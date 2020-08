«Le Tour nous rappelle que la vie continue», confie Alexandre Vieux, habitué du départ de la manche française, qui reconnaît que l’ambiance est particulière dans une édition avec pratiquement pas de public, des masques de maîtres et pas d’accès aux coureurs .

L’ambiance à Nice pour le lancement de la 107e édition du Tour de France ce samedi est loin de la ferveur populaire qui soulève habituellement la course la plus importante du monde. Nice attendait depuis 39 ans le lancement d’une course et la déception était la note dominante.

« C’est dommage, nous avons attendu si longtemps et nous ne pouvons pas nous rapprocher des cyclistes, … Tout cela est nécessaire, mais je pense qu’ils exagèrent un peu. Vous pourriez chercher quelque chose de plus modéré, mais ils ont opté pour des mesures extrêmes », explique Roland Casteau .

Accompagné de ses enfants, qui tiennent un cahier pour collecter des autographes qu’ils ne pourront pas libérer, ce vélo fou tente d’amasser le plus de souvenirs possible de la course, ce qui jette une caravane publicitaire coupée en deux.

«C’est vrai qu’il y a des limitations de sécurité, mais tout le monde porte un masque, je crois que l’édition peut être complétée sans problème», explique Jessica Romano, une italienne qui travaille dans la ville de la Côte d’Azur.

Passionné de cyclisme, ce Sicilien qui a vécu à Madrid estime que « le Tour est trop important pour être annulé ».

Ce n’est pas non plus la première fois que Frank Sagnier expérimente une sortie du Tour, qui regrette de ne pas pouvoir approcher les coureurs.

«J’espère qu’au moins le Tour atteindra la fin», déclare cet habitant de la région, qui vient d’entendre à la radio le ministre français de l’Education, Jean-Michel Blanquer, assurer qu’il ne croit pas à la suspension du Tour.

« Ils l’ont si bien préparé, ils ont pris tant de précautions, que l’hypothèse d’annulation du Tour est très faible », a déclaré Blanquer au départ, réitérant la litanie habituelle des appels à la prudence alors que les épidémies se multipliaient dans le pays.

Adam Pavand, qui porte un maillot barcelonais, applaudit au passage des coureurs sur une clôture presque déserte. « Je me souviens du contre-la-montre par équipe de 2013, il n’y avait pas de place ici », dit-il.

Pour ce jeune homme, « il est normal qu’ils n’aient pas annulé, bien qu’il y ait des risques, ils ne sont pas supérieurs à ceux qui sont courus dans un match de football ».

Vieux pense la même chose. En saluant les membres de la caravane publicitaire sur laquelle il travaille depuis des années, ce jeune homme montre sa joie que le Tour ait commencé.

«C’est très étrange de voir des gens avec le masque, tous très loin, mais les gens sont heureux qu’il soit sorti et nous espérons qu’il pourra aller jusqu’au bout», dit-il.

Ses yeux lui arrosent presque quand il pense à la possibilité que le Tour n’ait pas commencé, alors qu’en même temps il espère que les précautions suffiront pour que la course se termine sans problèmes.

« Les organisateurs ont pris les mesures appropriées, empêchant les coureurs d’entrer en contact avec le public. C’est dommage pour les fans, mais pour l’économie du cyclisme, il était important que le Tour se tienne, il fallait donc le faire ainsi », résume-t-il. .

Un fixe des gouttières françaises au mois de juillet, reconnaît qu’en septembre tout sera différent, « il y aura moins de monde et on ne pourra pas voir leurs visages ».

« Mais c’est bien qu’il y ait un Tour, cela nous rappelle que la vie continue, que nos coutumes sont toujours là. Ce qui aurait été un désastre, c’est que cela n’aurait pas pu être contesté. Cela aurait été un très mauvais symptôme », dit-il.

Luis Miguel Pascual