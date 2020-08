Ce sont de jeunes médecins et chaque été, ils partent en vacances ensemble. Ils n’avaient jamais eu besoin de repos comme maintenant: ils sont arrivés en août épuisés de faire face à une pandémie qu’ils n’avaient même pas imaginée dans leurs pires cauchemars, et ils vivent dans un «calme tendu», effrayés de ce que sera septembre dans leurs centres de santé.

Beatriz Arizcun, Bethania Pérez, Leticia de Miguel, Berta Lluch, Beatriz Corredor et Natalia Barahona ont 32 ans, elles ont étudié la médecine ensemble à l’Université d’Alcalá de Henares et ont fait face au COVID-19 de différents centres de santé et spécialités, positions de travail où ils reviendront sous peu, presque certainement pour combattre une seconde vague.

Même ainsi, la pause de cette année dans les Asturies a été meilleure que leurs séjours au Mexique, en Thaïlande ou au Costa Rica. Ils avaient besoin de se déconnecter, de laisser derrière eux le stress de quelques mois de travail acharné et de lourd fardeau émotionnel, et de se préparer à ce qui allait arriver. «Les chiffres ne laissent aucune place à l’optimisme», dit l’un d’eux.

Certains craignaient même de devoir retourner à leur emploi si la situation s’aggravait, mais ils ne l’ont pas fait. Ils ont essayé de parler de leur vie, de leurs projets, de leurs besoins, bien qu’ils n’aient pas non plus pu mettre de côté les commentaires sur le « monothème d’été ».

À propos du coronavirus et de leurs expériences personnelles dans leurs centres de santé, ces six médecins discutent avec . en vacances.

LES PÉDIATRIQUES QUI SONT SOULAGÉS POUR AIDER À L’USI: « JE SUIS EN ATTENTE EN ATTENTE DE LA PROCHAINE ÉPIDÉMIE »

Elle est spécialiste des soins intensifs pédiatriques, mais Beatriz Arizcun a rejoint l’équipe de soins intensifs pour adultes de l’hôpital de La Paz en mars avec 5 autres pédiatres, sans aucune expérience préalable dans ce type de travail.

« Nous ne pouvions pas faire face. Les lits de l’unité de soins intensifs ont quintuplé: de 30, ils sont passés à 150, et nous n’étions pas assez de médecins », dit-il.

C’était un «soulagement» pour elle de travailler parce qu’elle se sentait «gaspillée». «Il y avait très peu d’intensivistes qui pouvaient aider. Les autres spécialités aidaient dans les usines, mais pour être en soins intensifs, il faut des personnes qui savent comment manipuler les ventilateurs et des techniques spécifiques», explique-t-il.

Même ainsi, il a dû s’adapter à la manipulation d’adultes, car, dit-il, « un patient de trois ou dix kilos n’est pas le même que celui de 100 ».

La charge émotionnelle était également élevée. Contrairement au contact presque permanent avec les familles de l’unité de soins intensifs pédiatriques, pendant la crise du COVID-19, Beatriz n’a pu communiquer avec les familles que par téléphone. « Vous les avez entendus pleurer à l’autre bout du téléphone et ils ne pouvaient entendre que votre voix, ils ne pouvaient pas vous voir », se souvient-il.

Ces expériences sont laissées pour compte, mais Beatriz se sent maintenant « en attente », attendant la prochaine épidémie « , comme si elle avait eu une pause entre les vagues. «Nous étions sûrs que cela allait se reproduire», dit Beatriz, qui se plaint que la désescalade a été trop rapide.

« A Madrid on est passé de la phase 1 à la phase 3 presque soudainement », cette pédiatre intensiviste a un impact, qui est presque certaine qu’après son retour de vacances, elle ne rejoindra pas son poste mais à nouveau à l’USI adulte. « Le nombre d’infections ne donne pas confiance. »

« TENSE CALM », ATTEND AINSI SEPTEMBRE L’INTERNISTE À L’HÔPITAL DU SUD-EST

Bethania Pérez, la crise du COVID-19 l’a rattrapée à l’hôpital de Sureste, à Arganda del Rey (Madrid), où elle se rendait tous les deux jours pour remplir son contrat de gardienne. L’urgence a contraint elle et ses collègues à travailler du lundi au dimanche, sans interruption, pendant trois semaines consécutives.

