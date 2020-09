Le géant du e-commerce Amazon créera 7 000 nouveaux emplois dans les mois à venir au Royaume-Uni, qui viendront s’ajouter aux 3 000 déjà générés cette année dans le pays, a fait savoir la société jeudi.

Avec ces 10000 emplois en 2020, la main-d’œuvre de l’entreprise au Royaume-Uni sera de plus de 40000.

Amazon embauchera du personnel pour travailler dans ses entrepôts et ses centres de tri et de distribution, ainsi que dans ses bureaux, principalement dans le nord-est et le centre de l’Angleterre.

La société a précisé que l’embauche de salariés -pour des postes de techniciens, de ressources humaines, d’experts financiers et informatiques- répond à la forte augmentation des ventes électroniques suite à la pandémie COVID-19.

Amazon créera plus de 20000 emplois temporaires pour la période des vacances dans ses installations à travers le Royaume-Uni

Le vice-président de l’espace dit européen de la satisfaction client, Stefano Perego, a déclaré ce jeudi que l’entreprise est « fière de créer 10 000 nouveaux postes permanents dans notre réseau de centres au Royaume-Uni », avec des « salaires compétitifs ».

Perego a ajouté que la société avait joué un rôle essentiel au service des clients à une «époque sans précédent» en raison de la pandémie de coronavirus et a souligné qu’elle continuerait à aider ses clients et «les petites et moyennes entreprises qui vendent avec Amazon».

Après avoir entendu la nouvelle, le ministre britannique de l’Entreprise Alok Sharma a déclaré que face à « des temps difficiles pour de nombreuses entreprises, il est extrêmement encourageant de voir qu’Amazon crée 10 000 emplois au Royaume-Uni cette année » et représente un « vote de confiance » pour le pays.

«Le gouvernement est fermement résolu à soutenir les détaillants de toutes tailles et nous continuons à travailler en étroite collaboration avec l’industrie alors que nous entamons la voie de la reprise économique», a déclaré le ministre dans un communiqué.

En août dernier, le Royaume-Uni est officiellement entré en récession après avoir ajouté deux trimestres consécutifs de contraction économique en raison de l’arrêt causé par la pandémie COVID-19.