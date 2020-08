« Qui a besoin d’une couverture ou d’un sandwich? » Un jeune volontaire de la Croix-Rouge pose la question à l’école Almonaster la Real, où plusieurs personnes sont à l’abri en attendant que le feu passe et oublient le cauchemar de ces jours, comme le font plus de 400 personnes dispersées autour de différents points dans le nord de la province.

La volontaire est très jeune, elle ne doit pas avoir plus de 20 ans, et parle aux personnes âgées qui y sont abritées comme ses grands-parents, à voix basse, sans vouloir les déranger, car l’âge moyen dans les villages expulsés par le feu est très élevé , et cela se remarque d’un coup d’œil lorsque l’on parle aux gens, tout comme à quel point ces gens ont peur.

La plus âgée est Rosa, une femme de 96 ans qui prétend être la plus âgée de Cueva de la Mora et qui est soignée à côté de Juan, qui à 80 ans ne savait pas quoi faire quand ils lui ont dit de quitter sa maison, et ont passé le jeudi soir dernier dans sa voiture, garée sous un chêne qui lui a donné une certaine sécurité.

Chaque personne expulsée a une histoire, comme le couple madrilène qui a passé des semaines chez lui dans le village de Monteblanco à la recherche de la paix dans les montagnes contre les cas de covid dans leur ville, ou Tomás, qui, comme tout le monde, ne cesse de demander si votre maison est encore debout ou a été emportée par le feu.

«J’ai sauvé toute ma vie pour avoir ma petite maison à la montagne, et la vendre dans quelques années pour payer la maison de retraite quand je dois y aller», explique Josefa, une femme du village de Monteblanco, un autre nom à ajouter à la liste. liste des cas particuliers que l’incendie a frappé.

A Zalamea la Real, les personnes expulsées la nuit dernière sont rentrées chez elles, après quelques heures de panique en voyant comment les flammes se sont approchées de leurs maisons dans le quartier de San Vicente, un quartier résidentiel construit peu avant l’arrivée de la démocratie où Les parents et les grands-parents sont restés pour vivre pendant que leurs enfants cherchaient l’avenir ailleurs.

Les grands-parents, précisément ceux qui vivent dans la maison de retraite, s’inquiètent beaucoup, mais le vent qui souffle sur la ville la nuit a tourné le matin et Marisa a pu rentrer chez elle: «On ne savait pas ce qui se passait quand nous avons commencé à entendre les sirènes, et la première chose que nous avons faite a été de chercher les enfants, de les habiller, de descendre dans la rue qui sentait la fumée partout et de partir le plus tôt possible ».

Avant l’expulsion, la première réaction du maire, Diego Rodríguez, a été de demander aux voisins de fermer portes et fenêtres et de ne pas quitter la maison, mais il était impossible de contenir la nervosité des gens à cause de ce qui venait du nord de la ville.

Avec un peu plus de 3000 habitants, Zalamea la Real est l’une de ces villes où les gens continuent à vivre dans la rue en été jusqu’à presque l’aube, et de nombreux habitants se sont rendus à la Plaza Redonda, l’un des points forts de la ville, pour voir , enregistrez ou photographiez ce qui a été vu à l’horizon.

« La bonne chose à propos de l’expulsion est que beaucoup de personnes sont restées dans les maisons de parents, et peu de personnes ont dû être mises dans le pavillon, qui ont été traitées avec de l’eau, de la nourriture et ce dont elles avaient besoin », explique le maire.

Curieusement, en une semaine où l’Andalousie a dépassé les 40 degrés, aujourd’hui vous avez besoin de manches longues pour descendre la rue à Zalamea, et à Almonaster, vous avez pu voir des voisins porter des couvertures pour abriter ceux qui ne peuvent pas rentrer chez eux. , autre image de l’autre côté d’un feu qui, une fois de plus, a frappé l’un des grands poumons verts de l’Andalousie.