Des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire de nombreux pays du monde, vêtus de masques et soumis à des mesures d’hygiène strictes, commencent l’année scolaire aujourd’hui, avec le défi de maintenir la sécurité, afin que les cours en présentiel puissent maintenir leur activité au milieu de la pandémie COVID-19.

Les écoles envisagent des confinements « partiels » en cas d’épidémie, mais elles sont engagées dans la continuité de l’enseignement en présentiel pour assurer la formation des enfants et des jeunes, au milieu des inquiétudes des parents sur les risques de contagion par le coronavirus.

Certains pays combineront l’enseignement en présentiel, dans lequel le ratio d’élèves par classe sera déterminant pour garantir la distance de sécurité, avec la télématique, qu’ils renforceront par la fourniture d’ordinateurs aux étudiants les plus défavorisés économiquement.

Telle est la situation en début d’année scolaire dans certaines parties du monde:

L’UNESCO S’ASSURE QUE SEULE LA MOITIÉ DES ÉLÈVES RETOURNERONT EN COURS

L’Unesco a prévenu ce mardi que seule la moitié des élèves retourneront en classe au début actuel du cours, à un moment où elle est confrontée à la fermeture d’écoles ou à l’incertitude due à la pandémie. Au total, 900 millions des 1,5 milliard d’élèves dans le monde, du préscolaire au lycée, devraient retourner à l’école entre août et octobre. Cependant, selon les chiffres de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco), 433 millions seulement dans 155 pays le feront au cours de cette période. Ajouté aux 128 millions qui sont déjà en milieu d’année universitaire, le total s’élève à 561 millions d’étudiants, de sorte qu’un tiers de ce groupe d’étudiants pourra suivre des cours. La plupart de ces étudiants et leurs familles attendent toujours des indications claires sur ce à quoi s’attendre, a ajouté l’agence basée à Paris, soulignant que les populations les plus vulnérables, en particulier les filles, sont particulièrement exposées. .

FRANCE: OPTIMISME POUR RÉCUPÉRER L’ENVIRONNEMENT SCOLAIRE

Les plus de 12 millions d’enfants qui retournent en classe en France ce mardi le font avec des masques mais avec enthousiasme, tandis que les enseignants et les parents sont optimistes et soulagés que leurs enfants retrouvent l’environnement scolaire. Son utilisation sera obligatoire pour les plus de 11 ans et pour tous les enseignants, coïncidant également avec les nouvelles réglementations qui imposent son utilisation dans toutes les entreprises du pays.

Le ministre français de l’Education, Jean-Michel Blanquer, a insisté aujourd’hui sur le caractère « fondamental » de l’école et de l’éducation, a déclaré que « dans les jours à venir, nous pourrons prendre des décisions pour fermer une classe ou une école », Mais il a expliqué que tout confinement pour les cas de coronavirus sera « partiel » et que les enfants ne passeront le diagnostic que lorsqu’il y aura des symptômes, et non « au hasard ».

Les règles imposées par le ministère de l’Éducation sont particulièrement rigides concernant l’utilisation du masque, mais demandent également que les distances physiques soient respectées lorsque cela est possible, tâche compliquée en milieu urbain et à plus forte densité, mais qui ne concerne pas les zones rurales . De plus, les parents ont été informés que les grands-parents ne viennent pas chercher leurs enfants au début et ils espèrent pouvoir modifier la demande à la fin du mois de septembre.

RUSSIE: PUTIN DÉFEND L’ÉDUCATION PRÉSENTIELLE

Le président de la Russie, Vladimir Poutine, a défendu mardi les avantages de l’enseignement en présentiel par rapport aux cours à distance lors d’une conversation avec des étudiants russes. « Le format à distance ne peut pas remplacer le format en face-à-face, il ne peut que le compléter », a déclaré le dirigeant russe, mais a admis que l’enseignement télématique que près de 16 millions d’écoliers russes ont suivi au printemps dernier a, sans aucun doute, son avantages qui seront également utilisés à l’avenir.

Le retour en classe en Russie intervient entre d’importantes mesures de sécurité telles que l’utilisation de masques à l’intérieur des centres éducatifs (qui ne seront pas obligatoires pour les enfants), le contrôle de la température corporelle et l’interdiction des activités de masse jusqu’au moins jusqu’à la fin 2020.

ITALIE: ENTRÉES ET DÉPARTS DIFFÉRENCIÉS

Bien que l’école italienne commencera le 14 septembre dans divers domaines (d’autres le feront le 23 ou 24 septembre), les instituts italiens ouvrent aujourd’hui des cours de rattrapage pour les matières ayant échoué, dans ce qui sera un premier test de règles de sécurité pour éviter la contagion en début d’année scolaire. Les écoles italiennes imposeront des entrées et des sorties différenciées, des bureaux individuels et, surtout, des protocoles en cas de détection d’un positif.

