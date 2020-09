UNE 10% des écoliers ont une scoliose. Maintenant bien, les cartables et la mauvaise posture ne provoquent pas cette déformation dans la colonne, malgré la croyance populaire. Cependant, il est toujours conseillé aux enfants ne portent pas plus de 10% de leur poids corporel, pour éviter d’autres types de complications.

Ceci est déclaré dans une interview avec Infosalus par le Dr Ana Martínez Flórez, spécialiste en médecine physique et réadaptation à l’hôpital universitaire Severo Ochoa de Leganés (Madrid), qui prévient également que la scoliose en soi n’est pas douloureuse, de sorte que lorsqu’un patient évoque une douleur, cela devrait toujours être une raison pour l’étude.

Plus précisément, Víctor Díaz Chacón, MIR 2e année de médecine physique et de réadaptation à la H.U. Severo Ochoa de Leganés (Madrid), rappelle que le mot «scoliose» dérive du grec «skolios», qui signifie «tordu ou courbé». « La scoliose est une déformation de la colonne vertébrale, qui consiste en une déviation latérale du même« , il dit.

Actuellement, il dit que le nature tridimensionnelle de la scoliose avec déviation dans les trois plans de l’espace, et peut être classée selon la valeur angulaire de la courbe mesurée dans la radiographie Tele en légère (moins de 20 degrés), modérée (entre 20 et 40 degrés) et sévère (plus de 40-45 degrés).

« La prévalence de la scoliose idiopathique varie entre 0,47% et 5,2%. Dans les courbes de moins de 10 degrés, la prévalence est similaire chez les garçons et les filles. Cependant, la prévalence dans la scoliose structurée avec des courbes supérieures à 30 degrés présente un rapport de un à huit, avec une fréquence plus élevée de cette pathologie chez les filles. L’incidence est remarquable, avec au moins 10% des écoliers présentant une scoliose. seulement dans 0,5% des cas, la valeur angulaire des courbes est supérieure à 20 degrés« , précise Díaz Chacón.

En raison de ses causes possibles, le Dr Martínez Flórez, qui est également membre de la Société espagnole de réadaptation et de médecine physique (SERMEF), précise que entre 80 et 85% des cas sont appelés « scoliose idiopathique », c’est-à-dire que les causes qui le produisent sont inconnues.

« Les 20% restants peuvent avoir une étiologie variée, parmi laquelle on met en évidence: congénitales associées à des malformations vertébrales (hémivertèbres, vertèbres de papillons); associées à des maladies neuromusculaires (paralysie cérébrale infantile, dystrophies musculaires, entre autres); et d’autres moins fréquentes comme les tumeurs, ou les causes traumatiques, par exemple », ajoute-t-il.

Être une déformation de la colonne vertébrale qui se produit pendant la croissance, le médecin de l’hôpital universitaire Severo Ochoa de Leganés souligne que la meilleure prévention est donc la détection précoce afin de contrôler l’évolution des courbes scoliotiques. « Le diagnostic initial se fait au moyen d’un inspection clinique du patient (épaules à différentes hauteurs, asymétrie scapulaire, bosses ou hanches plus hautes les unes que les autres). La scoliose idiopathique la plus fréquente étant celle de l’adolescent, une attention particulière doit être portée à l’examen des enfants entre 10 et 11 ans », ajoute-t-il.

Traitement et complications possibles

Concernant le traitement, le spécialiste SERMEF reconnaît qu’il peut être « très complexe » et sera déterminé par deux facteurs importants: le degré de courbure et l’état de maturité squelettique du patient.

De cette façon, le Dr Martínez dit que cela peut différer du suivi en consultation pendant la période de croissance; jusqu’à ce que kinésithérapie en cas de scoliose légère chez les patients à maturité squelettique; ou un traitement orthopédique avec corsets dans les cas de scoliose modérée, qui sont en cours de maturité squelettique et dans lesquels il y a eu une augmentation de la courbe de plus de 5 degrés au cours des 6 derniers mois. « Et il y a aussi le traitement chirurgical des courbes sévères, au-dessus de 40-45 degrés, généralement à la fin de la maturité squelettique », ajoute-t-il.

Concernant les complications possibles de la scoliose, Díaz Chacón indique que chez les patients qui présentent de légères courbes, qui sont stationnaires et sans évolution dans le temps, elles n’entraînent pas de complications notables.

Cependant, il met en garde contre les patients qui présentent des courbes avec une scoliose modérée et sévère sans traitement, ils évoluent avec des douleurs et une plus grande déformation, et peuvent même avez des complications cardiaques et pulmonaires, comme une insuffisance respiratoire restrictive.

«D’un autre point de vue, cette pathologie étant généralement diagnostiquée à l’adolescence, il est important de revoir la impact psychosocial que peut avoir une déformation esthétique de la colonne vertébrale elle-même avec un traitement au moyen de corsets, qui peuvent provoquer des troubles psychologiques et une perte de la qualité de vie du patient « , conclut le Dr Ana Martínez Flórez, spécialiste en médecine physique et réadaptation à l’hôpital Universitario Severo Ochoa de Leganés (Madrid).