Depuis cette scène dans Orgueil et préjugés, lorsque Colin Firth est sorti d’un lac en chemise mouillée, l’idée de nager en plein air a attiré notre imagination. «Nos rivières, lacs et côtes sont plus propres que jamais, et l’accès aux sites de baignade sauvages s’améliore sans cesse», déclare Daniel Start, auteur de Wild Swimming and Wild Swimming Hidden Beaches. «Les jours d’été, les températures des lacs et des rivières peuvent atteindre un agréable 20 degrés.»

Qui peut le faire?

Vous n’avez pas besoin d’être un brillant nageur, mais même les bons nageurs devraient toujours accompagner quelqu’un d’autre. «Vous pouvez garder un œil sur l’autre, mais c’est aussi une chose très sociable à faire», déclare Start. «Partir en groupe avec une carte entre les mains vers un endroit secret; c’est comme une chasse au trésor! »Lorsque vous trouvez votre lac ou votre rivière caché, vérifiez sa profondeur et recherchez les obstructions sous la surface. Si vous êtes sur une plage secrète, assurez-vous d’avoir vérifié les heures et les courants des marées avant de plonger. Et restez toujours près du rivage au cas où vous auriez besoin de sortir. Mais ne vous inquiétez pas de savoir si vous faites la brasse parfaite. «C’est un peu amusant, pas un entraînement de triathlon», déclare Start. «La natation sauvage est censée être une aventure.»

Quels sont les gains de fitness?

Start dit que tous les «farouches» ressentent un effet endorphine naturel qui stimule l’humeur et excite les sens. Il ajoute: «Cela vous aide à communier avec la nature et est un peu méditatif; vous y êtes tellement immergé que vous oubliez tous vos soucis. »Ses bienfaits physiques sont également prouvés. Une étude de la NASA a révélé que la natation répétée dans l’eau froide pendant trois mois déclenche des changements dans le corps appelés «adaptation au froid». «Ceux-ci abaissent la pression artérielle et le cholestérol, réduisent la disposition des graisses, inhibent la coagulation sanguine et augmentent la fertilité et la libido», explique Start. «Loin d’étouffer la passion, un bain froid pourrait en fait stimuler votre désir!» Plonger dans des eaux fraîches peut également aider à la récupération musculaire – il y a une bonne raison pour laquelle les athlètes utilisent des bains de glace – et pourrait également maintenir votre régime de bikini sur la bonne voie. Start dit: «Vous faites de l’exercice et brûlez des calories supplémentaires pour rester au chaud.»

De quel kit ai-je besoin?

Même si vous pourriez être tenté d’aller au naturel et de nager dans votre costume d’anniversaire, ce n’est pas recommandé. Portez un maillot de bain sous vos vêtements ou Start suggère d’emporter un petit sac en plastique et un paréo avec vous. «Ensuite, vous pouvez nager dans vos sous-vêtements, les mettre ensuite dans le sac et utiliser le paréo comme serviette. Elle sert également de couverture de pique-nique! »Si vous comptez nager plus de 15 minutes, surtout si vous êtes dans la mer, une combinaison est une bonne idée. Il vous aidera à rester au chaud et à vous protéger des rochers le long du rivage. «Bien qu’il n’y ait rien de dangereux en soi dans la natation sauvage, l’eau froide réduit votre capacité à nager», déclare Start. On pense que l’eau froide change la position de votre corps pendant que vous essayez de garder la tête dehors; plus vous êtes droit, moins vous êtes flottant. Il peut également engourdir vos doigts et vos orteils, ce qui pourrait rendre votre technique moins efficace et vous fatiguer plus vite que d’habitude.

Où est-ce que je commence?

Si vous voulez commencer à explorer, il y a plusieurs groupes de natation sauvages sur Facebook, ou recherchez un endroit près de chez vous sur wildswimming.co.uk ou outdoorwimmingsociety.com. Assurez-vous de lire les conseils de la Outdoor Swimming Society pour vous aider à rester en sécurité dans l’eau. «L’eau sera froide, alors arrivez chaude – si chaude que vous ne pouvez pas attendre de vous déshabiller et de vous y plonger», dit Start. «Ensuite, prenez un bain de soleil pour vous réchauffer, ou habillez-vous et marchez jusqu’à l’endroit suivant.» Pensez-y comme profiter d’un sauna, entrecoupé de sauts dans des bassins. «La différence entre avoir chaud et froid vous donne un vrai coup de pied», déclare Start. « Cependant, le monde semblait avant une course folle, il a toujours l’air fantastique après. »

