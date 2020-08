Une banque faible, une logistique complète et une législation sont les principaux défis auxquels est confronté l’un des secteurs qui enregistrera la plus forte croissance cette année.

Mexico, 26 août 2020. Dérivé du niveau élevé de confinement au deuxième trimestre de l’année et des changements de comportement des consommateurs qui y sont liés, on s’attend à ce que d’ici fin 2020, le commerce électronique connaisse une croissance de 60% par rapport à 2019; Cependant, ce canal de vente a encore des obstacles à surmonter s’il veut maintenir ces niveaux de croissance et continuer à promouvoir le Mexique en tant que nation numérique.

Des changements et évolutions importants ont été opérés dans le pays, la crise sanitaire actuelle a poussé les entreprises à migrer rapidement leurs ventes vers le monde numérique, et beaucoup l’ont fait efficacement. Pendant ce temps, d’autres sont encore dans un processus actif d’évolution; Rien qu’à Querétaro, plus de 300 entrepreneurs sont en formation sur le commerce électronique, a rapporté la Chambre nationale de commerce (Canaco).

«Cette année, bien que sous pression, de nombreuses entreprises ont migré vers le commerce électronique, ce qui montre l’adaptabilité et la résilience du secteur des entreprises au Mexique; ce n’est que la première réalisation d’une histoire en constante évolution et avec de grands défis au niveau national, en dehors des défis très spécifiques de chaque entreprise », a souligné Jorge Fernández-Gallardo, PDG d’Ecomsur pour l’Amérique latine du Nord.

En ce sens, Ecomsur México, une entreprise leader dans la gestion du full-commerce et de l’omnicanal en Amérique latine, souligne qu’il y a 5 grands défis à relever et mentionne ce qui doit arriver pour les surmonter:

1.- Mentalité interne. Certaines entreprises hésitent à migrer vers le numérique, alors que c’est déjà impératif; Il se peut aussi qu’en gardant un contrôle absolu sur ses données, une entreprise fasse tout sans s’appuyer sur des tiers. Idéalement, l’entrepreneur est conseillé et soutenu par ceux qui le font avec succès, à grande échelle et qui ont l’expérience appropriée pour l’accompagner dans sa transformation.

2.- Faible bancarisation. Le Mexique a une faible pénétration bancaire (seulement 36% de la population a un compte bancaire), en particulier les cartes de crédit. Jusqu’à présent, l’une des solutions pour acheter en ligne est la possibilité d’effectuer des paiements hors ligne dans les magasins de proximité (Oxxo, 7Eleven, etc.); mais des options de paiement meilleures et plus agiles doivent être générées pour impliquer les entreprises et un segment plus large de la population dans l’utilisation quotidienne du commerce électronique.

3.- Logistique. Les grandes entreprises de colis et de messagerie sont encrassées et leur logistique devient insuffisante et lente aux pics de demande. Des tendances telles que l’omnicanal, impliquent de nouvelles façons de servir le «dernier kilomètre» et de nouvelles solutions à ces problèmes. Une migration est attendue dans le mode de livraison, le marché évolue vers le concept de micro-livraisons (avec des fournisseurs motorisés qui sont des livreurs). Cela réduira les coûts et les délais de livraison.

4.- Législation. Des efforts sont faits pour réglementer cet important marché, mais il est nécessaire que, chaque fois que de nouvelles règles apparaissent pour le commerce électronique, elles soient favorables à la fois au consommateur et au détaillant, une grande avancée est attendue dans les années suivantes dans le domaine juridique pour les ventes en ligne.

5.- Cybersécurité. À la mi-2019, le Mexique était le pays qui comptait le plus de cyberattaques au monde. Si une entreprise se lance dans le e-commerce sans le support adéquat et sans être un expert en la matière, cela peut facilement nuire à votre entreprise; Il est recommandé de démarrer main dans la main avec les grandes plateformes et sociétés de services du secteur, qui fournissent une infrastructure sécurisée pour le commerce électronique, comme Ecomsur México.

«Face à ces défis, les ventes en ligne seront extrêmement importantes dans le secteur privé. Si le Mexique continue d’avancer avec la bonne stratégie, il pourrait, à moyen terme, se rapprocher d’un e-commerce beaucoup plus robuste, comme celui de la Chine ou des Etats-Unis », a souligné Jorge Fernández-Gallardo.

La Chine est le leader mondial du commerce électronique et le Mexique pourrait bientôt approcher ce point avec les taux de croissance actuels. Pour y parvenir, il faut que les entrepreneurs continuent à mettre sur la table de nouvelles idées et alternatives et la volonté des entreprises de se transformer, en explorant des méthodes innovantes pour faire leurs affaires et en travaillant toujours main dans la main avec des entreprises expertes qui économisent du temps et de l’argent. . Des entreprises comme Ecomsur México sont un exemple clair de partenaire stratégique avec lequel s’appuyer pendant cette transformation.

