À cette époque, de nombreuses entreprises ont décidé que leurs modèles télétravaillaient sans date spécifique au bureau. Selon l’INE, le pourcentage de travailleurs qui travaillaient à quelques jours de chez eux avant la pandémie était d’environ 3%, tandis que la moyenne européenne était de près de 10%.

Cependant, depuis mars, il y a eu un filet constant d’entreprises qui envoient la plupart voire la totalité de leurs travailleurs effectuer leurs tâches depuis leur domicile, sans compter la fermeture qu’entraînait l’isolement.

Parmi toutes les implications que le télétravail a dans de nombreux cas, il implique l’impossibilité de dispenser des cours de formation traditionnels pour les travailleurs. La téléformation est un secteur qui connaissait déjà un bon moment avant la pandémie, c’est devenu pratiquement la seule possibilité de formation pour les entreprises qui n’ont pas prévu de retour à la normale.

Selon Fundae (la fondation d’État pour la formation en cours d’emploi), les programmes de télé-formation représentaient 46,2% des heures de formation subventionnées parmi les programmes 2018, contre 42% pour la formation en présentiel et 11 , 8% que suppose le mixte (celui qui a une partie face à face et une partie télé-formation). Les données 2019 ne sont pas encore disponibles et il est évident que l’année 2020 qui est en cours apportera une augmentation considérable de la téléformation.

Le 15 avril, le SEPE (ancien service public de l’emploi de l’État INEM) a publié un ensemble de mesures extraordinaires pour faire face à l’impact du COVID-19 en termes de formation dans le domaine professionnel, parmi lesquelles l’utilisation de des salles de classe virtuelles pour une formation en présentiel et la possibilité d’un bonus en cas de licenciement.

Ainsi, ces dernières années, la téléformation est passée du statut de complément à la formation en présentiel, pour devenir le seul moyen de formation pour de nombreuses entreprises. Alors qu’il y a des années toute formation en présentiel était complétée par des présentations, des vidéos ou des audios auxquels l’étudiant pouvait accéder de manière complémentaire voire volontaire, actuellement une formation en ligne s’est imposée, dans certains cas la partie en présentiel étant le complément de ladite formation ou même la partie face à face a été entièrement supprimée.

Auparavant, dans la formation, il semblait que le seul moyen possible était de former des groupes ou des individus avec des enseignants en personne dans un horaire pas très flexible. En supposant, dans la plupart des cas, une perte de temps et d’argent dans les voyages, des cours annulés, l’impossibilité de conciliation, etc.

Nous avons discuté avec Ana Iturriaga, responsable de la formation en anglais pour les entreprises au téléphone anglais. C’est une plateforme qui propose des cours sans assister à des horaires difficilement compatibles, sans avoir besoin de salles pour donner des cours ou de former des groupes puisqu’il s’agit de cours privés pour chaque employé.

Cette entreprise est présente dans le secteur depuis 9 ans, en croissance constante et se maintient comme une référence dans la formation en anglais pour les entreprises tant en termes de formation subventionnée que de financement privé: «C’est vrai qu’à nos débuts nous avons rencontré des préjugés concernant la viabilité ou non de l’apprentissage de l’anglais grâce à des cours en ligne. Cependant, apprendre l’anglais en ligne est une réalité avec des garanties, car en plus d’être des cours particuliers dans lesquels nous intégrons de nouvelles technologies, cela permet à nos étudiants d’apprendre plus rapidement et d’améliorer les lacunes au niveau parlé, qui est généralement le talon. Achille des étudiants espagnols. «

Ses grands clients comprennent des banques, des sociétés pharmaceutiques, des cabinets de conseil, un géant du commerce électronique, des compagnies d’assurance, mais c’est maintenant le moment où de nombreuses entreprises de taille moyenne de secteurs dans lesquels il n’était pas traditionnel de travailler à distance entrent: «Un autre changement que nous avons On constate que nos premiers clients étaient des entreprises liées ou directement issues du secteur des nouvelles technologies ou des secteurs dans lesquels les salariés sont délocalisés, tels que les sociétés commerciales, d’ingénierie, de services informatiques, etc. Cependant, nos clients couvrent actuellement un large éventail de secteurs et de tailles différentes. Cela est peut-être dû au fait que les employés des entreprises les plus liées aux nouvelles technologies et plus particulièrement ceux qui appartenaient aux services informatiques de ces entreprises n’avaient pas peur d’interagir avec un enseignant via Skype, téléphone ou Virtual Classroom, c’est-à-dire , pour intégrer les nouvelles technologies dans leur formation, après tout, c’était leur quotidien avec les utilisateurs, les clients ou les fournisseurs. Une fois que l’utilisation d’Internet, des téléphones portables, des applications et de nouvelles façons de communiquer les uns avec les autres sont devenues communes à tous dans notre vie quotidienne, à Phone English nous avons des étudiants qui appartiennent à différents secteurs et domaines. «

Concernant le COVID-19, Ana nous raconte l’impact qu’elle a subi: «Évidemment, après les derniers événements que nous avons vécus avec le COVID-19, nous avons connu des moments d’incertitude, mais cela a immédiatement conduit à une croissance de notre profil de client car en tant que société, nous avons vu comment Des marches forcées, le télétravail et la téléformation ont été imposés et c’est une réalité. Par conséquent, en plus, nous continuons à améliorer nos services: alors qu’à nos débuts nous proposions des cours par ligne fixe, nous incluons actuellement des cours par Skype, téléphone fixe ou mobile, Google Chat et l’accès à des cours récompensés par FUNDAE, en plus de constamment mettre à jour nos matériels afin que l’étudiant Il lui est facile, non seulement d’accéder à la classe où qu’il se trouve, mais aussi de couvrir des sujets d’actualité et intéressants. «

C’est sans aucun doute un contraste absolu avec les centres de formation traditionnels en face à face qui, malgré leur tentative de s’adapter aux nouvelles technologies de la pandémie pour essayer de convertir leurs cours en présentiel en télé-formation, dans de nombreux cas les enseignants n’avaient pas une formation adéquate. Pour cela, les matériels n’ont pas été conçus pour ce type de formation ou ils n’ont pas été capables de s’adapter directement à cette situation qui, bien que nous l’espérons temporaire, devient trop longue. Parmi les sites qui ont fermé à Madrid ces derniers mois, vous pouvez voir plusieurs centres de formation privés, et même des franchises avec le signe «à louer».

Plus d’informations:

Guillermo Parra

info+prensa@phoneenglish.es