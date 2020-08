Chercheurs de l’Université d’Oxford ont publié un article dans lequel ils révèlent quel est le risque de contracter covid-19 en fonction du temps d’exposition avec un contact, de la distance et de l’utilisation du masque, et ils ont découvert que la ventilation de l’espace et le nombre de personnes sont essentiels, même avec protection.

L’enquête, qui révèle l’efficacité du masque pour prévenir les infections, montre comment les gouttelettes voyager dans l’air que nous respirons et expirons, et la chaleur les maintient concentrés. La ventilation des espaces, le temps d’exposition, la distance entre les personnes, leurs conditions physiques et la charge virale transportée peuvent conduire à un degré d’infection plus ou moins important, selon les protections adoptées.

Les chercheurs, dirigés par Nicholas R Jones et Zeshan U Qureshi, révèlent comment ces facteurs affectent probabilité d’être infecté et résumez-le dans une infographie qui révèle que il y a même la possibilité d’être infecté en portant un masque dans des environnements mal ventilés et avec peu de gens si vous criez ou chantez.

Le risque augmente fortement si, dans les mêmes conditions, il y a beaucoup de monde.

En outre, même si deux personnes portent des masques, mais l’endroit est mal ventilé et ouie crie et chante pendant longtemps, le risque est très élevé.

Si vous ne portez pas de masque, même en silence et à distance, et dans un environnement avec peu de monde, il existe un risque de contagion. Et cela augmente beaucoup s’il y a beaucoup de monde et peu de ventilation. Dans les espaces avec beaucoup de monde, même avec un masque, le risque de contagion est très élevé si les espaces ne sont pas ventilés.