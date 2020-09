La crise sanitaire dérivée de la pandémie de coronavirus emporte de nombreux événements sportifs et le dernier d’entre eux est l’un des événements classiques du calendrier sportif espagnol, le EDP ​​Vitoria – Marathon Gasteiz Martín Fiz, qui a été reporté en mai et devait avoir lieu comme une nouvelle date le 27 septembre.

Les organisateurs du test ont communiqué l’annulation par le biais d’une déclaration dans laquelle ils reconnaissent que « en raison de la situation difficile causée par COVID-19, ils sont obligés d’annuler l’édition 2020 de cette année ».

« De nombreux efforts ont été faits au cours de ces mois, pleins de incertitude et un travail acharné, dans le but de pouvoir trouver une nouvelle date pour faire la course et pouvoir en profiter tous ensemble comme chaque année en parcourant les rues de Vitoria. Malheureusement, la situation actuelle que nous vivons ne nous permet pas de garantir la sécurité des participants, des bénévoles, du personnel et du public, ce qui a toujours été notre priorité et c’est pourquoi nous sommes obligés de la suspendre », confessent-ils.

Entrées faites

Concernant les inscriptions, l’organisation du Marathon Martín Fiz donne aux participants trois options au choix avant le 30 septembre: enregistrer le numéro pour l’édition 2021, demander un remboursement à 100% de l’inscription, perdre la place (frais de gestion et transfert: 3 euros) ou renoncer aux frais d’inscription comme engagement envers l’organisation.

« Nous avons essayé mais jusqu’à ce que cette situation se normalise, c’est ce que nous devons faire. PATIENCE! », A déclaré Martín Fiz sur ses réseaux sociaux.

En ce moment, jusqu’à la fin de l’année, en Espagne les marathons de Ibiza (3 octobre), Burgos (11 octobre), Saragosse (8 novembre), Santa Cruz de Tenerife (15 novembre), Valence (6 décembre) et Lanzarote et Malaga (13 décembre).

Nous avons essayé, mais jusqu’à ce que cette situation soit normalisée, c’est ce que nous devons faire. PATIENCE! @Soycorredor_es @EnergiaEDP @SkechersSpain @ MartinFiz_42k @vitoriagasteiz https://t.co/lxAsUTr7md – martin (@maratonfiz) 2 septembre 2020

practicodeporte@efe.com