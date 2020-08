Le Brésil a signalé 758 décès liés au COVID-19 au cours des dernières 24 heures et a déjà accumulé 120.262 décès depuis le début de la pandémie, alors que le nombre de positifs est proche de 3,9 millions, a rapporté le gouvernement ce samedi.

Selon le bulletin quotidien du ministère de la Santé, les cas confirmés de nouveau coronavirus dans le pays ont atteint 3 846 153, après avoir comptabilisé 41 350 nouveaux positifs le dernier jour.

En chiffres absolus, le Brésil, avec une population d’environ 212 millions d’habitants, est le deuxième pays au monde le plus touché par la pandémie, juste derrière les États-Unis.

Le taux de mortalité due à la maladie dans le pays a légèrement augmenté pour atteindre 57,2 décès pour 100 000 habitants.

Pour sa part, le nombre de patients guéris a dépassé les trois millions (3 006 812), ce qui représente 78% du nombre total d’infectés, tandis que 719 079 personnes supplémentaires continuent de recevoir des soins médicaux.

La pandémie est dans une phase de «stabilisation» dans le pays, mais avec des chiffres encore élevés, puisque la moyenne quotidienne des infections est d’environ 40 000, tandis que la moyenne des décès est d’environ 1 000, même si au cours des trois derniers jours elle a été en dessous de ce niveau (984 jeudi, 855 vendredi et 758 samedi).

L’Etat brésilien avec les pires chiffres est toujours Sao Paulo, le plus riche et le plus peuplé du pays, avec 46 millions d’habitants, enregistrant 29 944 décès et 801 422 cas confirmés de COVID-19 ce samedi.

BOLSONARO REVIENT POUR DÉFENDRE LA CHLOROQUINE POLEMIQUE

Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, a de nouveau défendu ce samedi l’utilisation de la chloroquine comme remède pour vaincre la maladie, malgré le fait que l’efficacité de cet antipaludique contre le COVID-19 n’ait pas été scientifiquement prouvée.

« Il a sauvé des milliers et des milliers de vies dans tout le Brésil », a déclaré le dirigeant d’extrême droite lors d’une cérémonie officielle à l’occasion de l’inauguration d’un parc d’énergie solaire dans la municipalité de Caldas Novas, dans l’état de Goiás (centre).

Le chef de l’Etat a été infecté par le nouveau coronavirus, a été confiné pendant 20 jours en juillet et a attribué sa guérison à la chloroquine. Plusieurs études indiquent que l’utilisation de ce médicament peut provoquer des altérations cardiaques.

En outre, le chef d’extrême droite a provoqué une nouvelle foule de personnes à son arrivée à Caldas Novas.

Dans une vidéo publiée sur son profil Facebook, Bolsonaro est apparu sans masque et n’a pas hésité à approcher ses followers, à leur serrer la main et à prendre des photos avec eux.

Le président, l’un des dirigeants mondiaux les plus sceptiques sur le danger de la maladie, qu’il est venu qualifier de «grippe», censure l’utilisation des masques et a à de nombreuses reprises contredit les recommandations sanitaires, en plus de critiquer les mesures de distanciation sociale.