Les femmes atteintes de la maladie d’Alzheimer vivre plus longtemps que les hommes atteints de la maladie, et les scientifiques de l’Université de Californie à San Francisco ont maintenant des preuves de recherche chez les humains et les souris que c’est parce qu’ils ont une protection génétique contre les ravages de la maladie, comme publié dans la revue Science Translational Medicine.

En ayant un deuxième chromosome X, les femmes reçoivent deux «doses» d’une protéine protectrice d’un gène qui n’existe que sur ce chromosome sexuel féminin. Certaines personnes, hommes et femmes, ont une variante particulièrement puissante de ce gène, appelée KDM6A, qui leur donne encore plus de protection. Mais, à cause du fonctionnement des chromosomes sexuels (les femmes ont deux X, mais les hommes n’en ont qu’un), lles femmes ont deux copies de ce gène qui produisent la protéine protectrice.

La nouvelle étude offre un premier regard sur la façon dont les chromosomes sexuels affectent la vulnérabilité à la maladie d’Alzheimer. Et ça aide à expliquer pourquoi les femmes survivent plus longtemps et avec des symptômes moins graves que les hommes au cours des premiers stades de la maladie, même lorsqu’ils ont des niveaux comparables de protéines toxiques d’Alzheimer dans leur cerveau.

« Cette découverte remet en question un dogme de longue date selon lequel les femmes sont plus vulnérables. Maladie d’Alzheimer », explique le Dr Dena Dubal, professeur agrégé de neurologie à l’UCSF, auteur principal de l’étude et membre du Weill Institute of Neurosciences de l’UCSF-. Plus de femmes que d’hommes sont atteintes de la maladie d’Alzheimer parce qu’elles survivent à un âge Mais ils survivent aussi plus longtemps avec la maladie. «

Alors qu’une grande partie du deuxième chromosome X d’une femme est « réduit au silence » par une couche externe d’ARN En non-codage, un petit nombre de gènes échappent à ce processus, tant chez la souris que chez l’homme, donnant aux femelles deux fois la dose de protéines codées par ces gènes.

Les chercheurs se sont concentrés sur l’un de ces gènes actifs, KDM6A, qui est déjà connu pour être impliqué dans l’apprentissage et la cognition: lorsque ce gène fonctionne mal, il provoque le syndrome de Kabuki, caractérisée par un retard de développement et une déficience intellectuelle légère à sévère.

En examinant les bases de données publiques d’études sur l’expression génique, les scientifiques ont découvert une variante particulièrement active de KDM6A qui est portée par environ 13% des femmes et 7% des hommes dans le monde. Parce que les femmes ont deux chromosomes X, elles sont plus susceptibles de porter au moins une copie de cette variante, et certaines femmes en portent deux copies.

Lorsque les scientifiques ont examiné plusieurs études à long terme sur des personnes âgées, dont beaucoup souffraient déjà de troubles cognitifs légers, ils ont pu constater que les femmes avec une copie, ou mieux encore deux copies, de la variante semblaient progresser plus lentement vers la maladie d’Alzheimer. Il n’est pas encore clair si la même chose est vraie pour les hommes qui portent la variante sur leur chromosome X, car il peut y en avoir trop peu dans l’étude pour voir un effet.

On sait peu de choses sur la manière dont la génétique entraîne des différences dans la manière dont les maladies affectent les hommes et les femmes, déclare Jennifer Yokoyama, professeure agrégée de neurologie à l’UCSF Memory and Aging Center et chercheuse à l’Institut Weill, qui a analysé le Variante KDM6A dans la nouvelle étude.

« Parce que les chromosomes X et Y sont difficiles à comparer les uns avec les autres, de grandes études d’association à l’échelle du génome ont été menées sur des chromosomes non sexuels », a-t-il expliqué. « Peut-être que notre étude mettra en évidence le fait qu’après tout, il pourrait y avoir quelque chose d’assez intéressant sur le chromosome X. «

Les études sur l’expression génique ont montré que les femmes en général avaient plus de protéine KDM6A dans le cerveau que les hommes. Ils ont également montré que les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer avaient plus de protéines dans les régions du cerveau qui sont endommagées au début de la maladie. Les chercheurs ont émis l’hypothèse que les neurones de ces régions peuvent produire plus de protéines pour se protéger contre la maladie, bien que les données qu’ils ont analysées ne puissent que identifier les associations et ne pas prouver les causes.

Pour se rapprocher de cette question causale, les scientifiques ont mené des expériences sur des souris. Tout d’abord, ils ont regardé à l’intérieur du cerveau de souris femelles et ont confirmé que les deux copies de Kdm6a transcrivaient activement l’ARN pour fabriquer des protéines. Les femmes avaient des niveaux significativement plus élevés de cette protéine dans une région du cerveau appelée l’hippocampe, qui il est essentiel à l’apprentissage et à la mémoire et est endommagé au début de la maladie d’Alzheimer.

Ils ont ensuite élevé des souris qui modélisent la maladie d’Alzheimer humaine en produisant une bêta-amyloïde toxique dans leur cerveau, de sorte que leur progéniture mâle a produit de l’amyloïde et a également porté deux chromosomes X comme les femelles.

Avec un deuxième chromosome X, les souris mâles ont obtenu de meilleurs résultats aux tests cognitifs et ont également vécu plus longtemps, malgré les protéines toxiques dans leur cerveau. Pour s’assurer que c’était le deuxième X qui fournissait une protection, plutôt que l’absence d’un chromosome Y, les scientifiques ont retiré le deuxième X des souris femelles atteintes d’Alzheimer. Et tout comme les mâles, ces femmes avaient plus de troubles cognitifs et sont décédées plus rapidement.

Dans d’autres tests, lorsque les scientifiques ont exposé des neurones de cerveaux de souris mâles et femelles à des doses croissantes de bêta-amyloïde, lles neurones mâles sont morts plus vite. Mais cette différence a été éliminée lorsque les scientifiques ont utilisé une technique d’édition de gènes pour abaisser les niveaux de la protéine Kdm6a dans les neurones cérébraux féminins et l’augmenter dans les neurones cérébraux des souris mâles.

Les chercheurs se sont appuyés sur ces résultats en augmentant le Kdm6a dans une région de l’hippocampe appelée le gyrus denté, qui est impliqué dans l’apprentissage spatial et la mémoire, chez les souris mâles atteintes de la maladie d’Alzheimer. Un mois plus tard, les souris mâles avaient autant de protéines du gène dans cette région du cerveau que les femelles. Ces mâles ont également obtenu de bien meilleurs résultats aux tests de mémoire spatiale que les souris mâles sans Kdm6a ajouté.

« Notre étude révèle un nouveau rôle pour les chromosomes sexuels – Faits saillants de Dubal -. Ce mécanisme de protection sur le chromosome X ouvre la possibilité que nous pouvons augmenter la résilience à la maladie d’Alzheimer et d’autres troubles neurodégénératifs en augmentant Kdm6a ou d’autres facteurs X chez les hommes et