Sa première sensation fut la peur. « Je sentais que je n’avais pas assez d’expérience pour faire face à ce qui allait arriver, que je n’avais pas étudié en pensant que j’allais vivre quelque chose comme ça. » Il a réussi à bloquer les pensées négatives et à « travailler sur automatique », dit-il, mais la solitude avec laquelle ses patients sont morts le fait toujours souffrir.

« Seule, en train de regarder la télévision. Et peut-être penser: » Serai-je l’un des défunts demain? « », Résume Bethania, qui se lamente pour tous ceux qui auraient pu survivre s’il y avait eu plus de médias.

Cet interniste de 32 ans travaillait dans un service où se trouvaient des patients graves mais n’ayant pas besoin de soins intensifs ou ceux «qui ne répondaient pas aux caractéristiques» pour être sous surveillance intensive, c’est-à-dire ceux qui n’ont pas réussi le «triage».

Après des mois à se sentir découragée et à ne rien vouloir, elle va déjà mieux car la fin de l’état d’alarme lui a permis de retrouver ses routines, mais elle vit plongée dans un «calme tendu».

«Nous nous rapprochons dangereusement d’une situation similaire et nous aurions pu faire mieux, car maintenant nous en savons plus qu’alors», explique l’interniste.

LE MÉDECIN DE LA FAMILLE DE MADRID QUI « JAMAIS » VU UN TRACKER

Leticia de Miguel travaille dans un centre de santé à Madrid et depuis mars, elle n’a fait que voir des patients atteints de COVID, à quelques exceptions près. Son rythme de travail avant les vacances n’était guère meilleur qu’en mars et elle a peur de ce que sera le mois de septembre.

«Cela a été le pire août de ma vie, j’ai vu plus de patients que pendant la saison de la grippe. Je sors ma liste de 50 et lis: ‘Contact COVID, vous vous sentez mal, fièvre, diarrhée’ … je veux dire, la folie », résume Leticia, qui en plus de s’occuper des patients se charge de fouiller leur environnement pour en isoler les éventuels positifs.

« Ils disent avoir passé des contrats, mais je n’ai jamais vu de traqueur. Ils disent avoir renforcé les soins primaires et c’est faux », se plaint Leticia. Sa famille est maintenant confinée parce que sa mère était infectée et personne ne l’a appelée pour lui donner des instructions. «Si ses contacts ont eu le PCR c’est parce que je le lui ai indiqué», se plaint-il. Son père et son frère ont également été testés positifs.

La façon de travailler au centre de santé a radicalement changé en mars. « Le diabète, l’hypertension, le cholestérol ont cessé d’exister … Il est passé du face-à-face au téléphone, et notre tâche principale était de le contenir, d’empêcher des patients qui n’étaient pas très mal d’aller à l’hôpital pour ne pas les saturer « , dit-il à Efe.

Leticia a répondu par téléphone, a expliqué aux patients ce que sont les symptômes bénins, quelles sont les raisons de l’alarme et leur a demandé de se rendre au centre de santé uniquement si elle avait des doutes sur le diagnostic. «Les gens venaient qui devaient se rendre à l’hôpital directement et en ambulance», se souvient-il.

Maintenant, elle voit généralement des cas plus bénins, mais elle est convaincue que la situation va empirer. « Je suis en vacances mais j’ai peur de revenir … Quand je suis parti, chaque jour était de plus en plus. »

LE CHIRURGIEN QUI NE PEUT PAS OPÉRER: « LES GENS PEUVENT MOURIR POUR MANQUE DE DIAGNOSTIC »

Berta Lluch est chirurgienne à l’hôpital La Plana, à Vila-Real (Castellón), et le nombre d’opérations qu’elle effectue a considérablement diminué depuis mars.

Les opérations prévues et les consultations en personne ont été annulées en raison de la pandémie. A ce jour, le rythme habituel n’a pas encore été rétabli, bien que les interventions oncologiques aient repris.

« Les listes d’attente sont énormes. Il y a eu une augmentation du nombre de patients atteints de cancers qui ont été diagnostiqués des mois plus tard qu’ils n’auraient dû l’être », dit Berta.