Le comité scientifique et technique, créé par le gouvernement pour gérer la pandémie, a précisé dans un communiqué que les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé sur l’utilisation des masques seront appliquées dans les écoles: ils ne doivent pas être utilisés par les enfants de moins de 6 ans. ; qu’entre 6 et 11 ans l’utilisation est conditionnée à la situation épidémiologique locale et qu’à partir de 12 ans ils doivent être portés comme des adultes.

Mais il est précisé que le masque ne sera pas nécessaire en position assise si la distance d’un mètre entre les bureaux est respectée. Les enseignants seront autorisés à porter des masques transparents pour faciliter leur travail.

SERBIE, SYSTÈME PRÉSENTIEL ET À DISTANCE MIXTE

En Serbie aujourd’hui, les élèves jusqu’à la quatrième année sont retournés à l’école, tandis qu’une combinaison d’enseignement en présentiel et à distance a été adoptée pour les plus âgés.

La durée des cours a été réduite de 45 à 30 minutes, tandis que le nombre d’élèves par classe est limité à un maximum de 15 pour assurer une distance de 1,5 mètre.

Les écoliers doivent porter des masques à partir du moment où ils entrent dans le centre éducatif jusqu’à ce qu’ils s’assoient au bureau, et ils ne peuvent être enlevés que lorsqu’ils sont assis en classe.

BOSNIE-HERZOGOVINE AVEC CLASSES RÉDUITES

Les enfants de l’entité serbe et de plusieurs cantons de l’entité croate musulmane de Bosnie-Herzégovine sont également retournés à l’école aujourd’hui, tandis que dans le reste du pays, le cours commencera la semaine prochaine.

Les cours durent 30 minutes dans des salles de classe avec un maximum de 15 élèves, qui doivent porter un masque en tout temps.

Dans le corps commun des musulmans et des croates, seuls les enfants jusqu’à la quatrième année suivent des cours en face à face, les autres reçoivent des cours virtuels.

LA SLOVÉNIE PARI SUR L’HYGIÈNE

Quelque 265 000 écoliers slovènes ont commencé la nouvelle année scolaire avec des masques et d’autres mesures de précaution mardi, a rapporté la télévision publique « TvSlo ».

Les centres éducatifs doivent assurer une séparation entre les différentes classes, un lavage régulier des mains avec du savon ou un désinfectant, une ventilation fréquente des salles de classe et la consommation de collations au sein des classes par groupes.

Des conditions que, selon le président de l’association des directeurs d’école, Gregor Pecan, il ne sera pas toujours possible de remplir.

HONGRIE, PROBLÈMES D’ESPACE

En Hongrie, l’année scolaire a commencé aujourd’hui avec des cours en présentiel et des avertissements des autorités pour les écoles afin de garantir les exigences d’hygiène et d’assainissement, telles que les désinfectants et le nettoyage quotidien.

Bien que l’utilisation d’un masque ne soit pas obligatoire, dans les écoles, il est nécessaire de s’assurer que les élèves peuvent rester en classe tout en maintenant plus de distance que la normale, ce qui est difficile pour de nombreuses écoles avec un espace limité.

Le gouvernement n’a pas exclu qu’il devra réimposer les cours via Internet, comme cela s’est produit au cours du second semestre de l’année précédente, si la situation épidémiologique dans le pays s’aggrave.

ISRAËL: MAXIMUM 18 ÉTUDIANTS ET 150000 ORDINATEURS

Environ 2,5 millions d’élèves israéliens du préscolaire, du primaire et du secondaire sont rentrés à l’école aujourd’hui, à des moments différents, avec un masque, un certificat médical et des contrôles de température à l’entrée, tandis que les centres se trouvent dans des zones à forte morbidité due à Le COVID-19 est resté fermé.

Le ministère israélien de l’Éducation a mis en place un système scolaire qui combinera la formation en présentiel et virtuelle, distribuera 150 000 ordinateurs portables parmi les populations les plus défavorisées et actualisera ou intégrera les infrastructures technologiques dans les 3 600 écoles du pays. Pour permettre la division des classes dans la majorité des cours, avec un maximum de 18 élèves, le ministère a renforcé de 13 000 nouveaux postes le personnel – enseignants et assistants – des centres qui comptent au total 205 000 employés.

« C’est tout un défi, car nous avons reçu le protocole du ministère de l’Éducation mais certaines mesures sont impossibles à appliquer », a déclaré Ben Lev-Kadesh, directeur de l’une des écoles de Jérusalem, à ., qui a reçu tous les élèves aujourd’hui et demain. la division entre la formation en présentiel et la formation virtuelle commencera. Dans les villes où les taux de transmission sont élevés, 130 000 élèves n’ont pas pu retourner en classe en attendant que les infections se stabilisent, a déclaré le ministre de l’Éducation Yoav Gallant dans une interview avec le radiodiffuseur public Kan.

CHINE: PAS OBLIGATOIRE D’UN MASQUE À WUHAN

Les jardins d’enfants et les écoles de toute la Chine ont commencé la nouvelle année scolaire aujourd’hui après 16 jours consécutifs sans enregistrer d’infection locale par le coronavirus SRAS-CoV-2. À Wuhan – une ville où les premiers cas de virus ont été détectés mais qui n’a pas diagnostiqué de nouveaux positifs depuis mai – près de 1,4 million d’élèves sont retournés en classe aujourd’hui sans l’obligation de se couvrir la bouche et le nez avec un masque, mais avec le recommandation de l’avoir sous la main.

