments constitutifs de la Terre auraient pu contribuer de manière significative «à l’eau sur la planète, selon Piani.

Abondance d’eau inattendue

Le matériau contenant de l’hydrogène « était présent dans le système solaire interne au moment de la formation de la planète rocheuse, bien que – a-t-il ajouté – les températures étaient trop élevées pour que l’eau se condense ».

Un autre des auteurs de la recherche, Lionel Vacher, a souligné que pour lui, la chose la plus intéressante à propos de la découverte « est que les chondrites enstatites, que l’on croyait presque« sèches », contiennent une abondance d’eau inattendue. »

« Si les chondrites enstatites étaient effectivement les éléments constitutifs de notre planète – comme le suggèrent fortement leurs compositions isotopiques similaires – ce résultat implique que ces types de chondrites ont fourni à la Terre suffisamment d’eau » pour expliquer leur origine à partir de l’eau « , Ce qui est incroyable », a-t-il ajouté.

L’étude propose également qu’une grande quantité d’azote atmosphérique – le composant le plus abondant de l’atmosphère terrestre – pourrait également provenir de la CE. .futur