Les bactéries exposées à l’extérieur de la Station spatiale internationale (ISS) ont survécu plus de trois ans, ce qui soutient la panspermie, l’hypothèse selon laquelle la vie sur Terre aurait pu provenir de l’arrivée sur la planète de germes présents dans tout l’Univers, selon un article publié par le magazine Frontières en microbiologie.

« L’origine de la vie sur Terre est le plus grand mystère des êtres humains », a déclaré Akihiko Yamagishi, professeur à l’Université de Tokyo de pharmacie et des sciences de la vie, et chercheur principal de la mission « Tanpopo », le terme japonais. pour la fleur de pissenlit ou le pissenlit (Taraxacum officinale).

«Les scientifiques peuvent avoir des points de vue totalement différents sur cette question (…) certains pensent que la vie est très rare et n’a eu lieu qu’une seule fois dans l’Univers, tandis que d’autres pensent que la vie peut se produire sur toutes les planètes appropriées. « il ajouta.

« Si la panspermie est possible, la vie doit exister beaucoup plus souvent qu’on ne le pensait », a-t-il ajouté.

Les microbes survivent-ils dans l’espace?

L’idée est que partout dans l’Univers, dispersés comme les panaches plumeux du pissenlit, se trouvent des microbes qui se développent lorsqu’ils trouvent des circonstances favorables pour le faire.

L’expérience menée par Yamagishi en 2018 a testé la présence de microbes dans l’atmosphère à l’aide d’un avion scientifique et de ballons qui ont trouvé des bactéries déinococciques flottant à 12000 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Ces bactéries sont connues pour former des colonies qui peuvent atteindre une longueur de plus d’un millimètre et sont résistantes aux rayons ultraviolets et à d’autres facteurs environnementaux, et les scientifiques se sont alors demandé si elles pourraient tenir suffisamment longtemps dans l’espace pour parcourir des distances. interplanétaire.

À la recherche d’une réponse, l’équipe japonaise a placé des grappes de déinocoques séchés sur des panneaux exposés en l’extérieur de l’ISS. Les échantillons, d’épaisseur différente, y sont restés un, deux et trois ans avant d’observer leur survie.

Des expériences antérieures avaient montré que les bactéries pouvaient survivre pendant de longues périodes dans l’espace si elles étaient protégées par des formations rocheuses, mais il s’agissait de la première étude sur la possibilité que des bactéries survivent dans l’espace sous forme d’amas ou d’amas.

Une cape pour protéger la colonie

Trois ans plus tard, les chercheurs ont découvert que les amas de plus de 0,5 millimètre d’épaisseur avaient partiellement survécu aux conditions de l’espace, et ont observé que si les bactéries à la surface étaient mortes, une couche protectrice avait été créée pour assurer la survie de la colonie.

Les chercheurs ont ensuite utilisé des données de survie à un, deux et trois ans d’exposition et ont calculé qu’un amas de plus de 0,5 millimètre d’épaisseur survivrait pendant 15 à 45 ans en dehors du laboratoire de l’ISS.

En extrapolant ces informations, les scientifiques ont calculé qu’une colonie d’un millimètre d’épaisseur pourrait survivre jusqu’à huit ans dans les conditions extrêmes de l’espace.

« Ces résultats indiquent que les Deinococcus résistants aux radiations pourraient survivre à un voyage de la Terre à Mars et vice versa, une période qui peut durer plusieurs mois ou années dans l’orbite la plus courte », a déclaré Yamagishi.

Les notions qui soutiennent l’hypothèse de la panspermie ont leurs racines dans certaines considérations du philosophe grec Anaxagoras (500-428 av.J.-C.), et le terme a été corroboré par le biologiste allemand Hermann Richter en 1865.

En 1908, le chimiste suédois Svante August Arrhenius a utilisé le mot panspermie pour expliquer l’apparition de la vie sur Terre et l’hypothèse a été soutenue par l’astronome britannique Fred Hoyle (1915-2001). .