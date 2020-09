Une étude réalisée par Tickelia sur la façon dont les paiements des dépenses d’entreprise sont effectués en Espagne montre un changement significatif causé par COVID-19 où la demande de cartes d’entreprise augmente de 215%, laissant derrière les paiements en espèces.

Barcelone, 2 septembre 2020 – La crise sanitaire causée par le COVID-19 a provoqué de nombreux changements dans les dépenses d’entreprise des entreprises. Cependant, ces dépenses continuent à se produire en Espagne. Tickelia, la solution de gestion des dépenses et des déplacements professionnels, a réalisé une étude auprès de plus de 1500 grandes entreprises et PME espagnoles analysant plus de 3 millions de dépenses engagées en 2020.

L’étude montre comment la demande de cartes d’entreprise depuis le début du COVID-19 a augmenté de 215% par rapport au 1er trimestre de cette année. Actuellement, 78% des dépenses d’entreprise sont payées par carte de crédit et 62% d’entre elles sont des cartes de visite d’entreprise. La gestion et le paiement des dépenses de l’entreprise ont radicalement changé depuis le début du Coronavirus, et par conséquent, des solutions sont nécessaires qui permettent de numériser le processus et d’obtenir les informations pour le moment, sans avoir à se rendre au bureau ou à envoyer les informations par valise ou courrier postal.

Le paiement par carte est devenu une mesure préventive contre le COVID-19. En effet, fin mars toutes les banques se sont mises d’accord pour augmenter le montant maximum à payer par carte de 20 à 50 euros sans saisir le code PIN, une mesure déjà mise en œuvre dans la plupart des dataphones de toutes les banques.

Qu’on le veuille ou non, les cartes d’entreprise sont et seront le moyen de paiement le plus utilisé par les entreprises pour effectuer le paiement de leurs dépenses d’entreprise, même s’il y a des entreprises réticentes car cela peut entraîner une charge administrative supplémentaire ou la possibilité d’abus ou de fraude par de l’employé.

Malgré tout, il existe actuellement des cartes Visa Tickelia qui vous permettent d’établir toutes sortes de restrictions de paiement en fonction de la politique de dépenses de l’entreprise et de gérer toutes les dépenses grâce à un processus numérisé, efficace et rapide. L’utilisation de ces cartes élimine la gestion des avances de fonds car ce n’est actuellement pas possible avec le télétravail.

Des cartes qui facilitent la gestion des dépenses

Le fonctionnement des cartes Visa Tickelia est très simple, l’employé doit effectuer un paiement dans tout établissement qui accepte les cartes Visa, une fois le paiement confirmé, il recevra une notification push de Tickelia afin qu’il puisse prendre une photo du ticket de la dépense liée au mouvement de la carte et Tickelia se chargera du reste. L’employé n’aura pas à saisir manuellement les informations sur le ticket, ni à enregistrer l’original sur papier grâce à l’approbation dans plusieurs pays.

Enfin, l’étude reflète une évolution des dépenses déclarées par les salariés et on observe comment les dépenses liées au télétravail se sont multipliées par 6 depuis que l’Espagne est entrée en état d’alerte. De cette augmentation, nous pouvons voir que 59% de ces dépenses sont liées aux télécommunications telles que les frais d’internet ou de téléphone où les entreprises paient une partie de la facture du ménage de l’employé. Les autres dépenses qui ont augmenté sont les fournitures de bureau et le courrier.

À propos de Tickelia

Créée en 2013 par Inology, une société spécialisée dans le développement de logiciels de gestion avec une histoire de plus de 34 ans. Tickelia est la première solution de notes de frais leader en Espagne. Tickelia est une solution globale qui réinvente et simplifie la gestion des dépenses en quelques photos et quelques clics, à partir d’une plateforme unique reliée à n’importe quel système de gestion d’entreprise ou ERP. Avec cette solution, le temps et l’argent sont économisés avec un ROI positif grâce à la récupération de la TVA nationale et internationale. Tickelia travaille avec plus de 1 600 clients gérant des dépenses dans plus de 124 pays. Certaines de ses références sont Ibercaja, MediaMarkt, Prisa, Caser Seguros, T-Systems, entre autres. Plus d’informations sur Tickelia sur: www.tickelia.com

