Le pas organisera le sixième championnat espagnol de Trail Running Absolute et Master, qui se tiendra le 3 octobre sur une distance de 44 kilomètres et sera le premier événement sportif qui nécessite une PCR à la source participer et tester les anticorps dès leur arrivée à La Palma.

La Fédération royale espagnole d’athlétisme, par le biais de la Fédération canarienne d’athlétisme, maintient l’île de Paume comme cadre pour le prochain Championnat d’Espagne de Course sur Sentier Individuel et Master, annonce l’organisation.

Après l’annulation du Transvulcania Marathon, test qui a été sélectionné pour accueillir cette sixième édition, l’entité présidée par Raúl Chapado choisit la municipalité d’El Paso pour organiser un événement qui aura la collaboration de la Direction générale des sports du gouvernement des îles Canaries, du Conseil de l’île de La Palma et Fred.Olsen Express.

Il servira à choisir la sélection à la Coupe du monde

Ce test sera décisif pour la préparation de l’équipe espagnole qui concourra dans le Championnat du monde de la World Mountain Running Association, qui se tiendra à la mi-novembre à Ferait (Lanzarote).

En l’absence de confirmation et de visa par le Ministère de la santé du gouvernement des îles Canaries, la course aura lieu le samedi 3 octobre. Les athlètes participeront à un marathon avec un parcours de 44 kilomètres, avec un dénivelé cumulé de 5 984 mètres, dont 2 992 en montée et autant en descente.

La participation au podium national est limitée à 100 athlètes des catégories Absolute et Master avec licence de course sur sentier ou athlètes avec licence nationale d’athlétisme. Dans tous les cas, né en 2000 ou avant.

Lieux emblématiques

Les coureurs traverseront certains des lieux les plus emblématiques du centre de La Palma, comme la montagne Bejenao, la dure ascension de Reventón, la Cumbre Vieja, le Llano de los Jables ou l’emblématique Pino de la Virgen, ayant toujours comme référence le joyau naturel de la Caldera de Taburiente, place là où une partie de l’itinéraire passe.

«Ce n’est pas la première fois qu’El Paso devient l’épicentre du trail running espagnol. En 2016, il a accueilli le deuxième championnat espagnol de trail running de la RFEA, démontrant une préparation très élevée très appréciée à la fois par les athlètes et les conseillers de l’entité. De plus, l’événement annuel Reventón El Paso, reporté à 2021 en raison de sa capacité, a connu une évolution remarquable depuis sa création », soulignent les organisateurs.

El Paso accueillera le troisième championnat espagnol de trail running par les fédérations autonomes, qui se tiendra le 10 avril 2021.

« En ces temps compliqués et incertains, nous faire confiance pour célébrer le championnat espagnol de trail running signifie que nous sommes toujours en mesure de répondre aux exigences organisationnelles, sanitaires, sportives et logistiques exigées par la Fédération royale espagnole de Athlétisme », déclare Sergio Rodríguez, maire d’El Paso.

Pour sa part Raúl Chapado, Président de la RFEA, assure qu’ils sont que «pour la RFEA, il est prioritaire de protéger la santé des participants et des personnes impliquées dans l’organisation, El Paso nous offre toutes les garanties pour organiser cet événement en toute sécurité et avec succès».

« Il s’agit sans aucun doute d’un événement très pertinent dans le domaine du sport, mais nous sommes également conscients de la nécessité d’appliquer strictement tous les protocoles et directives des autorités publiques compétentes et celles de la RFEA pour cette discipline », ajoute-t-il.

Protocole de santé

Précisément, les mesures de prévention sanitaire seront l’un des aspects les plus importants du développement du championnat, auquel les meilleurs coureurs de trail du pays sont attendus. Selon un protocole strict, chaque participant doit s’accréditer au moyen d’un test PCR, avec un âge maximum de 96 heures avant votre voyage à La Palma, votre état de santé contre COVID 19. Il s’agit du premier événement aux îles Canaries qui nécessite une PCR à la source pour participer et qui testera également les anticorps à l’arrivée à La Palma.

«Nous participons activement à la rédaction des recommandations et protocoles pour les événements sportifs à caractère touristique. Je suis conscient de la situation actuelle et la capacité réduite de cet événement fera qu’El Paso manifestera une fois de plus son soutien à cette compétition sportive qui a clairement positionné notre municipalité comme ces endroits pour profiter des saisons d’entraînement dans le la nature et en toute sécurité »a expliqué Omar Hernandez, Conseiller pour le tourisme et l’environnement de la mairie d’El Paso.

En effet, la célébration de ce concours sera conditionnée à l’évolution de la pandémie Covid-19, au strict respect de la réglementation en vigueur au moment du concours et des directives établies par les autorités locales, insulaires, nationales et international.

«Dans le scénario socio-sanitaire actuel, l’organisation de tout événement devient une tâche complexe. Mais nous voulons faire un effort pour maintenir en vie les calendriers des compétitions sportives, à condition que la sécurité sanitaire puisse être garantie et en gardant à l’esprit les indications qui sont estimées dans chaque situation « , a déclaré le Directeur général des sports du Gouvernement des îles Canaries, Manuel Lopez.

Raul Camacho, Ministre du Tourisme et des Sports du Cabildo Insular de La Palma, admet que «notre épine était coincée lorsque nous avons été contraints de suspendre l’édition de cette année de Transvulcania pour des raisons de santé et que ce championnat espagnol était quelque peu dans l’air. Cependant, nous sommes satisfaits que cette conjonction de volontés ait permis à l’île de La Palma de conserver une vitrine aussi importante que cet événement, qui placera sans aucun doute notre terre, une fois de plus, à l’épicentre du trail national. ».

Pour sa part Lorenzo Spinelli, Chef du département commercial de Fred.Olsen Express, a déclaré que «la compagnie maritime collaborera sur les questions logistiques et sera toujours avec des événements qui luttent pour maintenir l’activité touristique à La Palma, en général, et le tourisme sportif en particulier, une activité fondamentale pour l’ensemble de l’archipel ».