De plus, la peur de certains patients d’aller à l’hôpital a conduit à faire évoluer leur pathologie, en attendant. «Nous avons vu des patients atteints de péritonite et de perforations du côlon avec plusieurs jours d’évolution», prévient ce chirurgien.

Car, explique-t-il, « on ne peut pas comparer une chirurgie quand une tumeur est attrapée à temps et quand elle est avancée ».

« Je ne veux pas imaginer ce que ce sera s’il y a une deuxième vague. C’est qu’ils arrêtent de faire des coloscopies programmées! Il y a des gens qui peuvent mourir faute de diagnostic », se plaint-il.

Pour elle, mars a été un mois très déroutant: les commandes ont changé. Finalement, ils ont organisé un système de points de contrôle: un groupe a travaillé sept jours, la semaine suivante un autre. «S’il y avait une contagion dans l’une des deux équipes, l’autre était laissée au travail», dit-il.

Elle est chirurgienne et veut opérer, ne pas attendre que tout passe.

LA PÉDIATRIQUE QUI CROIT QUE LE PIRE POUR LES ENFANTS EST À VENIR

Beatriz Corredor vit à Madrid et travaille comme pédiatre dans un hôpital de Tolède. Ses collègues ont dû renforcer les plantes avec des patients COVID et elle s’est retrouvée seule, appelant les parents des enfants qu’elle ne pouvait plus visiter, car les consultations physiques étaient réduites aux cas essentiels.

Son principal fardeau était «organisationnel».

«Le plus frappant, c’est que des enfants très malades sont venus aux urgences, car ils n’avaient pas de pédiatre de soins primaires pour les évaluer et ils sont restés à la maison», explique Beatriz.

Elle a traité des enfants suspects de COVID et de pneumonie bilatérale, mais estime que le grand défi de la pédiatrie vient maintenant, avec le retour en classe et l’arrivée de l’hiver.

«Nous pensons que trois virus coexisteront: la grippe, le coronavirus et le RSV, qui provoque la bronchiolite et rend les enfants très malades», déclare Beatriz, qui estime qu’il n’y aura pas assez de moyens ou de capacités pour soigner autant de cas en hiver. , quand, dit-il, «la pathologie pédiatrique augmente».

UN MÉDECIN DE FAMILLE « LASSÉ » QUI AURAIT BESOIN D’UN SOUFFLE

« Fatiguée et énervée » est Natalia Barahona, qui a commencé à travailler dans un centre de santé à Fuenlabrada deux semaines avant le début de l’urgence sanitaire, et elle est toujours là, avec une lourde charge de travail et le sentiment que les ressources humaines font défaut.

« Je suis parti en vacances et c’est comme si je n’étais pas parti. Je suis très stressé et j’ai le sentiment de ne pas m’occuper de choses importantes. Il y a des tâches comme la recherche des contacts ou la terminaison de personnes asymptomatiques que d’autres personnes pourraient faire et ils nous tombent dessus », explique Natalia.

Il estime que le système de santé de Madrid a besoin de plus de personnes embauchées parce que les médecins ont déjà beaucoup de travail. «En mars, les victimes de collègues infectés se sont ajoutées, donc parfois, lorsque vous aviez besoin d’un supplément, nous avions moins de monde», explique-t-il à ..

Jeune et passionnée par son travail, Natalia estime que lorsque cette situation passe, elle peut avoir besoin d’une pause.

Les six se précipitent sur leurs vacances et, bien qu’ils aient décidé de voyager, ils s’assurent de regarder de près les activités qu’ils font, toujours à l’extérieur, sans interagir avec quiconque en dehors du groupe pour essayer de prendre soin d’eux-mêmes autant que possible. Et comme ils sont médicaux, ils n’ont pas à se rappeler les mesures de protection.

Cela les dérange de voir comment certains sont sortis comme si l’enfermement n’avait pas existé et que les administrations ont peut-être permis plus d’activités que celles qui étaient sainement recommandées. Mais eux aussi avaient besoin de socialiser. «Nous avons passé un très mauvais moment mais nous sommes des gens normaux», résume l’un d’eux.

Par Lourdes Velasco.