Les 2842 centres éducatifs de Wuhan qui ont rouvert leurs portes aujourd’hui ont été désinfectés et des inspections et des nettoyages périodiques seront effectués dans le cadre des protocoles de prévention établis par les autorités, qui incluent également la prise de la température corporelle des étudiants. Les autorités sanitaires ont mis l’accent sur l’hygiène des mains, le maintien d’une distance de sécurité et l’utilisation de masques sur le chemin entre l’école et la maison, en particulier si vous utilisez les transports publics.

À Shanghai, plus de 1,5 million d’élèves du primaire et du secondaire ont commencé les cours, comme c’est également le cas à Pékin, dont les étudiants universitaires ont déjà commencé leur retour pour la prochaine rentrée. Dans la capitale, les élèves du primaire et du secondaire retourneront à leur bureau de manière échelonnée, et certains ont déjà commencé les cours le 29 août, tandis que d’autres ne le feront que le 7 septembre.

INDE: PEUR DES TESTS À L’ÉCHELLE DU CORONAVIRUS

Quelque 2,5 millions d’étudiants indiens sont convoqués mardi à l’un des examens d’entrée à l’université, au milieu d’une vive controverse parmi ceux qui pensent qu’ils devraient être suspendus en raison de l’escalade des cas de coronavirus en Inde. C’est l’examen qui permet d’accéder aux études d’ingénieur, mieux connues dans le pays sous l’acronyme JEE, qui se dérouleront dans des centres à travers le pays jusqu’à dimanche prochain.

Un autre test exigeant pour la carrière médicale, le NEET, est prévu le 13 septembre prochain. Les deux examens ont été reportés plusieurs fois cette année. «Le nombre de centres en charge de l’examen est passé de 570 à 660 dans le cas de JEE, et dans le cas de NEET ils sont passés de 2 546 à 3 843», a récemment annoncé le ministère de l’Éducation dans un communiqué. Mais ces promesses n’ont pas été suffisantes. à un bon nombre d’étudiants préoccupés par le nombre croissant d’infections en Inde, qui enregistre déjà plus de 3,6 millions de cas de coronavirus et a battu ces derniers jours le record du monde des cas quotidiens avec plus de 78000.

Cependant, de l’avis de la plus haute instance judiciaire, «malgré la pandémie, la vie doit finalement continuer, la carrière des étudiants ne peut être mise en péril et une année universitaire entière ne peut être perdue». Même la jeune militante suédoise Greta Thunberg sur Twitter a qualifié la semaine dernière de « profondément injuste » que les étudiants indiens doivent « passer des examens nationaux pendant la pandémie de coronavirus et alors que des millions de personnes ont été touchées par de fortes inondations » dans le pays.

CAMBODGE: SALLES DE CLASSE AVEC UN MAXIMUM DE 20 ÉTUDIANTS

Les autorités cambodgiennes ont commencé mardi à nettoyer et à préparer les salles de classe pour la réouverture des écoles le 7 septembre et que, selon un communiqué du ministère cambodgien de la Culture, elles auront un maximum de 20 élèves et des mesures seront mises en œuvre pour garder la distance physique.

Les centres, tant primaires que secondaires, auront des contrôles de température à l’entrée et l’hygiène sera promue pour éviter d’éventuelles infections, tandis que les étudiants alterneront la fréquentation des cours de quelques jours avec l’apprentissage à distance.

Depuis mars dernier, les écoles cambodgiennes bénéficient de l’aide de l’UNESCO pour créer des programmes d’enseignement dispensés via les chaînes de télévision, les réseaux sociaux et les applications mobiles. Cependant, de nombreux écoliers, principalement dans les zones rurales, n’ont pas pu suivre l’enseignement à distance en raison du manque de télévision, d’ordinateurs et de téléphones intelligents.

JORDANIE, RETOUR À L’ÉCOLE APRÈS CINQ MOIS

Plus de deux millions d’enfants sont rentrés dans les salles de classe en Jordanie ce mardi avec des masques et répondant aux exigences de la distanciation sociale, après une interruption scolaire de plus de cinq mois en raison de la pandémie et dans un contexte de rebond des cas de coronavirus.

Plus de 4000 écoles, qui ont fermé le 21 mars dans le cadre du couvre-feu total imposé dans le pays arabe pour empêcher la propagation du COVID-19, ont rouvert aujourd’hui avec des mesures préventives strictes et au milieu d’un rebond des cas en le pays, qui a dépassé hier le chiffre de 2 000 infections accumulées.

Pour ce retour à l’école atypique, le gouvernement jordanien a établi que tous les enfants de plus de 6 ans portent toujours un masque, tandis que les élèves doivent maintenir une distance d’un mètre et demi à l’intérieur des salles de classe et de 2 mètres récréation et en dehors des cours.