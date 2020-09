Cela peut vous intéresser: « Est-il possible d’avoir réussi le coronavirus et d’être testé négatif pour les anticorps? »

Si nous pouvions assister un banquet de personnes de souche médiévale tardive, nous le trouverions si nauséabond qu’il serait peu probable que nous mangions: De nombreux aliments étaient au bord de la pourriture et leur goût nauséabond était masqué par de grandes quantités d’herbes aromatiques et d’épices. Les cuisiniers et ceux qui servaient la table puaient, leurs mains étaient dégoûtantes et leurs habitudes d’hygiène étaient dégoûtantes. L’étiquette impliquait que tout le monde s’essuyait la bouche sur le même chiffon et qu’il était poli de prendre un morceau de viande ou de pain, de lui donner une bouchée et de le passer, mordu, à la porte voisine (et à ce moment-là, les gens ne se lavaient généralement pas les dents).

Tout le monde met la cuillère dans un pot commun. Ils ont également partagé, parmi beaucoup d’autres, quelques verres et verres dans lesquels ils buvaient du vin dilué et de la bière trouble. Le soin du corps laissait à désirer: Il y a des chroniques qui décrivent des personnes épouillées à table (et plus tard mangeant les poux). Et souvent, plusieurs convives étaient malades, toussaient et éternuaient sans cesse.

Les gens utilisaient un morceau de bacon pour se frotter la barbe et le devant de leurs vêtements car avoir des visages et des vêtements tachés de graisse était une marque de distinction.

Avec de telles coutumes, il n’est pas étonnant qu’au Moyen Âge, certaines pandémies aient réussi à exterminer la moitié de la population.

Améliorer l’hygiène sociale

L’arrivée de la Renaissance a fait beaucoup pour l’hygiène. Et Léonard de Vinci était l’un de ses principaux champions.

Pendant des années, le grand Léonard était le « Banquet Master » de Ludovico Sforza, « el Moro », Duc de Milan. A la table d’un mécène aussi puissant, Léonard se démarque par l’imposition de coutumes hygiéniques rigoureuses. Entre autres choses, il a inventé des serviettes à usage individuel. De plus, lors des banquets de Ludovico «el Moro», les cuisiniers et les serveurs devaient apparaître fraîchement lavés et avec des vêtements propres. Il y avait des lavabos pour le lavage des mains. Chacun a mangé dans son assiette à l’aide d’une brochette à 2 pointes, ancêtre des fourchettes.. Et ceux qui toussaient ou montraient des signes de maladie devaient s’asseoir à une table séparée.

Leonardo a fait de multiples contributions dans le domaine de l’hygiène. Lui-même était un homme prudent qui atteignit l’âge avancé, à l’époque, de 67 ans.

Aujourd’hui, nous nous considérons comme des personnes extrêmement hygiéniques à table. Nous avons certainement parcouru un long chemin depuis le Moyen Âge.

Ou non?

Les risques de la cuisine

Dans les pays avancés, les réglementations rigoureuses auxquelles ils sont soumis et les inspections fréquentes garantissent une hygiène raisonnable dans les bars et restaurants.

Mais attention, car Si, d’une civilisation future beaucoup plus avancée que la nôtre, ils pouvaient voir comment nous mangeons aujourd’hui dans les maisons et dans les établissements hôteliers … sans aucun doute nous les dégoûterions. Encore plus dégoûtant que vous n’auriez pu l’imaginer avec la description, non exagérée, du banquet médiéval.

Beaucoup auront vu à la télévision une émission de cuisine de Karlos Arguiñano. Sans doute Arguiñano est un exemple d’homme de l’hôtellerie soucieux d’hygiène, portant des tabliers et des chapeaux blancs immaculés. Il n’arrête pas de se laver les mains et de nettoyer les surfaces où il cuisine et insiste toujours pour maintenir une hygiène scrupuleuse. Il est difficile de trouver un cuisinier plus propre.

Cependant, il n’arrête pas de parler et ne porte pas de masque.

Il ne le fait pas et nous ne le faisons pas chez nous, même s’il est probable que tout cela changera compte tenu des données suivantes. Car aussi désagréable que ce que nous allons vous dire ensuite peut vous paraître, c’est une réalité scientifique qui devrait servir à changer les habitudes plus qu’à faire un visage inévitable de dégoût.

Pour commencer, Une étude récente du New England Journal of Medicine, la plus prestigieuse des revues médicales, souligne que lorsqu’elle parle d’un ton normal, une personne expulse environ 1000 microgouttelettes de salive et de mucus par minute. entre 5 et 10 µm, et de nombreuses microgouttelettes plus petites. Ces gouttes tombent relativement près du haut-parleur.

Dans une cuisine où le cuisinier est détendu en train de bavarder ou de chanter pendant une demi-heure, par exemple, il est facile de faire le calcul. Et nous arriverons au résultat que Une bonne partie des plus de 30000 gouttelettes qu’il produit à ce moment-là finira par tomber dans ses ragoûtss.

Si nous étions aussi en regardant la cuisine d’un restaurant bruyant ou d’une maison où les gens parlent fort, même fort, le résultat serait encore pire. Parce que dans ces tons élevés, nous produisons beaucoup plus de microgouttes de salive et de mucus que les 1000 par minute qui sont générées en moyenne lorsque vous parlez sur un ton normal.

Le calcul du volume total des microgouttelettes qui entrent dans ce que nous mangeons dans nos propres maisons et dans certains bars et restaurants est simple. Mais son résultat horrible.

Bien sûr, et désolé pour le désagrément de la description, si nous mettions ces millions de gouttes de salive et de mucus ensemble dans un verre et que nous pouvions les voir, personne n’accepterait jamais de les boire. Mais nous avons passé toute notre vie à en profiter simplement parce que nous ne le savions pas.

Maintenant, la catastrophe de Covid-19 amène les scientifiques à étudier en détail d’innombrables choses auxquelles on accordait peu d’importance, comme les microgouttelettes de salive et de mucus, ou les micro-sprays que nous produisons accidentellement lorsque nous parlons. Et non pas que c’était quelque chose d’inconnu. Les hygiénistes d’il y a 100 ans s’en préoccupaient déjà et insistaient sur l’utilisation de masques. Mais ça ne s’est jamais généralisé.

Cependant, une étude détaillée des dangers pour la santé posés par nombre de nos coutumes devrait certainement nous faire changer des pratiques que toute civilisation avancée considérerait au moins aussi dégoûtantes que celles suivies au Moyen Âge (et presque aussi dangereuses).

Nous devons réinventer la manière de nous comporter dans de nombreuses choses habituelles de notre vie, ainsi que dans nos loisirs, afin qu’ils cessent d’être un danger pour notre santé.

Certaines choses peuvent être aussi simples que utilisation, strictement obligatoire, de masques par les cuisiniers (à l’intérieur et dans les bars et restaurants) et les serveurs. Ou peut-être, et excusez-moi encore, nous sommes prêts à continuer à consommer la bave et la morve des autres, aussi confiants que nous soyons.

La réalité est austère et la situation à laquelle nous faisons référence dans cet article est vraiment dégoûtante. Mais il est si important d’être réaliste et de sensibiliser à ce problème pour changer les habitudes, que nous considérons la description comme admissible.

Porter un masque dans la cuisine, comme nous l’avons implanté il y a des années, n’est ni difficile ni coûteux. Commençons à partir d’aujourd’hui.

Ah! et changeons fréquemment les masques, Clair. Que nous ne devons pas prendre d’affection ou les accompagner pendant qu’ils perdent leur couleur «bleuâtre» suspendue à nos oreilles.