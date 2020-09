Le Gouvernement demandera aux communautés de s’engager à faire en sorte que les écoles soient des espaces sûrs et sains pour garantir le droit à l’éducation et exigera la complicité et la confiance des familles avec le système éducatif et avec le professionnalisme des enseignants.

Ceci est envisagé dans le projet de proposition de déclaration commune que les présidents régionaux auront sur la table demain, et à laquelle Efe a eu accès, lors de la réunion qu’ils tiendront avec le directeur général, Pedro Sánchez, pour faire face à l’évolution de la pandémie. et le début du cours.

Ce projet, que le Gouvernement a remis aux communautés hier après-midi, s’engage à continuer à consacrer «l’effort nécessaire pour établir les conditions de fonctionnement (du système d’éducation et de formation) et les ressources nécessaires pour y parvenir, ainsi que mécanismes de réaction immédiate aux cas susceptibles de survenir dans les centres éducatifs « .

Le texte, qui réaffirme la volonté de renforcer la coopération entre le gouvernement et les communautés pour appliquer les mesures nécessaires à la prévention et au contrôle du covid, souligne qu’il est « essentiel de maintenir la continuité du processus éducatif » pour tous les élèves.

Pour cela, selon le projet, il est jugé nécessaire à la fois de compenser les lacunes et problèmes générés au dernier trimestre de l’année dernière et de se préparer à un cours «dont l’évolution à ce moment est dynamique».

Par ailleurs, le Gouvernement et les communautés, qui mettent en avant la prise en compte de l’éducation comme un service essentiel, apprécient le travail effectué par les enseignants et demandent aux citoyens de faire confiance à leur professionnalisme, ainsi que de reconnaître les difficultés des équipes de direction des centres et ils demandent un soutien pour leurs décisions.

Ils prônent également le maintien de l’engagement et du soutien des efforts du système éducatif pour faire face à la difficulté particulière que cette situation pandémique génère dans les secteurs particulièrement vulnérables, et ils expriment leur soutien et leur reconnaissance du travail que les familles ont accompli jusqu’à présent.

«Le système éducatif a toujours besoin de la complicité de tous, et plus encore dans des situations complexes comme celle dans laquelle nous vivons», indique le document qui, en cas de ratification demain, réitère également l’engagement du Gouvernement et des autonomies avec les mesures envisagées dans le document pour le retour en classe atteint lors de la réunion du Conseil Interterritorial du Système National de Santé le 27 août.

En outre, le Gouvernement espère obtenir l’engagement des communautés afin que, dans la situation actuelle de la pandémie de Covid-19, toutes les mesures de prévention et de détection précoce soient extrêmes dans tous les domaines, afin d’éviter de nouvelles infections et de réduire la transmission.