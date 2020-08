La douzième édition du Marathon nocturne Edp Bilbao‘, le marathon nocturne de la capitale de la Gascogne prévu le 24 octobre, a été reporté à 23 octobre 2021 en raison de l’évolution de la crise sanitaire du COVID-19 « , comme annoncé ce jeudi par les organisateurs.

« Malgré le travail qui a été réalisé ces mois-ci avec les autorités locales et les établissements de santé compétents, il est impossible d’assurer la santé des participants, des assistants et du personnel d’organisation », déplorent les promoteurs dans leur communiqué.

13500 coureurs en 2019

Le ‘Edp Bilbao Night Marathon’, qui a réuni l’année dernière 13500 coureurs de 56 pays dans tous ses tests et qui restait jusqu’à présent à la date prévue, a proposé les coureurs déjà inscrits enregistrer votre inscription pour l’année suivante ou demander un remboursement du montant.

Pour pallier l’absence de course, l’organisation a prévu la possibilité de « profiter de la course virtuellement« Entre le 24 octobre et le 1er novembre.

Pour ce faire, les participants doivent sélectionner l’une des quatre distances -5 kms, 10 kms, semi-marathon ou marathon complet- et une journée pour le faire et télécharger l’application officielle de la course, qui servira de « puce » pour enregistrer le temps obtenu.

Les inscriptions à ce test virtuel coûteront cinq euros, dont l’un ira à l’ONG ou à l’association que le participant choisit lors de son inscription entre l’Unicef, Caritas Bizkaia, Fundación Síndrome de Down, Aspanovas et Adela.

