Le ministère de l’Éducation a assuré ce lundi qu’il n’évalue «aucune modification» concernant l’année scolaire commençant aux dates habituelles de septembre et avec la présence comme principe général, comme convenu en juin dernier avec les communautés .

En plus de rappeler que la fixation de la date précise pour le début du cours est de la responsabilité des communautés, le département dirigé par Isabel Celaá a démenti dans une note « les informations publiées ces derniers jours qui assurent que le ministère envisage un retard dans le début de cours ».

Il a précisé que « l’accord signé en juin par le ministère et les communautés (toutes sauf Madrid et le Pays basque), qui prévoit que le cours commencera » aux dates habituelles de septembre et avec la présence comme principe général « est toujours en vigueur ». .

Le cours ne commence pas le même jour sur tout le territoire, ni ce cours ni aucun autre, a-t-il souligné.

Il a également expliqué que les communautés, qui disposent des pleins pouvoirs de gestion de l’éducation, « travaillent sur des protocoles de retour à l’activité en présentiel depuis juin suivant les recommandations des ministères de la Santé et de l’Education ».

Dans sa note, l’Education a rappelé que le Gouvernement a alloué 2 000 millions d’euros du Covid Fund for Education et 40 millions supplémentaires au programme PROA pour le renforcement de l’éducation, en plus de près de 260 pour le plan Educa en Digital, entre autres investissements supplémentaires.

Ce jeudi une conférence sectorielle est prévue pour être présidée par le ministre de l’Éducation et de la Santé avec les communautés et ensuite Celaá se présentera au Congrès pour expliquer le début du cours.