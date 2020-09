Il volume de hôpital où un patient souffrant d’insuffisance cardiaque est admis détermine son pronostic, comme le montre une étude espagnole présentée au Congrès virtuel de la Société européenne de cardiologie (Congrès ESC 2020), et dans laquelle la relation entre le volume hospitalier et les résultats de santé (mortalité hospitalière et réadmission due à cause cardiaque à 30 jours) des patients souffrant d’insuffisance cardiaque (IC).

Il s’agit d’une étude observationnelle dans laquelle un total de 117 233 épisodes d’IC ​​ont été examinés en 2015. « Les résultats de santé doivent être homogènes quel que soit le type d’hôpital. Cependant, nos travaux montrent que ce n’est pas le cas de l’insuffisance cardiaque (IC). La réalité est que, si nous séparons les hôpitaux en fonction de leur volume, les résultats pour la santé des patients atteints de cette maladie diffèrent », a expliqué le principal auteur de l’étude et membre de la Société espagnole de cardiologie (SEC), Juan Luis Bonilla.

Le volume hospitalier fait référence au nombre de patients avec une pathologie assistés par un centre, c’est-à-dire qu’il fait référence à l’activité ou à la charge de soins. « Il est entendu que ceux qui ont un plus grand volume sont des hôpitaux avec une plus grande charge de soins; en général, des hôpitaux plus grands. Cependant, un hôpital pourrait être de faible volume pour une pathologie et un volume élevé pour une autre », a précisé l’expert en cardiologie.

Des recherches antérieures ont montré que certaines normes de qualité sont respectées plus fréquemment dans les centres à volume élevé, de sorte qu’un volume élevé pourrait être synonyme d’une meilleure qualité des soins. Cependant, le médecin a souligné que les preuves disponibles à ce jour sont «rares» et ne permettent pas de conclure que les hôpitaux qui soignent un plus grand nombre de patients sont ceux qui ont de meilleurs résultats de santé.

D’où la valeur ajoutée de cette œuvre espagnole, dans laquelle les centres à volume élevé avaient une mortalité par IC plus faible que les centres à faible volume le volume. Plus précisément, le premier avait un taux de mortalité hospitalière standardisé de 10,2%, contre 11,3% des hôpitaux à faible volume.

«Malgré ces données, la relation entre le volume hospitalier et la mortalité n’est pas bien définie. plus d’études sont nécessaires d’analyser en détail quels sont les facteurs qui influencent cette relation: géographique, économique, organisationnelle ou d’un autre type », a ajouté l’expert.

D’autre part, l’étude a montré que les centres de un volume élevé a enregistré un plus grand nombre de réadmissions pour les causes cardiovasculaires à 30 jours: 10,7% contre 9,2% pour les hôpitaux à faible volume. De l’avis de Bonilla, les centres à fort volume peuvent trouver plus de difficultés à organiser la transition des soins et les soins post-congé de manière idéale.

« Nous devons nous soucier d’analyser attentivement les facteurs qui peuvent influencer ces résultats, afin que d’éventuelles carences et déséquilibres puissent être corrigés », a conclu le cardiologue.