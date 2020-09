Fièvre, mal de gorge, nausées, malaise général, diarrhée et maintenant aussi orchite … ou inflammation des testicules. L’infection à coronavirus, dans ce cas chez l’homme, ne cesse d’ajouter de nouveaux symptômes. Le dernier à rejoindre le possible tableau médical de la pathologie est l’inflammation des testicules qui provoque des douleurs et qui pourrait finir par causer des problèmes de fertilité si des mesures ne sont pas prises pour y mettre fin. C’est l’une des conclusions de l’une des dernières publications de l’American Journal of Emergency Medicine à propos du traitement d’un patient qui avait des testicules gonflés après avoir été testé positif au coronavirus.

Cette publication montre que le patient a été testé positif au coronavirus et qu’en plus des symptômes typiques de la maladie, tels que fièvre, fatigue ou toux, est allé aux urgences avec une douleur intense à l’entrejambe. Lors de la consultation, l’équipe médicale qui l’a soigné a constaté une inflation bilatérale (des deux testicules) avec une douleur qui irradiait sur toute la région pelvienne. Le patient a dû être admis pendant la nuit pour réduire l’inflammation.

L’une des principales causes d’orchite est une infection bactérienne qui affecte les testicules. Le traitement par antibiotiques et anti-inflammatoires résout cette pathologie qui, si elle n’est pas traitée, pourrait nuire à la qualité du sperme et donc à la fertilité du patient. Pour le moment, la publication recueille ce cas médical et la nomination précédente de patients positifs pour covid Ils ont également ressenti une douleur similaire dans les testicules.