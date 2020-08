24 août 2020; La conception et la création de prototypage sont de plus en plus utilisées par divers secteurs de l’industrie, il y a donc de précieuses raisons de conduire son développement. Le prototypage est le concept de création d’un produit tôt avant la mise en production, il peut y avoir des prototypes qui ne servent qu’à valider la forme physique, les couleurs, les textures ou la fonctionnalité; ils exigent généralement qu’ils soient fabriqués dans le même matériau dans lequel ils sont prévus pour être produits.

Les procédés conventionnels sont très variés, des prototypes réalisés à 100% à la main, qui apportent généralement beaucoup de variations dimensionnelles, aux procédés automatisés ou d’usinage qui nécessitent plus de temps et de préparation; Dans certains cas, il est même nécessaire de réaliser plusieurs étapes pour pouvoir arriver à un prototype qui parfois ne répond pas aux attentes des clients.

De nos jours, avec l’existence de la fabrication additive et les progrès de la technologie d’impression 3D, c’est devenu l’une des meilleures options de prototypage pour les entreprises. Il y a quelques années, la fabrication additive était une option uniquement pour évaluer la forme, mais aujourd’hui, elle est capable de simuler des textures, de tester des fonctionnalités, de revoir la gamme de couleurs, voire de faire des choses qui, dans les processus conventionnels, étaient très compliquées, comme le surmoulage. Aujourd’hui, avec cette technologie, il est facile de réaliser des prototypes qui remplissent à la fois la fonctionnalité d’assemblage et de tests techniques, car ils peuvent être réalisés dans des matériaux très similaires ou égaux à celui du produit final.

Les principaux avantages de la fabrication additive sont de simplifier le processus et de réduire les temps pour avoir littéralement un prototype en main et même dans de nombreux cas obtenir de meilleurs résultats. C’est aussi simple que d’avoir la conception en CAO 3D et de l’envoyer à l’impression, permettant plus d’itérations et une meilleure communication entre les zones, améliorant même la communication avec les clients. Il est beaucoup plus facile de communiquer ou d’expliquer les modifications apportées à un dessin lorsqu’il est affiché dans une partie physique que lorsqu’il est affiché dans une image.

Carlos Ramírez, directeur de territoire chez Stratasys México a commenté: «L’un des grands actifs incorporels de ce marché est la façon dont la fabrication additive et le prototypage précoce, ainsi que la poursuite du prototype dans les différentes étapes du développement d’un produit, réduisent la marge d’erreur dans les processus, nous avons vu son impact sur la réduction des coûts pour les entreprises qui en bénéficient grandement ».

Il est prouvé que plus un produit est tardif dans le processus de développement, il y aura plus d’erreurs, ce qui aura un impact sur le coût de ce que signifie les corriger.

Actuellement, le prototypage se concentre sur la capacité de reproduire beaucoup de couleurs et de rendre le produit aussi réel que possible, pour ces cas, des équipements tels que J55 récemment lancé par Stratasys, c’est une excellente opportunité en raison de ses avantages en termes de coûts. C’est une équipe qui permet de donner la pleine couleur y compris les transparents pour un très bon prix du marché. Cependant, l’option pour les prototypes qui sont plus orientés vers le côté fonctionnel, trouver une meilleure solution dans l’équipement technologique FDM, puisqu’ils utilisent de vrais thermoplastiques couramment utilisés sur le marché et peuvent être choisis dans une large gamme de matériaux en fonction des besoins.

À propos de Stratasys

Depuis près de 30 ans, Stratasys Ltd.a été une force déterminante dans l’impression 3D de fabrication additive qui façonne la façon dont les choses sont faites. Basée à Minneapolis, Minnesota et Rehovot, Israël, la société responsabilise ses clients sur les marchés verticaux, notamment l’aérospatiale, l’automobile, la santé, l’éducation et les produits de consommation, permettant de nouvelles approches de conception et de fabrication. Les solutions Stratasys offrent une liberté de conception et une flexibilité de fabrication en réduisant les délais de mise sur le marché et les coûts de développement, tout en améliorant les produits et la communication. reconnaissance de la technologie et du leadership. En ligne sur www.stratasys.com, www.stratasys.com/mx, http://blog.stratasys.com/. Suivez-nous sur LinkedIn. Stratasys se réserve le droit d’utiliser l’une des plateformes de médias sociaux ci-dessus, y compris les sites Web de l’entreprise, pour partager des informations importantes non publiques conformément à la réglementation. Dans la mesure nécessaire et imposée par la loi applicable, Stratasys inclura également ces informations dans ses soumissions de divulgation publique. Stratasys, FDM, F900 et Nylon 12 FC sont des marques déposées de Stratasys Ltd. et / ou de ses filiales. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs et Stratasys n’assume aucune responsabilité quant à la sélection, aux performances ou à l’utilisation de ces produits.

Contact presse Mexique; Agence de relations publiques:

Liliana Pérez: +5252948215.

Liliana@lizetteweber.com

www.lizetteweber.com