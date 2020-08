Le service de cantine scolaire sera garanti au cours de la prochaine année scolaire, mais avec des mesures d’hygiène et de sécurité extrêmes, car il est considéré comme une « priorité » pour la santé nutritionnelle et la socialisation des enfants et aussi pour la réconciliation des familles.

Une priorité dont ont besoin les enfants de familles avec moins de ressources, pour qui le menu de l’école est peut-être le seul repas qu’ils auront tout au long de la journée, souligne Rosa, une monitrice dans une école publique du quartier de Tetuán, à Madrid, en une conversation avec Efe.

Malgré l’incertitude quant au début du cours dans le contexte de la pandémie de coronavirus, le gouvernement et les communautés autonomes ont convenu que les centres éducatifs resteraient ouverts et assureraient les services de la salle à manger, tant que la situation épidémiologique le permettra.

Les administrations ont reconnu que la salle à manger est une « priorité », soit dans l’école elle-même, soit par des mesures pour que les mineurs emportent de la nourriture chez eux.

Dans l’espace où les enfants mangent, la distance de 1,5 mètre doit être préservée, sauf dans les groupes de coexistence, et il est recommandé d’attribuer des postes fixes aux élèves tout au long de l’année.

Quart de repas, groupes de bulles, séparation physique, positions fixes pour chaque élève, salles de classe transformées en salle à manger, nettoyage extrême, moniteurs avec blouses, chapeaux, masques et écrans … Manger à l’école va être différent cette année, mais les professionnels Ils soulignent que l’important est que le service soit garanti aux mineurs en raison de ses nombreux avantages.

Le principal, assurer une alimentation équilibrée, est essentiel pour les enfants des familles les plus vulnérables.

Rosa est surveillante de cantine dans une école publique fréquentée par un grand nombre de mineurs issus de familles menacées d’exclusion sociale et même «à l’extrême pauvreté» pour qui «le déjeuner est indispensable».

«Ce sont des enfants qui arrivent à l’école affamés, pour beaucoup le menu du midi est le seul repas qu’ils préparent par jour; pour eux, il est essentiel qu’il y ait des cours et que la salle à manger fonctionne», souligne-t-il.

30,3% des moins de 18 ans sont menacés de pauvreté, selon les données de l’Institut national des statistiques pour 2019, rappelle la directrice de l’organisation Educo Espagne, Macarena Céspedes, qui souligne que cette situation se sera en conséquence aggravée de la pandémie.

« Garantir le droit à une alimentation saine est fondamental et essentiel pour les droits de l’homme. L’Organisation mondiale de la santé recommande que, dans le processus de développement de l’enfance, les enfants mangent les protéines nécessaires deux ou trois fois par semaine. L’Espagne augmente le nombre de familles qui ne peuvent garantir cet apport », déclare Céspedes.

Ainsi, l’école propose un menu équilibré et sain. «De plus, vous leur garantissez un espace protecteur dans lequel ils sont surveillés, soignés, socialisés et nourris. Ils ne sont pas seuls à la maison, ou dans la rue, mais dans un lieu protégé et éducatif», ajoute-t-il.

Un enjeu également essentiel pour la conciliation: «Cela sécurise les parents et leur évite d’avoir à réduire la journée ou à gagner moins d’argent car ils doivent aller chercher les enfants», souligne Céspedes.

Nines, directeur d’une école publique de Madrid, raconte comment la salle à manger fait partie de la vie des enfants de l’école parce que l’apprentissage et la socialisation s’y déroulent également.

Il est optimiste quant au retour en classe, malgré la situation épidémiologique: « Il est temps de travailler ensemble pour que tout se passe le plus normalement possible. En général, avec de la bonne volonté et de l’imagination, les choses peuvent bien se faire. une contagion, mais les mesures qui vont être prises au niveau éducatif et gastronomique sont très exigeantes, avec lesquelles elles seront évitées autant que possible », dit-il.

MESURES ANTICOVIDES

Le directeur de l’école explique qu’ils ont des matériaux tels que des masques, des gels et des thermomètres. Dans son centre de santé, tous les moniteurs ont suivi un cours pour apprendre à développer la routine de la salle à manger.

Les enfants en bas âge mangeront dans leurs classes et les élèves du primaire mangeront en deux équipes: ils seront distants de deux mètres, ils devront se laver les mains en entrant et en sortant, et ils seront toujours assis au même endroit.

Une fois arrivés à la salle à manger, la nourriture sera déjà servie, les groupes de bulles seront respectés, il n’y aura rien accroché aux murs, les enfants ne pourront pas se servir de l’eau – ce seront les moniteurs – et il y aura une exigence maximale pour maintenir une bonne ventilation.

Le responsable d’Educo est convaincu que les mineurs assumeront les nouvelles mesures «avec une certaine facilité», même si celle qui leur coûtera le plus sera de garder leurs distances.

Rosa, par exemple, précise qu’elle devra porter un écran, des gants et un masque, qui devront être changés toutes les deux heures ou plus fréquemment s’il est mouillé ou s’il fait très chaud.

Selon lui, l’option de manger en classe est déconseillée pour plusieurs raisons: à cause de l’odeur, la difficulté de servir sans la présence des enfants et parce que sortir à la salle à manger leur est conseillé pour briser la routine de la classe.

Vicen, qui a une entreprise qui fournit des services de salle à manger, dit que la désinfection des espaces et des ustensiles de cuisine va être l’une des clés: « Ce sera un gâchis jusqu’à ce que nous nous réunissions, nous devons laisser les salles à manger plus propres et établir plus quarts de travail « .

«Tout le monde souhaite que le retour à l’école soit le plus normal possible et que des mesures d’hygiène servent à contrôler qu’il n’y a pas d’épidémies importantes», avoue Macarena Céspedes.

Un souhait partagé par Nines: « Nous devons vivre, nous devons apprendre à vivre avec le virus. Les infirmières et les médecins ont fait de leur mieux, maintenant c’est notre tour des enseignants et des moniteurs, c’est notre temps. Des problèmes peuvent survenir, mais nous serons là « , conclut-il.

Par Violeta Molina Gallardo