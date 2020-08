Des pupitres distants d’un mètre et demi dans les salles de classe, installer des cloisons entre les tables de la salle à manger ou déplacer des meubles sont des tâches contre la montre qui se déroulent ces jours-ci à l’école publique Jaume I Conqueridor de Catarroja (Valence) pour un «vol en toute sécurité vers l’école »et cela« minimise les risques ».

Son directeur, Xavi Leal, raconte à . les complications de la fin de l’école d’été municipale le 14 août et de l’immersion dans certains travaux, bien qu’il admette qu’avec les protocoles prêts et le travail d’organisation et de préparation des espaces à l’avance, ils font confiance rendre l’école « aussi sûre que possible ».

MESSAGE DE CALME AUX PARENTS

Leal transmet un message de « calme » aux parents car ils organisent le fonctionnement du centre, fréquenté par environ 460 élèves de maternelle et primaire, « de la meilleure façon » pour « minimiser au maximum les risques » et essayer de « trouver le droit zéro risque », dans un engagement pour l’éducation en face à face.

En effet, l’entrée sera décalée et par plusieurs portes, avec des rangées et des accès ordonnés et gardés pour éviter les foules, et vous savez déjà que la classe AMPA, en l’absence de vider les meubles et de la laisser plus ouverte, sera un « espace COVID », où se déplacer à un éventuel élève suspect en attente de contacter ses parents et Santé.

SALLE À MANGER: DE 130 À 60 PERSONNES

L’un des espaces adaptés est la salle à manger, où elle passe de 130 à 60 personnes, et Leal et la directrice des études, Carolina Ramos, s’affairent ces jours-ci, ruban adhésif et ciseaux à la main, à l’assemblage de certains séparateurs en cintres auxquels ils adaptent les plastiques à mettre entre table et table.

«Là où auparavant six enfants mangeaient, trois et trois de chaque côté, maintenant ils en mangeront deux», détaille Ramos, qui souligne avoir dû faire appel à leur «créativité» pour trouver une solution moins chère que le méthacrylate, facile à assembler et que «il peut être utilisé quand tout passe».

BIBLIOTHÈQUE: UN TOUT NOUVEAU PROJET IKEA RECONVERTÉ EN SALLE DE CLASSE

Ils ont également créé des salles de classe en plein air pour pouvoir donner des cours et transformé le lieu de rencontre des enseignants en une classe d’un groupe de coexistence stable, avec des bureaux plus petits, pour un groupe de 16 élèves, qui mangeront également dans le même espace.

Mais le plus gros revirement a été dans la bibliothèque, un espace conçu à l’initiative d’IKEA, avec du mobilier fourni par la société suédoise, avec une décoration amusante, avec une sorte de panneaux japonais colorés en guise de rideaux et qui a été inauguré le 6 mars. mais il n’a pas pu être libéré.

Bien qu’il conserve son attractivité, des bureaux ont été placés et il sera occupé par l’un des deux groupes d’élèves de sixième année, dans leur dernière année d’école, tandis que l’autre sera situé dans la classe de musique, également convertie en classe, car les deux espaces sont plus grands et peuvent accueillir 26 enfants.

DES MESURES PLUS STRICTES

Au centre, il ne manquera pas de tapis à l’entrée du bâtiment pour désinfecter les pieds, de masques même pour ceux qui sont en groupes stables lorsque la distance de sécurité ne peut pas être respectée, de marques pour savoir où va chaque bureau et de panneaux de signalisation pour l’utilisation de les escaliers et les couloirs.

«Nous aurons des mesures plus strictes que ce que disent les règlements. Dès l’âge de 3 ans, on nous dit largement que tout le monde, quand ils entrent, ne peuvent pas quitter le site et tant qu’ils n’ont pas donné l’ordre, l’enseignant ne peut pas se lever pour raccrocher. sac à dos et aussi longtemps que possible, nous allons utiliser le masque », explique Ramos.

LA PANDÉMIE COMME PROJET ÉDUCATIF

Leal assure qu’ils travailleront avec les étudiants pour les sensibiliser et la coresponsabilité, et même la pandémie, ses conséquences et la manière dont ils la combattent seront traitées « comme un projet éducatif, car nous touchons à la science, à la santé et même à l’histoire » puisque, comme il le raconte ses élèves, «dans quelques années seront étudiés dans les livres».

«Ils le vivent et il faut les faire participer en évitant qu’ils ne tombent dans le sentiment de culpabilité ou d’avoir mal agi», conclut-il.

Par Mónica Collado.