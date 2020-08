Deux cadavres, une maison brisée, une porte forcée et des empreintes sanglantes de chaussures différentes: Josep Lluís Rua, le mosso reconnu coupable du meurtre de sa femme et de sa belle-mère à Lliçà de Vall (Barcelone), croyait avoir simulé en détail la scène d’un vol, mais la montre qu’il a perdue dans la mêlée l’a donné.

«Il n’y a pas de crime parfait, bien que l’accusé nous ait rendu la tâche très difficile», a reconnu le procureur tout en se plongeant dans la moindre incongruité pour démasquer Rua, devant le jury qui l’a reconnu coupable d’avoir poignardé sa femme et sa belle-mère, en mai 2004, au domicile familial de Lliçà de Mar.

Sans trace d’ADN ni mobile évident, scène de crime déguisée pour suspecter des voleurs de maison, et alibi crédible, le procès a donné une marge de manœuvre à la défense, qui est parvenue à convaincre deux des neuf membres du tribunal populaire de l’innocence du mosso.

Et, comme le soutenait le parquet, Rua a joué avec un «avantage» en raison de sa formation à l’école de police, même si l’accusé a insisté sur le fait qu’il n’avait pas appris plus que des notions superficielles de criminologie dans le domaine de la police scientifique et de certaines techniques de défense personnelle, avec un couteau et une arme à feu, lors de sa formation d’officier d’escorte.

L’épouse et la belle-mère de Rua ont été retrouvées le 3 mai 2004, poignardées ensemble, dans la salle à manger de leur maison à Lliçà. Autour de lui, la porte vitrée de l’entrée s’est brisée, les tiroirs de la chambre matrimoniale brouillés, des bijoux et des bijoux fantaisie éparpillés sur la terrasse et des traces d’empreintes sanglantes à côté des cadavres, correspondant à deux paires de chaussures de numéros différents , de 41 et 46.

Malgré l’apparence d’un assaut, certains détails de la scène n’ont pas tardé à hurler, à la manière d’un roman noir classique: dès son premier rapport, les agents homicides ont pointé du doigt un vol simulé et les enquêtes se sont tournées vers l’environnement. famille, avec son collègue Mosso d’esquadra comme principal suspect.

Les fenêtres de la porte d’entrée avaient été brisées avec un cendrier de maison – rarement un voleur ne porte pas ses propres outils – et de l’intérieur, aucun objet de valeur ne manquait à l’exception d’une caméra, le couteau utilisé dans le crime semblait avoir été nettoyé et replacé dans une commode et, en outre, les bijoux semblaient avoir été délibérément jetés, pas dans un vol précipité.

Le soutien manquait à l’alibi de Rua, qui prétendait se trouver dans une maison que la famille avait en construction dans un autre quartier de Lliçà, bien que personne n’ait vu sa voiture garée à la porte et que les blessures sur la main de l’agent étaient surprenantes, ce qui selon la médecine légale elle avait probablement été causée lors des deux coups de couteau successifs.

L’accusé avait également tenté de camoufler l’origine de ces égratignures, frappant les portes et les murs de sa maison, dans un geste de désespoir étudié, devant les premiers policiers locaux qui sont venus à la maison, après avoir découvert les corps.

A tous ces doutes s’ajoutait l’indication principale contre Rua, sa montre de marque Tag Heuer a été retrouvée sous la jambe du cadavre de sa femme, mais aussi pour cela l’accusé brandissait un alibi: il l’avait oublié dans la cuisine après l’avoir enlevée pour se laver. la vaisselle et, sûrement, les voleurs avaient essayé de le prendre et ils l’avaient laissé tomber.

Pour étayer les soupçons qui hantaient déjà Rua, les enquêteurs n’avaient pas encore établi le mobile du crime, sans explication apparente dans un mariage bien assorti, avec deux jeunes filles, sans antécédents de violence sexiste.

Bientôt, l’environnement de la victime a fourni les indices en révélant que la femme de l’agent soupçonnait qu’il était infidèle et qu’ils s’étaient disputés à propos d’une fête dans une limousine de luxe à laquelle Rua avait assisté quelques jours auparavant. Le jour du crime, le lit du couple n’était défait que d’un côté, ce qui signifiait qu’ils n’avaient pas couché ensemble.

Le jury populaire a acheté la thèse du parquet: Rua a tué sa femme pour trouver une solution facile pour mettre fin à ses problèmes conjugaux sans perdre la garde de ses filles ou des biens du couple. Et la belle-mère? Dommage collatéral, il a été forcé de la tuer quand il l’a attrapé au milieu de l’agression.

Soutenu par sa famille, Josep Lluís Rua a toujours revendiqué son innocence et n’a cessé de se proclamer victime d’une erreur judiciaire, comparable à celle du tribunal populaire qui a jugé le cas de Rocío Wanninkhof.

On ne lui raconte qu’une erreur, quand, peut-être par fierté, il prévint les Mossos qui l’avaient arrêté pour le double meurtre: «Vous avez de nombreuses indications, mais aucune preuve.

